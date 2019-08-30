Политика
RT на русскомПутин и Лукашенко обсудили по телефону реализацию договорённостей
Отмечается, что Путин и Лукашенко обсудили текущую повестку дня и развитие двусторонних отношений, в том числе работу над реализацией договорённостей, достигнутых в ходе предыдущих личных встреч. Президенты также обменялись мнениями по международным вопросам.
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Экономика
Россия увеличила ввоз пластикового мусора из-за рубежа
В Россию стали больше импортировать пластиковых отходов из-за отсутствия раздельного сбора мусора.
Газета.Ru 06:05
Общество
На Востряковском кладбище открыт памятник Иосифу Кобзону
Церемония открытия памятника народному артисту СССР, певцу, депутату Госдумы России второго-седьмого созывов Иосифу Кобзону состоялась в пятницу, 30 августа, на Востряковском центральном кладбище.
Известия 07:41
Политика
Кандидат от КПРФ Бортко снялся с выборов губернатора Петербурга
Кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга от КПРФ режиссер Владимир Бортко заявил, что снимается с предвыборной гонки.
РБК 12:28
Шоу-бизнес
Наргиз винит Серябкину в разрыве партнерских отношений с Фадеевым
Певица Наргиз Закирова дала сенсационное интервью Ирине Шихман, где рассказала о причинах конфликта с продюсером Максимом Фадеевым.
Народные новости вчера в 08:35
Общество
Собянин поддержал предложение театральных деятелей о поддержке театров
Московские театры получат дополнительную финансовую поддержку.
Российская газета 11:04
Политика
В СБУ сообщили, что Россия и Украина перенесли обмен заключенными
В Службе безопасности Украины сообщили, что обмен заключенными между Россией и Украиной в пятницу не состоится.
РИА Новости 07:26
Политика
Зеленский будет приглашен в Москву на 75-летие Победы
Кремль пригласит президента Украины Владимира Зеленского на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:47
Музыка
Филипп Киркоров обматерил организаторов «Новой волны»
Во время выступления Филиппа Киркорова на фестивале «Новая волна — 2019» в Сочи от популярного певца изрядно досталось организаторам шоу.
Kazanfirst.ru вчера в 04:08
Авто
Hennessey представил 1200-сильный Shelby GT500
С пакетом Venom 1000 повышает мощность Shelby GT500 до 1000 л.с. и 1 152 Нм, но и это еще не все.
32CARS.ru 03:48
Армия и оружие
Сербские военные прибыли в Петербург для участия в учениях
Более 200 человек прибыли для участия в совместном российско-сербском тактическом учении, которое пройдет в Ленобласти.
Невские Новости 11:50
Интернет
«МегаФон» протестировал оборудование для 5G в Петербурге
«МегаФон» при поддержке Qualcomm Technologies и Nokia протестировал готовность инфраструктуры в преддверии операционного запуска сетей 5G в мм-диапазоне (миллиметровый диапазон соответствует частоте от 30 ГГц до 300 ГГц — при.ред.). Об этом говорится в сообщении компании.
TelecomDaily 04:40
Политика
Зеленский предложил вывести Нацгвардию Украины из подчинения Авакова
Президент Украины Владимир Зеленский предложил Раде внести поправки в закон о Нацгвардии, исключив из схемы ее управления министра внутренних дел.
ТАСС 12:27
Политика
Гончарук объяснил решение оставить Авакова в правительстве Украины
Новый премьер-министр Украины Алексей Гончарук объяснил решение оставить в правительстве министра внутренних дел Арсена Авакова.
RT на русском 12:15
Общество
Мутко рассказал о работе школ после паводка в Иркутской области
RT на русском 03:18
Футбол
Экс-футболист «Локомотива» Эмир Спахич попал в ДТП
Бывший защитник московского "Локомотива" Эмир Спахич пострадал в результате автомобильной аварии, сообщается на сайте Футбольного союза Боснии и Герцеговины.
РИА Новости 12:11
Шоу-бизнес
Петросян привез Татьяну Брухунову в Сочи
Юморист перестал скрывать отношения с молодой возлюбленной Евгений Петросян и Татьяна Брухунова вместе приехали в Сочи, где накануне завершился конкурс молодых исполнителей.
WomanHit.ru 06:01
Происшествия
Следствие предъявило американцу Уилану обвинение в шпионаже
Следствие предъявило обвинение в окончательной редакции Полу Уилану, которому вменяется шпионаж, рассказал РИА Новости его адвокат Владимир Жеребенков.
РИА Новости 12:31
Футбол
ЦСКА и «Краснодар» узнали соперников в Лиге Европы
Московский ЦСКА и «Краснодар» узнали соперников по групповому этапу Лиги Европы сезона-2019/2020.
Lenta.ru 07:48
Политика
СМИ нашли связь убийцы гражданина Грузии в Берлине с ГРУ
Ранее Spiegel уже писал, что к убийству Хангошвили может быть причастно российское Главное разведывательное управление.
Московский Комсомолец 10:15
Общество
Во Владимирской области 12 медсестер написали заявления об увольнении
Во Владимирской области заявления на увольнение написали сразу 12 медсестер неврологического отделения Александровской райбольницы.
Вести.Ru 12:22
Армия и оружие
В Сирии задержан боевик по кличке Палач из Ракки
Сирийские курды схватили боевика террористической организации ИГ (запрещена в РФ) по прозвищу Палач из Ракки, которого подозревают в убийстве более 100 человек.
Взгляд.ру 04:41
Транспорт
В России хотят построить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту
Росавтодор, министерство транспорта страны и госкомпания "Автодор" не исключают шанса создания новой бесплатной скоростной трассы, которая протянется от Краснодара к Крымскому мосту.
Газета.Ru 03:46
Культура
Ведущий Беар Гриллс едва не погиб от укуса пчелы
Вечерняя Москва 10:40
Политика
Новый генпрокурор Украины заявил, что хочет крови
Новый генпрокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что планируется привлекать чиновников к ответственности еженедельно, и хочет крови "в правовом смысле", сообщают украинские СМИ.
Газета.Ru 10:47
Армия и оружие
Российский Су-47 на МАКС-2019 восхитил западные СМИ
Одним из самых необычных экспонатов аэрокосмического салона МАКС-2019 в подмосковном «Жуковском» стал истребитель Су-47 «Беркут».
ФАН 07:22
Политика
США закроют для россиян безвизовый въезд на Гуам
США планируют закрыть для россиян безвизовый въезд на Гуам и Северные Марианские острова.
Life.ru 12:36
Кино
Появился новый трейлер фильма «Терминатор: Тёмные судьбы»
Студия Paramount выпустила новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы».
Профиль 11:35
Общество
Три санитарки Болховского интерната уволены после скандального видео
Вечерний Орел 08:56
Общество
В Петербурге оштрафовали аниматора в костюме коня Юлия
РИА Новости 10:07