Президент России Владимир Путин не согласился со словами главы Чечни Рамзана Кадырова о самой красивой в мире мечети. Стенограмма их встречи опубликована на сайте Кремля.

Путин и Кадыров разошлись во мнениях о самой красивой мечети

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