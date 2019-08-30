Политика

Взгляд.руВзгляд.руПутин и Лукашенко обсудили двусторонние отношения

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили по телефону развитие двусторонних отношений, сообщила пресс-служба белорусского лидера.
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