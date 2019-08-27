Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, осматривая истребитель пятого поколения Су-57, спросил российского коллегу Владимира Путина, летает ли данный самолет и можно ли его купить. Видео их беседы опубликовала в своем Telegram-канале журналистка Ольга Скабеева.

Эрдоган спросил Путина о покупке Су-57 и получил ответ

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