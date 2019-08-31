Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин и Кадыров разошлись во мнениях о самой красивой мечети

Президент России Владимир Путин не согласился со словами главы Чечни Рамзана Кадырова о самой красивой в мире мечети. Стенограмма их встречи опубликована на сайте Кремля.
Читать в источнике
Комментировать187

Подробнее о событии

Путин обещал Кадырову приехать в Чечню

Lenta.ru07:46

Путин и Кадыров разошлись во мнениях о самой красивой мечети

РИА Новости07:31

Кадыров решил не спорить с Путиным о самой красивой мечети в мире

РБК07:31

Путин пообещал Кадырову приехать в Чечню

RT на русском07:28

Путин рассказал о планах посетить Чечню

Интерфакс07:00

Президент РФ поручил руководству Чечни удерживать темпы выполнения майских указов на высоком уровне

Чеченская Республика Сегодня12:15

Путин и Кадыров разошлись во мнениях о самой красивой мечети в мире

ТАСС07:27
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 12:22, Вашингтон
Армия и оружие

Взрыв ракеты «Искандер» показали на видео

Российская газета 07:44
Армия и оружие

В Петербурге назвали сроки передачи ВМФ корабля «Владимир Емельянов»

«Передача корабля противоминной обороны «Владимир Емельянов» заказчику планируется в декабре 2019 года», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 13:35
Общество

В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции

Вести.Ru 11:38
Происшествия

В Лионе неизвестные напали с ножом и шампуром на прохожих

В лионском районе Вильурбан у станции метро Лоран-Боневуа в 15:25 (по московскому времени) двое неизвестных с ножом и шампуром для мяса напали на прохожих.
Коммерсантъ 12:14
Футбол

«Челси» упустил победу над «Шеффилд Юнайтед»

"Челси" сыграл вничью с "Шеффилд Юнайтед" в матче 4-го тура чемпионата Англии — 2:2. В составе лондонцев дубль оформил Тэмми Абрахам.
Спорт-Экспресс 12:16
Единоборства

Многое на кону: Александр Поветкин в Лондоне проведет бой с Хьюи Фьюри

РИА Новости вчера в 17:31
Общество

Умер гендиректор Tez Tour Дмитрий Шершнев

Генеральный директор туроператора Tez Tour Дмитрий Шершнев скоропостижно скончался, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на сообщение компании.
РБК 09:34
Шоу-бизнес

52-летняя Рената Литвинова показала фигуру в купальнике

На свежеопубликованной фотографии звезда продемонстрировала завидную фигуру в ярко-красном купальнике, чем вызвала восторг многочисленных поклонников.
StarHit.ru 12:01
Наука

Скорость вымирания растений на планете выросла в 350 раз

После публикации отчета ООН о количестве вымерших видов растений (571 вид за исследуемый период), эксперты отметили высокую скорость исчезновения растений с нашей планеты.
RuNews24.ru 28 августа в 02:36
Политика

В Донецке открыли памятник первому главе ДНР Александру Захарченко

Памятник первому главе Донецкой народной республики (ДНР) Александру Захарченко открыли в Донецке в годовщину его гибели.
ТАСС 06:12
Происшествия

В квартиру студента Егора Жукова пришли с обыском

Домой к студенту Высшей школы экономики Егору Жукову, арестованному по делу о массовых беспорядках, пришли с обыском.
Ведомости 06:07
Футбол

Начо Монреаль перейдет из «Арсенала» в «Реал Сосьедад»

РИА Новости 04:58
Политика

Российский МиГ-35 развалился в воздухе прямо во время полёта. Фото

В рамках выступления на Международном авиакосмическом салоне «МАКС-2019», новейший российский истребитель МиГ-35 в буквальном смысле начал разваливаться на части во время показательного полёта.
Avia.pro 08:57
Гаджеты

Рассекречены характеристики смартфона Samsung Galaxy A90 5G

В сети появились фотографии упаковки смартфона Samsung Galaxy A90 5G, который еще не был представлен официально.
Megaobzor.com 10:53
Политика

Продавщица мороженого на МАКС объяснила вторую встречу с Путиным

Продавшая Владимиру Путину мороженое на Международном авиационно-космическом салоне девушка Екатерина Сафронова рассказала о встрече с президентом и объяснила, почему Путин подошел к ней второй раз.
РИА Новости 08:12
Политика

