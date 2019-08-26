Политика
РИА НовостиПутин и Эрдоган обсудят на МАКС-2019 сотрудничество в ВТС
Президент России Владимир Путин 27 августа обсудит с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на Международном авиакосмическом салоне МАКС-2019 сотрудничество в военно-технической сфере, сообщает пресс-служба Кремля.
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Эрдоган встретится с Путиным на авиасалоне МАКС – хочет купить истребители?
Накануне.Ru24 августа в 03:25
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Россия и Украина уже согласовали дату обмена удерживаемыми лицами.
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Говядина и мягкий сыр стали источниками устойчивой к антибиотикам сальмонеллы
Другим источником патогена оказался мексиканский сыр, который делают из непастеризованного коровьего или козьего молока.
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РИА Новости вчера в 13:27
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Интерфакс вчера в 19:12
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17-летняя волейболистка была изнасилована полицейскими
17-летняя волейболистка, выступающая за команду Московской области в рамках финала первенства России по пляжному волейболу в Анапе, была изнасилована полицейскими.
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Теннис
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Женщину с уникальным редчайшим диагнозом спасли медики Кузбасса
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Роспотребнадзор вынес свыше 27 тысяч штрафов за нарушения в школах
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РИА Новости 01:06
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