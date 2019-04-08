Путин и Эрдоган поговорили с глазу на глазLife.ru 09:31

У нас очень большой объем сотрудничества в сфере международных отношений. Здесь у нас тоже активно развиваются контакты и по линии Министерства иностранных дел, и по линии Министерства обороны, ну и военно-техническое сотрудничество. Огромный пакет вопросов, которые нам необходимо обсудить.

Главы двух государств обсудили многие темы, в том числе энергетику — проект атомной электростанции в Турции, газопровод "Турецкий поток". Ранее российский лидер отметил успехи сотрудничества РФ и Турции в международной сфере и ВТС.

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