Политика
РИА НовостиПутин и Кадыров разошлись во мнениях о самой красивой мечети
Президент России Владимир Путин не согласился со словами главы Чечни Рамзана Кадырова о самой красивой в мире мечети. Стенограмма их встречи опубликована на сайте Кремля.
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Общество
В России вступил в силу закон о борьбе с перекупщиками билетов
Установлен минимальный срок для возврата билета: 72 часа до начала мероприятия.
RT на русском 17:36
Единоборства
Поветкин победил Фьюри и получил пояс чемпиона WBA
Россиянин Александр Поветкин победил британца Хьюи Фьюри в поединке, который проходил в рамках вечера бокса в Лондоне перед встречей Василия Ломаченко и Люка Кэмпбелла.
РБК 17:24
Экономика
Дерипаска рассказал рабочим ГАЗа о надвигающемся мировом кризисе
Бизнесмен сообщил рабочим, что санкции надолго и компании остается лишь бороться за продление лицензий Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США — дедлайна, до которого будет возможно совершать сделки с группой ГАЗ, не опасаясь действия санкций.
РБК вчера в 12:54
Авто
«Русский Land Cruiser» дебютирует в 2022 году
Новый УАЗ «Патриот», призванный стать настоящим «Русским Land Cruiser», дебютирует в 2022 году.
Автоновости дня вчера в 23:36
Происшествия
В результате обрушения сцены в Германии пострадали 23 человека
RT на русском 17:53
Политика
Владимир Бортко снялся с выборов губернатора Петербурга
Кандидат от КПРФ, известный кинорежиссер и депутат Государственной думы Владимир Бортко снял свою кандидатуру с выборов губернатора Санкт-Петербурга.
REGNUM вчера в 11:54
Гаджеты
Huawei может отложить международный Huawei Mate 30
В свою очередь в Huawei никак не комментирует слухи, отмечая, что лучше следить за официальными сообщениями.
Astera 15:27
Происшествия
Вертолет упал в Клязьминское водохранилище под Москвой
Вертолет зацепился за линию электропередач близ подмосковного Долгопрудного и упал в Клязьминское водохранилище, сообщили в субботу "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МЧС.
Интерфакс 12:50
Общество
В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции
В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
Вести.Ru 11:38
Футбол
Черданцев пообещал побриться налысо в случае чемпионства «Ростова»
Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев заявил, что пострижется налысо в случае, если «Ростов» станет чемпионом России.
Sports.ru 17:27
Футбол
«Ахмат» избежал поражения в матче с «Тамбовом»
Sportbox.RU 13:56
Футбол
Юмтити заменит Лапорта в сборной Франции
Защитник «Барселоны» Самуэль Юмтити будет вызван в сборную Франции вместо Эмерика Лапорта, сообщает пресс-служба местной федерации футбола.
Евро-футбол.ру 15:08
Происшествия
Стрелок открыл огонь по людям в Техасе и угнал грузовик
В городе Одесса в американском штате Техас вооруженные люди открыли огонь по людям. Об этом передает ABC со ссылкой на полицию.
Газета.Ru 18:21
Авто
Летающий внедорожник за 7 миллионов рублей
Конструкторы разработали специализированный серийный двухместный внедорожник SkyRunner MK 3.2, который может летать.
Car.ru 07:07
Транспорт
В московских аэропортах задержаны и отменены более ста рейсов
RT на русском 01:07
Политика
Зеленский пообещал плохой конец куму Путина
Команда Зеленского уже инициировала кампанию по рейдерскому отъёму оппозиционных телеканалов у бизнесменов, близких к Медведчуку.
Новый День 18:21
Общество
Пенсия в столице с 1 сентября была увеличена до 19,5 тысячи рублей
С 1 сентября размер минимальной пенсии в столице был повышен на две тысячи рублей. Теперь она составляет 19,5 тысячи рублей.
Вечерняя Москва 17:23
Музыка
Филипп Киркоров не попал в фонограмму во время выступления
Певец Филипп Киркоров, выступая на сцене "Новой волны", не попал в фонограмму. В Сети опубликовали видео, на котором виден конфуз Киркорова.
VSE42 Новости вчера в 22:19
Политика
Зеленский рассказал о попытках МИД помешать его общению с Путиным
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что сформированное при экс-президенте Украины Петре Порошенко Министерство иностранных дел пыталось помешать его общению с главой России Владимиром Путиным.
RT на русском 14:31
Общество
Умер гендиректор Tez Tour Дмитрий Шершнев
Генеральный директор туроператора Tez Tour Дмитрий Шершнев скоропостижно скончался, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на сообщение компании.
РБК 09:34
Политика
Меркель намекнула о своих планах после ухода из политики
13 августа Меркель заявила, что после окончания срока полномочий на посту канцлера ФРГ, то есть после 2021 года, она уйдет из большой политики.
Известия 14:10
Игры
Бету сюжетной кампании Star Citizen отложили ещё на 3 месяца
Cloud Imperium объявила об очередных переносах Star Citizen: в связи с оптимизацией производства и параллельной разработкой нескольких крупных проектов разработчикам пришлось на три месяца отложить запуск беты сюжетной кампании Squadron 42.
Игромания.ру 05:00
Происшествия
Полиция в Гонконге применила против демонстрантов цветную воду
RT на русском 09:32
Происшествия
При нападении под Лионом погиб один человек и шесть пострадали
На юге Франции один человек погиб и шестеро пострадали в результате нападения двух неизвестных на станции метро в коммуне Виллёрбан недалеко от Лиона.
RT на русском 12:06
Технологии
Пользователи сообщили о сбое в работе Twitter
Пользователи Twitter из нескольких стран столкнулись со сбоем в работе сервиса. Об этом сообщается на сайте Downdetector.
RT на русском 13:41
Происшествия
Мать найденного мертвым в Башкирии ребенка призналась в его убийстве
Жительница башкирского села Исмаилово Юлия Хабирова, ранее на этой неделе сообщившая о пропаже своего годовалого сына, призналась в его убийстве.
Известия 02:53
Политика
Зеленский пообещал не идти к Трампу с протянутой рукой
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу «1+1» рассказал, о чем собирается говорить с Дональдом Трампом в ходе первой встречи с главой Соединенных Штатов.
РБК 16:36
Экономика
Лукашенко попросил белорусских переработчиков сахара «не страдать»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил белорусским переработчикам найти новые рынки для сбыта сахара и призвал не фокусироваться на экспорте в Россию.
РБК 10:47
Армия и оружие
25 лет назад пьяный президент Ельцин дирижировал оркестром в Берлине
Перебрав со спиртным, президент России дирижировал оркестром берлинской полиции, пытался петь "Калинку-малинку", потолкался с собственным охранником и едва не попал под автобус.
Газета.Ru 06:50