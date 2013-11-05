Политика
Путин и Ким Чен Ын проводят переговорыRT на русском 02:04
На острове Русский во Владивостоке проходят переговоры между делегациями России и КНДР во главе с лидерами двух стран Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном.
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Автоматически обработано 7318 источников, обновлено в 03:28, Ашберн
Политика
В Госдепе осудили решение России по гражданству для жителей ДНР и ЛНР
США осуждают решение России упростить получение гражданства для жителей отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.
Обновлено вчера в 20:50
Происшествия
В Иркутске осудили убийц женщины-ювелира
В Иркутске завершился суд над тремя местными жителями, который зимой убили и ограбили женщину-ювелира из Таганрога.
Обновлено в 02:25
Происшествия
В Уфе у экс-полицейского изъяли имущество на 34 млн рублей
Как сообщила прокуратура республики, также ему пришлось заплатить 13 млн рублей за счет стоимости имущества, которое он успел продать, и двух квартир в Евпатории, на которые он не оформил собственность после покупки.
Обновлено в 01:44
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли написала завещание
Актриса Анджелина Джоли решила составить завещание после развода с актером Брэдом Питтом, пишет Radar Online со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 16:49
Хоккей
Александр Овечкин объяснил вылет «Вашингтона» из Кубка Стэнли
Серия первого раунда Кубка Стэнли между прошлогодним обладателем трофея «Вашингтоном» и «Каролиной» завершилась поражением столичного клуба в семи матчах.
Обновлено в 03:03
Происшествия
В Магаданской области в ДТП погибли три человека
ДТП произошло в четверг, 25 апреля, между поселками Уптар и Сокол. По последним данным, в результате инцидента погибли три человека.
Обновлено в 02:49
Происшествия
На рельсы станции метро «Фрунзенская» упал пассажир
На станции "Фрунзенская" Сокольнической линии метро на рельсы упал пассажир.
Обновлено в 02:26
Шоу-бизнес
Анжелика Варум рассказала о проблемах в отношениях с Леонидом Агутиным
Знаменитая семейная пара Анжелики Варум и Леонида Агутина со стороны всегда выглядит идеальной, образцовой и крепкой.
Обновлено в 02:40
Экономика
Mail.Ru Group сократила прибыль из-за доначисленных налогов
Показатель EBITDA (доналоговая прибыль) сократился на 25,9%, до 4,15 млрд руб. В компании объяснили негативную динамику показателей тем, что после налоговой проверки в первом квартале были зарегистрированы дополнительные начисления НДС в размере около 260 млн руб. По словам источника РБК, близкого к компании, речь идет о доначислении налогов, не уплаченных контрагентами Mail.Ru Group.
Обновлено в 02:52
Шоу-бизнес
Джонни Депп хочет жениться на 20-летней россиянке, пишут СМИ
Американский актер Джонни Депп планирует жениться на 20-летней танцовщице из Санкт-Петербурга Полине Глен, пишет Daily Mail.
Обновлено вчера в 23:22
Шоу-бизнес
Гражданский муж Яны Поплавской трогательно поздравил ее с годовщиной
Гражданский муж актрисы подчеркнул, что за этот период им пришлось пережить не только радостные моменты.
Обновлено в 03:15
Происшествия
Неизвестный застрелил подростка в Новокузнецке
В Новокузнецке неизвестный застрелил 17-летнего подростка. Об этом сообщается на сайте СК РФ по Кемеровской области в среду, 24 апреля.
Обновлено вчера в 10:34
Происшествия
В Москве грабители с топорами похитили у китайцев миллион рублей
Обновлено вчера в 13:58
Здоровье
В Минздраве назвали правильный способ приготовления шашлыка
Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян в интервью RT рассказал, как приготовить шашлык без вреда для здоровья.
Обновлено вчера в 23:48
Авто
Volkswagen под брендом Jetta выпустит перелицованный SEAT Ateca
Совсем недавно был анонсирован новый бренд от Volkswagen, который получил имя Jetta и нацелится на самый доступный сегмент китайского рынка.
Обновлено вчера в 06:27
Транспорт
В метрополитене Екатеринбурга поднимут стоимость проезда
В Екатеринбургском метрополитене всё же повышают стоимость проезда до 32 рублей.
Обновлено в 03:15
Общество
Россиянам могут запретить ввозить пармезан и хамон
Импорт мясной и молочной и других видов продукции из ЕС, США, Канады, Австралии и других стран Россия запретила в 2014 г. в ответ на санкции против российских политиков, бизнесменов и компаний.
Обновлено вчера в 18:06
Финансы
Невозвратный актив: россияне просрочили займы почти на 1,6 трлн рублей
В первом квартале этого года объем безнадежных долгов россиян перед банками достиг почти 1,6 трлн рублей, подсчитали для «Известий» в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).
Обновлено вчера в 17:01
Экономика
Прибыль владельца «Пятерочек» выросла на 65% за квартал
Чистая прибыль крупнейшего в стране продовольственного ритейлера X5 Retail Group за I квартал 2019 г. выросла на 65,2% до 9,3 млрд руб. Ритейлер раскрыл результаты по МСФО.
Обновлено в 03:10
Авто
«АвтоВАЗ» выпустит 1,8-литровый мотор для разгильдяев
Отечественная компания намерена с этого лета комплектовать топовые исполнения своих машин модифицированным «безвтыковым» мотором, объем которого сохранится и составит 1,8 литра.
Обновлено вчера в 08:53
Транспорт
ГИБДД опять усложнит получение водительских прав
Государственная автоинспекция разрабатывает новые меры, направленные на повышение требований к начинающим водителям.
Обновлено в 01:52
Религия
У православных христиан — Чистый четверг
Обновлено в 02:49
Финансы
Банк Японии решил не менять процентную ставку
Банк Японии (Центробанк страны) по итогам заседания в четверг сохранил ключевую процентную ставку на отрицательном уровне в минус 0,1%, следует из заявления регулятора.
Обновлено в 02:43
Гаджеты
LG прекратит производство смартфонов в Южной Корее
Компания LG Electronics намерена приостановить производство смартфонов в Южной Корее, о чём сообщают сетевые источники, ссылаясь на информацию, полученную от осведомлённых лиц.
Обновлено в 01:02
Экономика
Минфин и Минобороны ответили на приведенные Навальным данные о дачах
Министерство обороны России не увидело новость или сенсацию в расследовании Фонда по борьбе с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, сообщили РБК в министерстве.
Обновлено вчера в 13:38
Политика
Ущерб от природных пожаров в Забайкалье составил 1 млрд рублей
Ущерб от природных пожаров, произошедших 19 и 20 апреля в Забайкальском крае, оценивается в 1 млрд рублей, сообщил врио губернатора Александр Осипов в четверг на совещании по ситуации с природными пожарами, которое проводит в Чите президент России Владимир Путин.
Обновлено вчера в 19:38
Здоровье
Диетолог объяснил рост числа россиян с ожирением
По данным Роспотребнадзора за восемь лет число россиян, страдающих ожирением, выросло в два раза: этим заболеванием сейчас страдает каждая четвертая женщина и каждый седьмой мужчина в стране.
Обновлено в 01:08
Происшествия
СК возбудил дело против избивших отца бойца ММА полицейских
Следователи возбудили уголовное дело против трех полицейских, подозреваемых в избиении мужчины, который спустя неделю скончался в больнице, сообщается на сайте Главного следственного управления СК по Московской области.
Обновлено вчера в 11:48