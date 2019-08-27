Политика

Утро.ruУтро.ruПутин и Эрдоган показались на Су-57

Президент Турции Реджеп Эрдган вместе со своим российским коллегой Владимиром Путиным осмотрели истребитель Су-57. На фотоснимках видно, как первые лица государств заглядывают в кабину, в которой сидит пилот в куртке "Сухого".
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 23:24, Вашингтон
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