Политика

Эрдоган посетит Россию с официальным визитом 27 августаТАСС 12:34

Президент Турции совершит официальный визит в Россию 27 августа - Reuters со ссылкой на канцелярию Эрдогана.
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Первый за 15 лет визит к обломкам «Титаника» поразил ученых

Ученые совершили пять погружений, снимая первые в истории кадры корабля 4K и собрали богатый материал для нового документального фильма.
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