Путин и Ким Чен Ын могут встретиться на следующей неделеНовостной фронт 02:36

Уже на следующей неделе президент России Владимир Путин может встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом сообщает корейское агентство Yonhap, ссылаясь на осведомленные источники. Путин собирает 24 апреля отправится на Дальний Восток.

Путин и Ким Чен Ын могут встретиться на следующей неделе

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