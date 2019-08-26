Президент России Владимир Путин 27 августа обсудит с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на Международном авиакосмическом салоне МАКС-2019 сотрудничество в военно-технической сфере, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин и Эрдоган обсудят на МАКС-2019 сотрудничество в ВТС

Экономика Путин провел совещание по экономическим вопросам Участники обсудили ключевые факторы, влияющие на промышленный рост, и текущую ситуацию в реальном секторе экономики Президент России Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам.

Экономика В «квалификационную яму» попадают почти 34 млн россиян «Квалификационная яма» является глобальной проблемой: 23% всех работников в мире (1,3 млрд человек) выполняют работу, которая не соответствует их навыкам.

Космос «Союз МС-14» с роботом Федором со второй попытки пристыковался к МКС Корабль доставил на МКС около 670 кг сухого груза. 24 августа «Союз МС-14» с роботом Федором на борту не смог пристыковаться к станции.

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева крестила годовалую дочь В начале августа 48-летняя Лера Кудрявцева и 31-летний хоккеист Игорь Макаров отметили первый день рождения дочки Машеньки.

Происшествия В Томске получил гражданство мужчина, 13 лет считавшийся умершим Томские полицейские помогли мужчине получить паспорт гражданина РФ и аннулировать недостоверную запись о его гибели тринадцать лет назад.

Общество Сель сошел на дорогу во Владивостоке Мощные ливни спровоцировали схождение селя во Владивостоке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Политика Россия и Украина согласовали дату обмена удерживаемыми лицами Россия и Украина уже согласовали дату обмена удерживаемыми лицами.

Наука Говядина и мягкий сыр стали источниками устойчивой к антибиотикам сальмонеллы Другим источником патогена оказался мексиканский сыр, который делают из непастеризованного коровьего или козьего молока.

Политика Российский космонавт объяснил отказ Европы от ракет «Союз» В июле глава представительства ЕКА в России Рене Пишель заявил, что астронавт Лука Пармитано станет последним астронавтом агентства, который полетит на Международную космическую станцию на корабле "Союз".

Политика Сенатор США Джонсон заявил об отказе России в выдаче ему въездной визы Сенатор Рон Джонсон заявил в понедельник, что Россия отклонила его просьбу о визе для посещения страны в следующем месяце в составе делегации Конгресса.

Происшествия 17-летняя волейболистка была изнасилована полицейскими 17-летняя волейболистка, выступающая за команду Московской области в рамках финала первенства России по пляжному волейболу в Анапе, была изнасилована полицейскими.

Теннис Мария Шарапова проиграла Серене Уильямс на старте US Open Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла американке Серене Уильямс в первом круге Открытого чемпионата США (US Open).

Политика Медведев считает возможным переход на четырехдневную рабочую неделю Дискуссия о возможном введении в РФ четырехдневной рабочей недели давно назрела, поэтому министерствам дано поручение проработать эти вопросы, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с главой Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александром Шохиным.

Здоровье Женщину с уникальным редчайшим диагнозом спасли медики Кузбасса Женщину с уникальным редчайшим диагнозом спасли медики Кузбасса, проведя своевременную операцию.

Музыка Тейлор Свифт получила главный приз MTV Video Music Awards 2019 года Американская певица Тейлор Свифт стала обладательницей главной награды премии MTV Video Music Awards 2019 в категории "Видео года" за клип на песню You Need to Calm Down, сообщается на сайте телеканала.

Происшествия Латвийские каратели, устроившие геноцид в годы ВОВ, могут быть живы Некоторые члены группы латвийских карателей, которые в годы Великой Отечественной войны проводили массовые расправы над мирным населением на территории современной Новгородской области, еще могут быть живы.

Политика Трамп обвинил Обаму в присоединении Крыма к России Президент США Дональд Трамп обвинил своего предшественника Барака Обаму в том, что Крым вошел в состав России.

Музыка Стали известны наставники шоу «Голос 8» В новом сезоне музыкального суперпроекта «Голос» наставниками станут Сергей Шнуров, Полина Гагарина, Константин Меладзе, а также дебютирующий в шоу Валерий Сюткин.

Общество Роспотребнадзор вынес свыше 27 тысяч штрафов за нарушения в школах Роспотребнадзор вынес более 27 тысяч штрафов на 200 миллионов рублей за нарушения санитарного законодательства в школах, сообщается на сайте ведомства.

Общество Forbes назвал самых высокооплачиваемых певиц 2019 года Американский журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых певиц 2019 года.