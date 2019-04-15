Политика
Путин и Ким Чен Ын могут встретиться на следующей неделеНовостной фронт 02:36
Уже на следующей неделе президент России Владимир Путин может встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом сообщает корейское агентство Yonhap, ссылаясь на осведомленные источники. Путин собирает 24 апреля отправится на Дальний Восток.
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