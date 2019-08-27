Политика
Утро.ruПутин и Эрдоган показались на Су-57
Президент Турции Реджеп Эрдган вместе со своим российским коллегой Владимиром Путиным осмотрели истребитель Су-57. На фотоснимках видно, как первые лица государств заглядывают в кабину, в которой сидит пилот в куртке "Сухого".
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Экономика
Назван размер «невидимой» экономики РФ
Размер ненаблюдаемой экономики России (теневое и неформальное производство) в 2017 году составил 11,7 трлн рублей.
News.ru 20:36
Политика
Норвегия проверит российский Севморпуть
Мойка78 25 августа в 22:11
Футбол
Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов
Жеребьевка основного раунда турнира состоится 29 августа в Монако. Первые матчи группового этапа состоятся 17 сентября.
ТАСС 16:58
Происшествия
В Турции умерла пострадавшая в бассейне девочка из России
RT на русском 10:00
Здоровье
Эксперт: в России не хватает более 500 врачей-специалистов по ВИЧ-инфекции
Более 500 специалистов по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции не хватает в России, это может сказаться на качестве разъяснительных бесед о профилактике инфекции с пациентами.
ТАСС 23:02
Общество
В Приморском крае ввели режим ЧС
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко принял решение ввести режим Чрезвычайной ситуации (ЧС) во всём регионе.
RT на русском 21:44
Авто
BMW выпустила первый самый черный в мире BMW X6
BMW в партнерстве со специалистами компании Vantablack Surrey Nano Systems и креативным агентством Levitation 29 создали самый черный в мире X6.
SpeedMe вчера в 23:22
Экономика
В ведомствах обсудят судьбу индивидуального пенсионного капитала
Ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев сообщил, что новая пенсионная реформа не будет носить название ИПК (индивидуальный пенсионный капитал), а о новых деталях планируется объявить уже в ближайшую неделю.
Известия вчера в 10:23
Армия и оружие
Хуситы нанесли удар крылатой ракетой по аэропорту Саудовской Аравии
Сторонники мятежного движения "Ансар Аллах" в среду вечером атаковали аэропорт города Абха в Саудовской Аравии с помощью крылатой ракеты.
Российская газета 21:46
Шоу-бизнес
79-летний Эммануил Виторган в третий раз стал отцом
Актер Эммануил Виторган (79) поделился радостной новостью с поклонниками. В знаменитом семействе пополнение.
Lisa.ru 06:00
Политика
Зеленский договорился о встрече «нормандской четверки»
Подготовительная встреча советников глав государств и правительств Германии, Франции, Украины и России пройдет 2 сентября.
Lenta.ru 16:11
Происшествия
Число погибших из-за взрыва дома подо Львовом выросло до шести человек
Спасатели нашли под завалами обрушившегося жилого дома в городе Дрогобыч во Львовской области Украины тела еще четверых человек, таким образом число погибших достигло шести, сообщает региональное ГУ Госслужбы Украины по ЧС в Facebook.
РИА Новости 22:38
Политика
Politico: Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине
Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн.
ТАСС 22:24
Кино
Финальный трейлер фильма «Джокер» появился в Сети
Народные новости 17:43
Политика
Сенатор Джиллибранд вышла из гонки за пост президента США
Аргументы и Факты 18:44
Политика
Facebook ужесточил правила политической рекламы перед выборами в США
Компания Facebook ужесточила правила размещения политической рекламы в американском сегменте своих социальных сетей в рамках подготовки к президентским выборам в США в ноябре 2020 года, сообщается на ее сайте.
РИА Новости 07:15
Футбол
«Барселона» хотела арендовать нападающего «Лос-Анджелеса»
Каталонцы хотели арендовать экс-игрока «Арсенала» в зимнее трансферное окно.
Спорт-Экспресс 22:11
Политика
Премьер-министр Украины покинул свой пост
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман покинул пост главы правительства страны.
Lenta.ru 12:27
Происшествия
Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд
Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
Вести.Ru 15:02
Шоу-бизнес
Лере Кудрявцевой стало плохо на вечеринке в Сочи
Для телеведущей, которая чуть не потеряла сознание в ресторане, вызывали скорую помощь Телеведущей Лере Кудрявцевой стало плохо на вечеринке в Сочи, ей вызывали скорую помощь, передает "5 канал" со ссылкой на кинорежиссера и продюсера Рената Давлетьярова.
Аргументы и Факты 21:04
Политика
В Госдуме поставили Зурабишвили условия для диалога с Грузией
Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев прокомментировал заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили об условиях для диалога с Россией.
РИА Новости 12:02
Музыка
Шуфутинский напомнил россиянам о приближении третьего сентября
Экспресс газета 13:11
Политика
Пушков отреагировал на слова Макрона о конце гегемонии Запада
Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что доминирование западных стран на мировой арене подходит к своему завершению.
REGNUM вчера в 13:57
Финансы
Минэкономразвития описало экономику России без сверхдоходов от нефти
Нефть ниже $50 В консервативном сценарии бюджет России с 2020 года остается без нефтяных сверхдоходов.
РБК 15:38
Общество
Для учителей разработали правила поведения в интернете
В России дополнили кодекс этики педагогических работников. В документе прописали, что не должен делать учитель в интернете.
KudaGo 10:03
Происшествия
Безработная художница напала с ножом на ребенка в Тбилиси
Родители останавливают женщину, и она уходит. Злоумышленницей оказалась 51-летняя безработная художница.
Известия 16:48