Политика
РИА НовостиПутин и Кадыров разошлись во мнениях о самой красивой мечети
Президент России Владимир Путин не согласился со словами главы Чечни Рамзана Кадырова о самой красивой в мире мечети. Стенограмма их встречи опубликована на сайте Кремля.
Читать в источнике
Оценить147
Подробнее о событии
Показать все источники
Президент РФ поручил руководству Чечни удерживать темпы выполнения майских указов на высоком уровне
Чеченская Республика Сегодня12:15
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 12:22, Вашингтон
Армия и оружие
Взрыв ракеты «Искандер» показали на видео
Российская газета 07:44
Армия и оружие
В Петербурге назвали сроки передачи ВМФ корабля «Владимир Емельянов»
«Передача корабля противоминной обороны «Владимир Емельянов» заказчику планируется в декабре 2019 года», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 13:35
Происшествия
В Лионе неизвестные напали с ножом и шампуром на прохожих
В лионском районе Вильурбан у станции метро Лоран-Боневуа в 15:25 (по московскому времени) двое неизвестных с ножом и шампуром для мяса напали на прохожих.
Коммерсантъ 12:14
Футбол
«Челси» упустил победу над «Шеффилд Юнайтед»
"Челси" сыграл вничью с "Шеффилд Юнайтед" в матче 4-го тура чемпионата Англии — 2:2. В составе лондонцев дубль оформил Тэмми Абрахам.
Спорт-Экспресс 12:16
Единоборства
Многое на кону: Александр Поветкин в Лондоне проведет бой с Хьюи Фьюри
РИА Новости вчера в 17:31
Общество
Умер гендиректор Tez Tour Дмитрий Шершнев
Генеральный директор туроператора Tez Tour Дмитрий Шершнев скоропостижно скончался, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на сообщение компании.
РБК 09:34
Шоу-бизнес
52-летняя Рената Литвинова показала фигуру в купальнике
На свежеопубликованной фотографии звезда продемонстрировала завидную фигуру в ярко-красном купальнике, чем вызвала восторг многочисленных поклонников.
StarHit.ru 12:01
Наука
Скорость вымирания растений на планете выросла в 350 раз
После публикации отчета ООН о количестве вымерших видов растений (571 вид за исследуемый период), эксперты отметили высокую скорость исчезновения растений с нашей планеты.
RuNews24.ru 28 августа в 02:36
Политика
В Донецке открыли памятник первому главе ДНР Александру Захарченко
Памятник первому главе Донецкой народной республики (ДНР) Александру Захарченко открыли в Донецке в годовщину его гибели.
ТАСС 06:12
Происшествия
В квартиру студента Егора Жукова пришли с обыском
Домой к студенту Высшей школы экономики Егору Жукову, арестованному по делу о массовых беспорядках, пришли с обыском.
Ведомости 06:07
Футбол
Начо Монреаль перейдет из «Арсенала» в «Реал Сосьедад»
РИА Новости 04:58
Политика
Российский МиГ-35 развалился в воздухе прямо во время полёта. Фото
В рамках выступления на Международном авиакосмическом салоне «МАКС-2019», новейший российский истребитель МиГ-35 в буквальном смысле начал разваливаться на части во время показательного полёта.
Avia.pro 08:57
Гаджеты
Рассекречены характеристики смартфона Samsung Galaxy A90 5G
В сети появились фотографии упаковки смартфона Samsung Galaxy A90 5G, который еще не был представлен официально.
Megaobzor.com 10:53
Политика
Продавщица мороженого на МАКС объяснила вторую встречу с Путиным
Продавшая Владимиру Путину мороженое на Международном авиационно-космическом салоне девушка Екатерина Сафронова рассказала о встрече с президентом и объяснила, почему Путин подошел к ней второй раз.
РИА Новости 08:12
Политика
Дуда на встрече с Зеленским призвал сохранить санкции против России
Президент Польши Анджей Дуда на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским выступил за сохранение введённых в отношении России санкций.
RT на русском 07:41
Футбол
«Ростов» обыграл «Локомотив» и стал лидером Премьер-лиги
В одном из центральных матчей восьмого тура чемпионата России "Локомотив" неожиданно уступил на своем поле "Ростову" - 1:2. Благодаря победе дончане возглавили таблицу РПЛ с 17-ю очками.
Российская газета 12:06
Общество
Надвигающийся на США ураган «Дориан» усилился до четвертой категории
Ураган "Дориан" достиг четвертой из пяти возможных категорий, сообщает NBC News со ссылкой на Национальный ураганный центр США.
Интерфакс вчера в 21:56
Космос
Робот «Федор» пожаловался на «угрозы» российского космонавта на МКС
Первый российский человекоподобный робот «Федор» пожаловался на работающего на МКС российского космонавта Алексея Овчинина.
Мойка78 10:29
Общество
Фестиваль «PRO лето» на проспекте Сахарова посетили 20 тысяч человек
Молодежный музыкальный фестиваль "PRO лето" в Москве уже посетили 20 тысяч человек, сообщает пресс-служба столичной мэрии.
РИА Новости 09:05
Экономика
Лукашенко попросил белорусских переработчиков сахара «не страдать»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил белорусским переработчикам найти новые рынки для сбыта сахара и призвал не фокусироваться на экспорте в Россию.
РБК 10:47
Баскетбол
Сборная России стартовала в первом матче ЧМ с Нигерией
Сборная Россия дебютировала на чемпионате мира в Китая матчем против Нигерии. Это первый матч предварительного группового этапа.
Нева Спорт 04:30
Авто
«Русский Land Cruiser» дебютирует в 2022 году
Новый УАЗ «Патриот», призванный стать настоящим «Русским Land Cruiser», дебютирует в 2022 году.
Автоновости дня вчера в 23:36
Общество
Россиянам пообещали ряд новшеств в сентябре 2019 года
С 1 сентября россияне призывного возраста, имеющие право на получение отсрочки от службы в рядах российской армии, получают возможность добровольно отказаться от нее и пойти на службу.
Газета.Ru 06:28
Футбол
«Зенит» арендовал защитника «Порту» Осорио
«Зенит» и «Порту» достигли соглашения о переходе защитника Йордана Осорио на правах аренды.
Спорт-Экспресс 12:02
Экономика
Дерипаска рассказал рабочим ГАЗа о надвигающемся мировом кризисе
Дерипаска на днях посетил Горьковский автомобильный завод (ГАЗ, подконтрольный «Русским машинам» бизнесмена) в Нижнем Новгороде и встретился там с рабочими, сообщили РБК в пресс-службе группы ГАЗ.
РБК вчера в 12:54
Общество
На Востряковском кладбище открыли памятник Кобзону
Памятник народному артисту СССР, депутату Госдумы Иосифу Кобзону открыли в четверг на Востряковском кладбище, где похоронен певец, депутаты во главе с председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным почтили его память, сообщила пресс-служба ГД.
РИА Новости вчера в 08:29
Политика
Зеленского пригласят в Москву на 75-летие Победы
Кремль пригласит президента Украины Владимира Зеленского на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
РИА Новости вчера в 10:54
Политика
США заявили о возможности введения новых санкций против России
Министр энергетики США Рик Перри на пресс-конференции в Варшаве заявил, что США могут ввести дополнительные санкции против России в связи с газопроводом «Северный поток – 2».
Взгляд.ру 11:23
Происшествия
В Подмосковье при крушении легкомоторного самолета погиб пилот
Пилот погиб в результате жесткой посадки легкомоторного самолета в Подмосковье, пострадал ребенок, который находился на его борту, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МЧС в субботу.
Интерфакс 05:42