Политика
Газета.RuПутин и Лукашенко обсудили отношения стран по телефону
Как отмечается, президенты в течение телефонного разговора затронули тему развития отношений России и Белоруссии. В пресс-службе уточнили, что обсуждалась текущая повестка дня и планы по реализации договоренностей, которые были достигнуты на их личных встречах.
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Армия и оружие
Схвачен бельгиец, прозванный Палачом из Ракки
Сирийские курды схватили бельгийца Ануара Хаддуши, получившего прозвище Палач из Ракки.
Вести.Ru 04:34
Футбол
Оливер Кан войдет в совет директоров «Баварии»
Чемпион Европы в составе сборной Германии по футболу бывший голкипер Оливер Кан войдет в совет директоров "Баварии", сообщается на сайте мюнхенского клуба.
РИА Новости 03:49
Музыка
Наргиз винит Серябкину в разрыве партнерских отношений с Фадеевым
Певица Наргиз Закирова дала сенсационное интервью Ирине Шихман, где рассказала о причинах конфликта с продюсером Максимом Фадеевым.
Народные новости вчера в 08:35
Общество
Скарлетт Йоханссон вышла в свет с заплаканными глазами
Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон появилась на красной дорожке Венецианского кинофестиваля с заплаканными и опухшими глазами, поклонники забеспокоились о состоянии кино-дивы.
Газета.Ru 05:14
Музыка
«Евровидение-2020» пройдет в Роттердаме
Позже организаторы сообщили, что выбор будет сделан между Роттердамом и Маастрихтом. Конкурс "Евровидение" в 2019 году проходил в Израиле.
РИА Новости 06:22
Общество
В Госдуме предложили продлить летние каникулы до 1 октября
Депутат Госдумы Василий Власов направил предложение о продлении летних каникул школьников и студентов до 1 октября вице-премьеру России Татьяне Голиковой.
RT на русском вчера в 23:28
Общество
Роструд напомнил россиянам о работе 31 декабря
В Роструде напомнили россиянам о том, что 31 декабря 2019 года будет рабочим днем.
Газета.Ru 00:48
Наука
Создана новая вакцина, которая активирует производство антител к ВИЧ
Создана новая вакцина, которая активирует производство антител к ВИЧ, сообщается в статье, опубликованной на страницах журнала Science Translational Medicine.
Ugpressa.ru 05:40
Армия и оружие
Новый пистолет «Удав» начали поставлять в войска
Новый российский пистолет "Удав" начал поставляться в войска.
ТАСС 07:04
Политика
Трампа обвинили в сравнении жены с собакой
Президента США Дональда Трампа обвинили в неуважении к своей собственной жене из-за видео, на котором он похлопывает себя по ноге, как-будто призывая ее к себе.
Наша версия вчера в 13:05
Кино
Вышел второй трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
На YouTube опубликован второй трейлер очередной попытки устроить бунт и восстание железных машин - фильма "Терминатор: Темные судьбы".
Российская газета 03:05
Происшествия
Тверской районный суд отказал в жалобе на бездействие СК дизайнеру Константину Коновалову
Тверской районный суд отказал в жалобе на бездействие СК дизайнеру Константину Коновалову.
Эхо Москвы 06:30
Наука
В МФТИ создали устройство, имитирующее биологическую память
В МФТИ разработали очередное устройство, полностью имитирующее биологическую память, сообщает новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 28 августа в 13:56
Общество
В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой
Пользователи сервиса "Сбербанк Онлайн" сообщают в пятницу о проблемах в его работе.
ТАСС 05:06
Экономика
В Роскачестве посоветовали россиянам не выбирать вино по цене
Как отметил Лоевский, большинство россиян считают, что бутылка качественного вина не может стоить дешевле 400-500 рублей.
Газета.Ru 02:03
Политика
Дональд Трамп отменил поездку в Польшу
Президент США Дональд Трамп отменил визит в Польшу из-за надвигающегося на Америку урагана.
Газета.Ru 05:27
Происшествия
Тело главы компании Global Safe Group обнаружено в Москве-реке
Как сообщили ТАСС в Главном следственном управлении СКР по Москве, при визуальном осмотре тела признаков насильственной смерти не обнаружено Как следует из материалов сайта компании, Global Safe Group специализируется на установке систем защиты для компаний и частных домов, в том числе видеокамер слежения.
Коммерсантъ 07:08
Шоу-бизнес
«Мания величия налицо»: Лобода в образе Девы Марии взбесила народ
Экспресс газета 06:33
Экономика
Россия на треть увеличила импорт пластикового мусора
В 2018 году импорт мусора составил более $20 млн — на 32% больше, чем годом ранее, о чем свидетельствуют данные таможенной статистики.
Известия 06:07
Политика
На Украине прошли учения на случай «нулевого транзита» газа из РФ
НАК "Нафтогаз Украины" и оператор газотранспортной системы (ГТС) Украины АО "Укртрансгаз" провели совместные учения, на которых отработали порядок действий диспетчеров и других служб оператора ГТС Украины при остановке "Газпромом" транзита газа с 1 января 2020 года.
Интерфакс 07:13
Футбол
Нико Ковач: «Уверен, что „Бавария“ выйдет из группы ЛЧ»
Главный тренер «Баварии» Нико Ковач прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.
Sports.ru вчера в 17:31
Экономика
Россиянам хотят разрешить выкупать свои долги у банков
Поправки в законы о взыскании долгов физлиц (230-ФЗ) и «О микрофинансовой деятельности» обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.
Известия 03:56
Политика
Новый глава МИД Украины обозначил позицию по Донбассу
Новый глава МИД Украины Вадим Пристайко поставил задачу за шесть месяцев продвинуться в урегулировании конфликта в Донбассе.
REGNUM 00:17
Происшествия
В Японии на заводе прогремел взрыв
В японском городе Нагоя произошел взрыв на заводе.
Московский Комсомолец 02:17
Общество
Европротокол и пенсии. Россиянам напомнили об изменениях с 1 сентября
"Российская газета" напомнила об изменениях, которые ждут россиян с 1 сентября текущего года.
РИА Новости 05:09
Экономика
ВЭБ.РФ продаст долг «Аммония» за $900 млн
Госкорпорация ВЭБ.РФ договорилась о продаже прав требования по кредиту на строительство завода минеральных удобрений «Аммоний» профильному инвестору — компании КАО «Азот» (дочерняя структура «СДС Азот» бизнесмена Романа Троценко), стоимость сделки — $900 млн.
РБК 05:32
Происшествия
Молодая россиянка захлебнулась в бассейне в Турции и впала в кому
Девушку в бирюзовом купальнике вытащили из бассейна без сознания.
Интерфакс 04:34
Авто
В СП предложили скорректировать транспортный налог
В Счётной палате предложили усовершенствовать начисление транспортного налога с повышающим коэффициентом.
News.ru вчера в 06:42