Политика

Путин и Эрдоган поговорили с глазу на глазLife.ru 09:31

Главы двух государств обсудили многие темы, в том числе энергетику — проект атомной электростанции в Турции, газопровод "Турецкий поток". Ранее российский лидер отметил успехи сотрудничества РФ и Турции в международной сфере и ВТС.
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Владимир Путин
У нас очень большой объем сотрудничества в сфере международных отношений. Здесь у нас тоже активно развиваются контакты и по линии Министерства иностранных дел, и по линии Министерства обороны, ну и военно-техническое сотрудничество. Огромный пакет вопросов, которые нам необходимо обсудить.
— Владимир ПутинRambler News Service 07:19

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