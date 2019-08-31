Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин и Кадыров разошлись во мнениях о самой красивой мечети

Президент России Владимир Путин не согласился со словами главы Чечни Рамзана Кадырова о самой красивой в мире мечети. Стенограмма их встречи опубликована на сайте Кремля.
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Кадыров решил не спорить с Путиным о самой красивой мечети в мире

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Интерфакс07:00

Путин и Кадыров разошлись во мнениях о самой красивой мечети

ТАСС07:27
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 17:03, Вашингтон
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Тариф при потреблении более 2000 кВтч составит 0,11936 евро за кВтч вместо 0,10252. В Греции обычно счета приходят за четыре месяца.
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Рамзан Кадыров
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Глава Чеченской Республики с 15 февраля 2007 года, премьер-министр Чеченской Республики, член бюро высшего совета партии «Единая Россия», Герой Российской Федерации.
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