Дуда на встрече с Зеленским призвал сохранить санкции против России

Президент Польши Анджей Дуда на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским выступил за сохранение введённых в отношении России санкций.
RT на русском 07:41
Футбол

«Ростов» обыграл «Локомотив» и стал лидером Премьер-лиги

В одном из центральных матчей восьмого тура чемпионата России "Локомотив" неожиданно уступил на своем поле "Ростову" - 1:2. Благодаря победе дончане возглавили таблицу РПЛ с 17-ю очками.
Российская газета 12:06
Общество

Надвигающийся на США ураган «Дориан» усилился до четвертой категории

Ураган "Дориан" достиг четвертой из пяти возможных категорий, сообщает NBC News со ссылкой на Национальный ураганный центр США.
Интерфакс вчера в 21:56
Космос

Робот «Федор» пожаловался на «угрозы» российского космонавта на МКС

Первый российский человекоподобный робот «Федор» пожаловался на работающего на МКС российского космонавта Алексея Овчинина.
Мойка78 10:29
Общество

Фестиваль «PRO лето» на проспекте Сахарова посетили 20 тысяч человек

Молодежный музыкальный фестиваль "PRO лето" в Москве уже посетили 20 тысяч человек, сообщает пресс-служба столичной мэрии.
РИА Новости 09:05
Экономика

Лукашенко попросил белорусских переработчиков сахара «не страдать»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил белорусским переработчикам найти новые рынки для сбыта сахара и призвал не фокусироваться на экспорте в Россию.
РБК 10:47
Баскетбол

Сборная России стартовала в первом матче ЧМ с Нигерией

Сборная Россия дебютировала на чемпионате мира в Китая матчем против Нигерии. Это первый матч предварительного группового этапа.
Нева Спорт 04:30
Авто

«Русский Land Cruiser» дебютирует в 2022 году

Новый УАЗ «Патриот», призванный стать настоящим «Русским Land Cruiser», дебютирует в 2022 году.
Автоновости дня вчера в 23:36
Общество

Россиянам пообещали ряд новшеств в сентябре 2019 года

С 1 сентября россияне призывного возраста, имеющие право на получение отсрочки от службы в рядах российской армии, получают возможность добровольно отказаться от нее и пойти на службу.
Газета.Ru 06:28
Футбол

«Зенит» арендовал защитника «Порту» Осорио

«Зенит» и «Порту» достигли соглашения о переходе защитника Йордана Осорио на правах аренды.
Спорт-Экспресс 12:02
Экономика

Дерипаска рассказал рабочим ГАЗа о надвигающемся мировом кризисе

Дерипаска на днях посетил Горьковский автомобильный завод (ГАЗ, подконтрольный «Русским машинам» бизнесмена) в Нижнем Новгороде и встретился там с рабочими, сообщили РБК в пресс-службе группы ГАЗ.
РБК вчера в 12:54
Общество

На Востряковском кладбище открыли памятник Кобзону

Памятник народному артисту СССР, депутату Госдумы Иосифу Кобзону открыли в четверг на Востряковском кладбище, где похоронен певец, депутаты во главе с председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным почтили его память, сообщила пресс-служба ГД.
РИА Новости вчера в 08:29
Политика

Зеленского пригласят в Москву на 75-летие Победы

Кремль пригласит президента Украины Владимира Зеленского на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
РИА Новости вчера в 10:54
Политика

США заявили о возможности введения новых санкций против России

Министр энергетики США Рик Перри на пресс-конференции в Варшаве заявил, что США могут ввести дополнительные санкции против России в связи с газопроводом «Северный поток – 2».
Взгляд.ру 11:23
Происшествия

В Подмосковье при крушении легкомоторного самолета погиб пилот

Пилот погиб в результате жесткой посадки легкомоторного самолета в Подмосковье, пострадал ребенок, который находился на его борту, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МЧС в субботу.
Интерфакс 05:42
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Рамзан Кадыров
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Глава Чеченской Республики с 15 февраля 2007 года, премьер-министр Чеченской Республики, член бюро высшего совета партии «Единая Россия», Герой Российской Федерации.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное