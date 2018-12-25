Политика

Путин и Лукашенко начали очередной раунд переговоров в Кремле
ТАСС
07:22

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко начали новый круг переговоров, который проходит в Кремле. На повестке дня стоит ряд спорных вопросов, которые поднимаются обеими сторонами. В частности, речь идет о ценообразовании на российский природный газ.
ТАСС07:22

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