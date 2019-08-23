Политика
Эрдоган посетит Россию с официальным визитом 27 августаТАСС 12:34
Президент Турции совершит официальный визит в Россию 27 августа - Reuters со ссылкой на канцелярию Эрдогана.
Читать в источнике
Оценить41
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 21:00, Ашберн
Наука
Физики открыли новое состояние материи
Обновлено 21 августа в 16:54
Общество
В Крыму на фестивале «Таврида — АРТ» молодежи раздадут 80 млн рублей
В Крыму молодым деятелям искусств раздадут 80 млн рублей.
Обновлено в 04:41
Политика
Трамп потребовал от американских компаний уйти из Китая
«Нашим великим американским компаниям приказано немедленно начать поиск альтернативы Китаю, в том числе начать переносить производство на родину и делать свою продукцию на территории США», — написал он.
Обновлено в 13:11
Здоровье
6 правил, защищающих от появления прыщей
Специалисты дают следующие советы для профилактики появления прыщей.
Обновлено в 20:27
Общество
Умер один из богатейших людей мира Дэвид Кох
Один из богатейших людей мира, миллиардер Дэвид Кох умер на 80-м году жизни в США. Forbes оценивает его состояние в 42,4 миллиарда долларов.
Обновлено в 09:19
Происшествия
Российские врачи сбежали из операционной после смерти роженицы
Как отмечает Telegram-канал Mash, медики просто сбежали из операционной после смерти роженицы.
Обновлено в 13:46
Экономика
Продажи новостроек в США в июле сократились на 12,8%, ожидался рост
Продажи новых домов в США в июле сократились на 12,8% по сравнению с пересмотренным показателем июня — до 635 тысяч, свидетельствуют данные бюро переписи населения министерства торговли США.
Обновлено в 10:07
Шоу-бизнес
Петр Чернышев собирается на время оставить супругу одну
Турецкие гастроли Чернышева подтвердила и продюсер шоу Татьяна Навка.
Обновлено в 15:21
Музыка
В Москве открывается фестиваль военных оркестров «Спасская башня»
Как заверили устроители, "Спасская башня" не имеет аналогов в мире и подтверждает статус одного из крупнейших международных культурных проектов России: за минувшие 12 лет фестиваль принял более 160 коллективов из 54 стран и вошел в тройку самых известных военно-музыкальных смотров мира.
Обновлено в 04:48
Общество
В американском приюте поселился огромный кот
В американском приюте для животных Моrris Аnimаl Rеfugе в Филадельфии поселился огромный кот, происхождением которого заинтересовалась даже полиция.
Обновлено в 10:09
Футбол
Арбитр Матеу Лаос: «Неправда, что рефери благосклонны к „Реалу“ и „Барселоне“»
Испанский арбитр Матеу Лаос рассказал о своих впечатлениях от работы на матчах «Реала» и «Барселоны».
Обновлено в 17:43
Общество
Первый за 15 лет визит к обломкам «Титаника» поразил ученых
Ученые совершили пять погружений, снимая первые в истории кадры корабля 4K и собрали богатый материал для нового документального фильма.
Обновлено 21 августа в 23:48
Политика
Москалькова встретилась с Вышинским в СИЗО
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Николаевна Москалькова встретилась с главным редактором "РИА Новости Украина" Кириллом Вышинским в Лукьяновском СИЗО на Украине.
Обновлено в 16:06
Политика
МИД Чехии отреагировал на осквернение памятника маршалу Коневу в Праге
Министерство иностранных дел Чехии выразило сожаление из-за осквернения неизвестными вандалами памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.
Обновлено в 15:12
Армия и оружие
КНДР снова запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
КНДР вновь запустила два неопознанных снаряда в сторону Японского моря, передает агентство Рёнхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.
Обновлено в 19:38
Культура
Никита Михалков сломал ногу и перенес семь операций
Речь идет об известном российском режиссере Никите Михалкове, для которого этот перелом обернулся семью операциями.
Обновлено в 12:27
Авто
В Германии обнаружена стоянка с тысячами неисправных Mercedes-Benz
Как сообщает издание «Wroom» со ссылкой на Radio Bremen, возле города Бремен обосновались тысячи автомобилей немецкой марки Mercedes-Benz, у которых есть дефекты.
Обновлено в 04:55
Политика
США отозвали предложение о продаже Турции комплексов Patriot
Представители Госдепа сообщили, что предложение о покупке зенитных ракетных систем (ЗРС) Patriot, которое США сделали Турции, больше недействительно.
Обновлено в 04:49
Общество
В Чечне открылась самая большая мечеть в Европе
На стадии строительства мечети СМИ писали, что мечеть будет названа именем главы ЧР Рамзана Кадырова.
Обновлено в 07:09
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Ижевске выросло до 20
Количество пострадавших в ДТП с автобусом в Ижевске увеличилось до 20 человек - ранее говорилось о 15 пассажирах.
Обновлено в 13:02
Армия и оружие
Ракетоносец Ту-160 продемонстрировали в действии на видео
Ту160 «Белый Лебедь» является самым большим и тяжелым серийным стратегическим ракетоносцем в мире вошедшим в серию.
Обновлено в 05:49
Армия и оружие
Эксперты: У РФ нет ни денег, ни технических ноу-хау, чтобы испытывать ракеты с ядерным двигателем
Россия не располагает деньгами и техническими ноу-хау, чтобы заниматься испытаниями ракет с ядерным двигателем и доводить такие проекты до конца.
Обновлено в 19:29
Общество
Большинство регионов РФ срывают майские указы по зарплатам бюджетников
В России по итогам первой половины 2019 года только четыре региона полностью выполняют майские указы президента о повышении зарплат бюджетников до средних по области.
Обновлено в 00:27
Энергетика
Эксперт: Украине следует закупать газ у России вместо Катара
Международные эксперты сошлись во мнении, что властям Украины следует абстрагироваться от политической составляющей и возобновить конструктивные переговоры с российским "Газпромом" по поводу поставок газа в страну, вместо того, чтобы закупать голубое топливо у Катара.
Обновлено вчера в 20:38
Гаджеты
Владельцы iPhone перестали покупать новые смартфоны Apple
Только 7% опрошенных планируют потратить на новый iPhone или другой смартфон более тысячи долларов.
Обновлено в 08:19
Шоу-бизнес
Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых актрис мира
Американская актриса Скарлетт Йоханссон возглавила список самых высокооплачиваемых актрис мира с годовым доходом в $56 млн, сообщил в пятницу Forbes.
Обновлено в 19:10
Армия и оружие
Путин поручил подготовить ответ на американские ракетные испытания
Президент Владимир Путин на совещании с членами Совбеза России поручил подготовить симметричный ответ на испытания в США новой крылатой ракеты.
Обновлено в 09:20
Политика
Лукашенко представят программу интеграции с Россией
В июле Александр Лукашенко предложил президенту России Владимиру Путину решить все спорные вопросы и подготовить программу стратегии действий по интеграции до 8 декабря, к 20-летию Союзного договора.
Обновлено в 15:48
Экономика
Группа ГАЗ намерена перейти на четырехдневную рабочую неделю
Подчеркивается, что все сотрудники группы ГАЗ уведомлены о возможности введения четырехдневной рабочей недели на период с 21 октября 2019 года по 20 апреля 2020 года.
Обновлено в 08:53