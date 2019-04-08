Политика
Путин и Эрдоган поговорили с глазу на глазLife.ru 09:31
Главы двух государств обсудили многие темы, в том числе энергетику — проект атомной электростанции в Турции, газопровод "Турецкий поток". Ранее российский лидер отметил успехи сотрудничества РФ и Турции в международной сфере и ВТС.
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У нас очень большой объем сотрудничества в сфере международных отношений. Здесь у нас тоже активно развиваются контакты и по линии Министерства иностранных дел, и по линии Министерства обороны, ну и военно-техническое сотрудничество. Огромный пакет вопросов, которые нам необходимо обсудить.
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Космос
Скончался проектировщик корабля Гагарина Виктор Благов
Обновлено в 11:16
Происшествия
Арестован руководитель крупнейшего подрядчика РЖД по ремонту вагонов
«Самойлов подозревается в получении взятки в размере 1,06 млн руб. от компании-подрядчика из Кемерово», — рассказал РБК источник в Следственном комитете России.
Обновлено в 10:19
Происшествия
Защита Мамаева обжаловала продление ареста футболиста
Обновлено в 08:00
Экономика
В России введут два дополнительных налога для автомобилистов
Автовладельцев России ждет введение двух дополнительных налогов – экологический и утилизационный, сообщает Минфин страны.
Обновлено в 05:36
Транспорт
Военные инспекторы начнут охоту за водителями
Военным инспекторам ВАИ разрешат останавливать пешеходов и гражданские машины в случае нарушения ими правил движения.
Обновлено в 09:20
Культура
Кикабидзе объяснил, почему не приедет на похороны Данелии
Популярный советский и грузинский актер Вахтанг Кикабидзе заявил, что не сможет приехать в Москву на похороны своего друга, кинорежиссера Георгия Данелии, которые состоятся во вторник, 9 апреля, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 06:38
Общество
Россиянин выиграл в лотерею 155 миллионов рублей
Обновлено в 07:04
Общество
Минпросвещения предложило с 13 лет тестировать всех детей на наркотики
Минобразования ранее уже выдвигало предложения о проведении ежегодного тестирования школьников на наркотики, однако на тот момент точный возраст начала тестов не был определен.
Обновлено в 08:37
Шоу-бизнес
Марат Башаров отписал бывшей жене квартиру
В марте союз Башарова и Шевырковой был расторгнут в Бабушкинском районном суде.
Обновлено в 07:00
Происшествия
Бывший полпред Ишаев возместил предполагаемый ущерб от аферы
Бывший полпред президента на Дальнем Востоке, экс-губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев возместил вменяемый ему ущерб от мошенничества на 5,7 миллиона рублей, сообщил в понедельник журналистам его адвокат Павел Зайцев.
Обновлено в 09:30
Общество
ВЦИОМ: 63% россиян собираются провести майские праздники дома
Социологи ВЦИОМ выяснили, что 63% граждан России намерены остаться на майские праздники дома.
Обновлено в 08:43
Происшествия
В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой
В работе системы «Сбербанк Онлайн» наблюдаются проблемы, сообщили РБК в пресс-службе банка.
Обновлено в 04:44
Происшествия
Памятник УПА в Харькове забросали мусором
Неизвестные забросали мусором памятник воинам Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в России), который располагается в парке «Молодёжный» в Харькове.
Обновлено в 10:28
Энергетика
Сечин раскритиковал подход правительства к управлению топливным рынком
«С мая 2018 г. введено ручное нерыночное регулирование цен на моторные топлива, при этом продолжают предлагаться все новые механизмы ручного регулирования», – написал главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в письме премьеру Дмитрию Медведеву в конце марта этого года.
Обновлено в 07:15
Футбол
Леонид Слуцкий обвинил судью в неприязни к «толстым или лысым»
«Может быть проблема в его отношении ко мне – возможно ему не нравятся толстые или лысые», – сказал Слуцкий.
Обновлено в 09:28
Музыка
YouTube заблокировал клип «На заре» группы «Альянс»
Композитор Олег Парастаев опубликовал на своём YouTube-канале клип группы "Альянс" на популярную в 1987 году песню "На заре".
Обновлено в 05:10
Кино
Актера Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище
Народный артист Российской Федерации Алексей Иванович Булдаков, скоропостижно скончавшийся 3 апреля в столице Монголии Улан-Баторе, похоронен на Троекуровском кладбище Москвы.
Обновлено в 09:13
Происшествия
130 кг кокаина выбросило на берег Черного моря
На Черноморском побережье Румынии обнаружено 130 кг кокаина, прибитых волнами к берегу.
Обновлено в 02:04
Спорт
Российскую фигуристку дисквалифицировали на год за допинг
Дисциплинарная комиссия Международного союза конькобежцев (ISU) дисквалифицировала российскую фигуристку Анастасию Шакун на один год, передает "РИА Новости".
Обновлено в 08:23
Экономика
Количество ИП в России впервые превысило количество компаний
По состоянию на 7 апреля в России действует 4,014 млн индивидуальных предпринимателей (ИП).
Обновлено в 02:07
Общество
В Краснодаре под Северным мостом выбросили гору новой обуви
Обновлено в 00:42
Происшествия
В Оренбурге пенсионер умер в цирке, помогая клоунам на сцене
Следственные органы Оренбургской области проводят проверку по факту гибели пенсионера во время циркового представления: мужчина был вызван клоунами на сцену, принял участие в нескольких шуточных сценах и упал замертво, сообщили в следственном управлении СКР по региону.
Обновлено в 08:30
Шоу-бизнес
Ольга Бузова заставила мужа Пугачевой «танцевать под Бузову»
Супруг Аллы Пугачевой продемонстрировал, как «танцует под Бузову», в рамках недавней церемонии вручений наград премии «Жара».
Обновлено в 11:32
Политика
После декоммунизации Украина начинает процесс деколонизации
За декоммунизацией на Украине готовится деколонизация.
Обновлено в 11:02
Политика
В Раде пожаловались на немецких парламентариев в ПАСЕ
Депутат Рады Борислав Береза пожаловался на поведение немецкой делегации в ПАСЕ.
Обновлено в 11:00
Здоровье
В Москве построят современные инфекционные больницы
Собянин уточнил, что власти приняли решение о строительстве новых больниц площадью порядка 140 тыс. кв. м. Чиновник также заверил, что одна из самых современных в мире систем инфекционной помощи заработает в Москве уже в течение ближайших трех-четырех лет.
Обновлено в 10:16
Транспорт
Попавших в ДТП неопытных водителей могут отправить на переобучение
Заместитель начальника отдела организации регистрационной и экзаменационной деятельности ГИБДД Николай Гиляков сообщил, что его ведомство рассматривает вопрос об отправке на переобучение водителей-новичков, передает ТАСС.
Обновлено в 08:28