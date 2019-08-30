Развитие двусторонних отношений обсудили в телефонной беседе президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко. Об этом сообщает 30 августа пресс-служба белорусского лидера. «Главы государств обсудили текущую повестку дня и развитие двусторонних отношений», — говорится в сообщении.

Путин и Лукашенко обсудили развитие отношений РФ и Белоруссии

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