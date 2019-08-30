Отмечается, что Путин и Лукашенко обсудили текущую повестку дня и развитие двусторонних отношений, в том числе работу над реализацией договорённостей, достигнутых в ходе предыдущих личных встреч. Президенты также обменялись мнениями по международным вопросам.

Путин и Лукашенко обсудили по телефону реализацию договорённостей

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