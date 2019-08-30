Политика

REGNUMREGNUMПутин и Лукашенко обсудили развитие отношений РФ и Белоруссии

Развитие двусторонних отношений обсудили в телефонной беседе президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко. Об этом сообщает 30 августа пресс-служба белорусского лидера. «Главы государств обсудили текущую повестку дня и развитие двусторонних отношений», — говорится в сообщении.
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Путин и Лукашенко встретятся осенью

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Московский Комсомолец04:47
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Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с 65-летием

КП - Беларусь07:46
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К разгону акций протеста в Москве могут привлечь представителей казачества и членов «Союза добровольцев Донбасса».
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Объяснена связь убийцы соратника Масхадова в Берлине с российскими спецслужбами

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