Политика
Путин и Ким Чен Ын обменялись подаркамиРИА Новости 07:23
Лидер КНДР Ким Чен Ын подарил российскому президенту Владимиру Путину традиционный корейский меч, а тот преподнес в ответ саблю и дорожный чайный сервиз.
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Президент подарил председателю Госсовета КНДР шашку и набор стаканов с подстаканниками.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельТАСС 06:24
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Политика
США запретили въезд председателю правительства Чечни
США запретили въезд на свою территорию председателю правительства Чечни Муслиму Хучиеву и его супруге Сапият Шабазовой, мотивируя это "нарушением прав человека" со стороны Хучиева.
Обновлено в 10:29
Политика
В МИД ответили послу США, пригрозившему России авианосцами
Официальный представитель МИД Мария Захарова в ходе брифинга прокомментировала высказывание посла США Джона Хантсмана об авианосцах и посоветовала ему учить историю.
Обновлено в 09:54
Шоу-бизнес
Дочь Началовой исполнила мамину песню
Поддержать ребенка собралась вся семья На 40-й день после кончины Юлии Началовой ее 12-летняя дочь Вера Алдонина вышла на сцену в рамках школьного дня открытых дверей.
Обновлено в 09:09
Экономика
НЛМК не уйдет от пошлин
Министерство торговли США отказалось исключить слябы НЛМК из-под действия пошлины в 25% на ввозимую в страну сталь.
Обновлено в 11:21
Шоу-бизнес
Пугачева призналась в любви зрителям и «Гоголь-центру»
Обновлено вчера в 18:06
Армия и оружие
В Волгограде военные готовят технику к грядущему праздничному параду
В рамках подготовки к параду тренировки военных машин проводятся на бывшем аэродроме в Бекетовке, сообщили в пресс-центре ЮВО.
Обновлено в 05:47
Футбол
Зидан попросил руководство «Реала» о трансфере Санчо
Немецкая пресса сообщает, что игра юного футболиста очень нравится главному тренеру "сливочных" Зинедину Зидану, так что специалист обратился к руководству мадридского клуба с просьбой о трансфере.
Обновлено в 08:46
Экономика
Американская компания заплатит штраф из-за «Роснефти»
Фирма согласилась заплатить штраф в размере $75 тыс. за нарушение санкций против «Роснефти», введённых Белым домом из-за кризиса на Украине.
Обновлено в 10:59
Футбол
Кокорин рассказал о поведении компании в «Кофемании»
Обновлено в 11:40
Наука
Микроморфология и анализ биомаркеров помогли изучить мобильность неандертальцев
Обновлено в 10:24
Общество
Кемпинг: без чего нельзя обойтись
Даже если прогноз походы обещает страшную жару и ясное небо, обязательно берите палатку, если собираетесь ночевать в лесу.
Обновлено в 09:02
Политика
Россия выразила протест Австрии из-за осквернения советского памятника
Посольство России в Вене заявляет австрийским властям решительный протест в связи с очередным осквернением на площади Шварценбергплатц памятника советским воинам, погибшим при освобождении Австрии от фашизма, заявил в четверг посол России в Австрии Дмитрий Любинский.
Обновлено в 04:30
Футбол
«Милан» хочет видеть главным тренером Конте
Итальянский «Милан» планирует сменить нынешнего главного тренера команды Дженнаро Гаттузо. Об этом соообщает La Gazzetta Dello Sport.
Обновлено в 11:37
Политика
МИД РФ: закон о языке противоречит конституции Украины
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что принятый на Украине закон о языке противоречит конституции страны.
Обновлено в 11:18
Политика
Россия признала проблему с качеством идущей в Белоруссию нефти
Россия признает «техническую проблему с качеством нефти», которая идет в Белоруссию, заявил представитель вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:30
Общество
Ельцин Центр пригласил Родительский комитет обсудить проблемы ЛГБТ
Ельцин Центр пригласил главу Уральского родительского комитета Евгения Жабреева принять участие в дискуссии "Сексуальная ориентация и гендерная идентичность" после того, как руководитель организации потребовал отменить обсуждение, передает "Уралинформбюро".
Обновлено вчера в 02:13
Наука
В вейпах нашли следы бактериальных и грибковых токсинов
Примерно 30% популярных марок картриджей и жидкостей для электронных сигарет содержат следы бактериальных, а 80% – и грибковых токсинов.
Обновлено вчера в 01:46
Происшествия
МВД России пресекло деятельность нелегальных продавцов черной икры
Полицейские и сотрудники ФСБ пресекли деятельность ОПГ, которая незаконно добыла 120 кг черной икры.
Обновлено в 07:51
Футбол
Нобоа назвал трех самых сексуальных спортсменок
Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа выбрал трех самых сексуальных спортсменок.
Обновлено в 09:27
Футбол
Защитник «Милана» пропустит остаток сезона
Защитник «Милана» Давиде Калабрия больше не поможет своей команде в текущем сезоне.
Обновлено в 10:49
Политика
Жителям ДНР и ЛНР начнут платить российские пенсии
В ПФР отметили, что право на пенсии получат только те граждане ДНР и ЛНР, которые переедут на постоянное жительство в Россию.
Обновлено в 09:41
Кино
В центре города открыли мемориальную доску актеру Юрию Яковлеву
Обновлено в 05:00
Происшествия
Глава отдела ФСБ задержан по подозрению в получении крупных взяток
Начальник отдела одного из подразделений ФСБ России Кирилл Черкалин задержан по подозрению в получении взяток в особо крупных размерах.
Обновлено в 09:08
Происшествия
Погибший при сносе гостиницы в Петербурге рабочий попал под экскаватор
«Произошло опрокидывание экскаватора набок, при этом под экскаватор попал мужчина 1982 года рождения, от полученных травм скончался на месте», — пояснили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.
Обновлено в 11:00
Общество
Священника, сосланного в село из-за фото жены, вернули в Магнитогорск
Священника Сергея Зотова, который был сослан в село Фершампенуаз (Нагайбакский район, Челябинская область) из-за фотографий жены в соцсетях и ее участия в конкурсе красоты, вернули на службу в Магнитогорск, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Обновлено в 11:14
Культура
Фильм о Есенине снимут к 125-летию со дня рождения поэта
Обновлено в 10:04
Происшествия
Дело Валова возвращено в сочинский суд
Дело Валова возвращено в нижестоящую судебную инстанцию, поскольку осужденного не ознакомили с материалами дела, жалобами, позициями суда и прокурора, сообщили сегодня "Свободные медиа".
Обновлено в 10:41
Авто
Обновленный УАЗ «Патриот» поможет в борьбе с преступностью
В рамках IV конференции "Безопасная дорога" УАЗ провел презентацию обновлённого УАЗ Патриот 2019 модельного года, который был принят на снабжение в правоохранительные органы.
Обновлено в 10:47