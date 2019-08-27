Политика
Газета.RuПутин и Эрдоган осмотрели новый истребитель Су-57
Отмечается, что президенты поднялись по специальной лестнице и осмотрели кабину. После этого к ним присоединились министры обороны России и Турции. Лидеры двух стран также осмотрели истребитель Су-35, средний вертолет Ка-62 и тяжелый вертолет Ми-38.
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Политика
Необычная посадка Су-57 в Жуковском попала на видео
Во вторник, 27 августа, в Сети появилось видео нестандартной посадки истребителя Су-57 на аэродроме в подмосковном Жуковском.
Вечерняя Москва 06:03
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Ева Лонгория снимет фильм о создателе острых чипсов
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Общество
На ярмарке в Брянске коров нарядили в форму красноармейцев
На ежегодной ярмарке в Брянске разразился скандал — племенных коров облачили в форму красноармейцев.
Вести.Ru 04:23
Армия и оружие
Тушившие пожары военные самолеты покинули Красноярск
Военные самолеты, задействованные при тушении лесных пожаров, покинули аэропорт Красноярск.
ДЕЛА.ru 05:31
Экономика
Минфин и ЦБ представят новую систему пенсионных накоплений
Министерство финансов и Центробанк через неделю представят новую модель формирования пенсионных накоплений, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
РИА Новости 07:12
Политика
Российский космонавт Виноградов объяснил отказ Европы от ракет «Союз»
26 августа стало известно, что Европейское космическое агентство (ЕКА) планирует отказаться от российских пилотируемых кораблей «Союз» для отправки астронавтов на Международную космическую станцию (МКС).
Известия вчера в 17:18
Здоровье
Песков прокомментировал увольнение хирургов в Нижнем Тагиле
Ранее шесть хирургов ЦГБ №1 Нижнего Тагила написали заявления на увольнение из-за низкой зарплаты и высокой нагрузки.
Московский Комсомолец Екатеринбург вчера в 09:43
Космос
Ракету «Союз-2» доработали после аварии на старте
Ракета-носитель «Союз-2.1а» была доработана, чтобы не повторилась авария при старте корабля «Союз МС-10» в октябре 2018 года, сообщили в НПО автоматики.
Взгляд.ру вчера в 07:41
Кино
Появился тизер заключительного эпизода «Звездных войн»
Опубликован тизер с кадрами из девятого эпизода легендарной фантастической саги «Звездные войны».
iReactor вчера в 14:36
Авто
Назван средний возраст водителей в России
Специалисты проверили порядка 240 тыс. анкет респондентов в возрасте от 18 до 65 лет, на основании которых был составлен рейтинг марок автомобилей по среднему возрасту их владельцев.
SpeedMe 03:01
Экономика
В ПФР подготовились к работе с электронными трудовыми книжками
Пенсионный фонд России (ПФР) готов работать с электронными трудовыми книжками с января 2020 года, проблем с переходом не ожидается.
REGNUM 03:10
Музыка
Тейлор Свифт получила главную награду MTV Video Music Awards-2019
Американская поп-исполнительница Тейлор Свифт получила главную награду на премии MTV Video Music Awards-2019 за клип на песню You Need To Calm Down.
iReactor 05:01
Политика
ГИБДД не стала штрафовать Путина за езду без шлема
Поездка президента РФ на байке прошла во время посещения Севастополя, где Путин пообщался с крымскими властями и членами мотоклуба «Ночные волки».
BFM.ru 06:40
Политика
Парламент Венесуэлы не признал военное соглашение Каракаса и Москвы
Национальная ассамблея Венесуэлы, находящаяся под контролем оппозиции, объявила недействительным новое соглашение с Россией в военной сфере.
RT на русском вчера в 19:55
Интернет
Instagram создает новый мессенджер
Разработчики Instagram в настоящее время работают над новым приложением для обмена сообщениями под названием Threads.
Live24 04:55
Политика
Зеленский предложит на пост премьера замглавы офиса президента
Президент Украины Владимир Зеленский предложит парламенту заместителя главы своего офиса Алексея Гончарука на пост премьер-министра, сообщило местное издание «Украинская правда» со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 08:25
Футбол
Жоау Мариу приехал в Москву для подписания контракта с «Локомотивом»
Игрок "Интера" Жоау Мариу прилетел в Москву для подписания контракта с "Локомотивом", сообщает Sports.ru.
Газета.Ru вчера в 21:45
Происшествия
Против Абызова возбудили новое уголовное дело
В отношении бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова возбудили уголовное дело о незаконном участии в предпринимательской деятельности, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Дрозда.
РИА Новости 06:10
Шоу-бизнес
Роман Гриценко прилетел на Бали для участия в шоу «План Б»
StarHit.ru вчера в 14:00
Шоу-бизнес
Сергей Жигунов прокомментировал новости о болезни Анастасии Заворотнюк
Актёр Сергей Жигунов, с которым Анастасию Заворотнюк связывали романтические отношения в период 2004-2008 годы, выразил уверенность, что она не имеет привычек шутить на такие темы.
OAnews 05:18
Экономика
Россия получила право на поставку говядины в Бразилию
Пока право поставлять говядину в Бразилию получило одно российское предприятие - ООО "Брянская мясная компания".
ТАСС 08:18
Армия и оружие
Американские военные проехались на российских танках Т-80
Американские военные прокатились на "летающих" танках Т-80 во время учений в Южной Корее. Фотографии солдатов появились в сети.
Газета.Ru вчера в 06:58
Общество
РЖД подтвердили утечку данных более 700 тыс. сотрудников
Российские железные дороги (РЖД) проводят расследование в связи с сообщениями об утечке персональных данных сотрудников компании, в дальнейшем материалы внутренней проверки будут переданы в правоохранительные органы.
Коммерсантъ 09:02
Политика
Макрон объявил о конце эпохи доминирования Запада
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что эпоха западного доминирования в мире завершается в силу геополитических изменений.
Известия 06:28
Армия и оружие
Стрельбу из самого мощного миномета в мире показали на видео
Российская газета 04:08
Общество
Москвичам пообещали летнюю погоду осенью
Синоптики пообещали москвичам теплую погоду без осадков в начале осени, передает агентство городских новостей "Москва" .
Газета.Ru 07:17
Культура
Хор «Московского долголетия» поставил мировой рекорд по массовому исполнению гимна Москвы
ТАСС 08:29
Политика
В российском МИДе оценили заявление сенатора США об отказе в визе
В МИДе РФ заявили, что сенатор США Рон Джонсон находится в "стоп-листе", предают РИА "Новости".
Газета.Ru 04:27
Шоу-бизнес
Певец Юлиан прокомментировал сообщения о госпитализации
Как сообщает РИА "Новости", таким образом Юлиан Васин опроверг сообщения, поступившие ранее.
РЕН ТВ 04:30