Политика

RT на русскомRT на русскомПутин и Лукашенко обсудили по телефону реализацию договорённостей

Отмечается, что Путин и Лукашенко обсудили текущую повестку дня и развитие двусторонних отношений, в том числе работу над реализацией договорённостей, достигнутых в ходе предыдущих личных встреч. Президенты также обменялись мнениями по международным вопросам.
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Путин и Лукашенко встретятся осенью

РИА Новости09:33

Ушаков: дата следующей встречи Путина и Лукашенко неизвестна

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Лукашенко и Путин обсудили двусторонние отношения

Московский Комсомолец04:00

Путин и Лукашенко обсудили развитие отношений между Москвой и Минском

РЕН ТВ04:06

Лукашенко созвонился с Путиным после переговоров с Болтоном в Минске

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Путин и Лукашенко обсудили по телефону реализацию договорённостей

RT на русском03:58

Путин и Лукашенко обсудили развитие российско-белорусских отношений

Известия03:53
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РИА Новости 07:26
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Газета.Ru 11:47
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«МегаФон» при поддержке Qualcomm Technologies и Nokia протестировал готовность инфраструктуры в преддверии операционного запуска сетей 5G в мм-диапазоне (миллиметровый диапазон соответствует частоте от 30 ГГц до 300 ГГц — при.ред.). Об этом говорится в сообщении компании.
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Новый премьер-министр Украины Алексей Гончарук объяснил решение оставить в правительстве министра внутренних дел Арсена Авакова.
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Мутко рассказал о работе школ после паводка в Иркутской области

RT на русском 03:18
Футбол

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Бывший защитник московского "Локомотива" Эмир Спахич пострадал в результате автомобильной аварии, сообщается на сайте Футбольного союза Боснии и Герцеговины.
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Шоу-бизнес

Петросян привез Татьяну Брухунову в Сочи

Юморист перестал скрывать отношения с молодой возлюбленной Евгений Петросян и Татьяна Брухунова вместе приехали в Сочи, где накануне завершился конкурс молодых исполнителей.
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ЦСКА и «Краснодар» узнали соперников в Лиге Европы

Московский ЦСКА и «Краснодар» узнали соперников по групповому этапу Лиги Европы сезона-2019/2020.
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Во Владимирской области 12 медсестер написали заявления об увольнении

Во Владимирской области заявления на увольнение написали сразу 12 медсестер неврологического отделения Александровской райбольницы.
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Ведущий Беар Гриллс едва не погиб от укуса пчелы

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Новый генпрокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что планируется привлекать чиновников к ответственности еженедельно, и хочет крови "в правовом смысле", сообщают украинские СМИ.
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Одним из самых необычных экспонатов аэрокосмического салона МАКС-2019 в подмосковном «Жуковском» стал истребитель Су-47 «Беркут».
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США планируют закрыть для россиян безвизовый въезд на Гуам и Северные Марианские острова.
Life.ru 12:36
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Появился новый трейлер фильма «Терминатор: Тёмные судьбы»

Студия Paramount выпустила новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы».
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Три санитарки Болховского интерната уволены после скандального видео

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