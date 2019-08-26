Политика
РИА НовостиПутин и Эрдоган обсудят на МАКС-2019 сотрудничество в ВТС
Президент России Владимир Путин 27 августа обсудит с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на Международном авиакосмическом салоне МАКС-2019 сотрудничество в военно-технической сфере, сообщает пресс-служба Кремля.
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Путин и Эрдоган обсудят сотрудничество в военно-технической сфере на МАКС-2019
Политическая Экспертиза08:25
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Происшествия
Умер бывший глава Volkswagen Фердинанд Пиех
Бывший глава автоконцерна Volkswagen и акционер Porsche Фердинанд Пиех скончался в Германии в возрасте 82 лет, сообщает издание Bild.
РИА Новости 16:41
Общество
Минтруд предложил устраивать одиноких стариков в семьи
Как сообщают «Известия» подобная практика уже работает в Ханты-Мансийском автономном округе, где одиноким старикам назначают помощника, который принимает его в свою семью и помогает в ежедневных делах, получая пособие в размере 10 тыс. рублей.
Известия 15:00
Армия и оружие
Дипломат раскрыл причину ракетных испытаний под Северодвинском
"Проводившиеся испытания на военном полигоне 8 августа под Северодвинском были связаны с разработкой оружия, которое мы вынуждены были начать создавать в качестве одной из ответных мер в связи с односторонним выходом США в 2002 году из Договора об ограничении систем противоракетной обороны", - заявил Карпов на 53-й сессии рабочей группы Подготовительной комиссии ОДВЗЯИ.
РИА Новости 14:26
Армия и оружие
Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России
Как сообщил РИА Новости источник в авиапроме, решение о судьбе ТВС-2ДТС, а также о том, какие его технологические особенности будут использованы при создании нового самолета, примут в сентябре.
РИА Новости 24 августа в 20:21
Политика
Умер британский политтехнолог Тим Белл
Английский политтехнолог Тим Белл, который долгое время работал с бывшим премьер-министром Великобритании Маргарет Тэтчер, скончался 25 августа в возрасте 77 лет.
REGNUM 08:22
Здоровье
В Великобритании две собаки помогли обнаружить рак у своих хозяек
В Великобритании собаки по запаху помогли диагностировать рак у двух своих хозяек, сообщает газета Daily Mirror.
Life.ru 17:36
Происшествия
Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП
Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.
Ведомости 05:17
Технологии
Россия поможет Huawei закупкой 360 тысяч планшетов
В настоящее время обсуждается установка «Авроры» на 360 тысяч планшетов Huawei к 1 августа 2020 года, отметил источник агентства.
Lenta.ru 14:46
Кино
Вышел тизер новых «Звездных войн»
В сети появился тизер с кадрами из девятого эпизода фантастической саги «Звездные войны».
Lenta.ru 09:11
Происшествия
В сирийской Латакии прогремел взрыв
По информации телеканала, в результате взрыва нанесён небольшой материальный ущерб.
REGNUM 16:47
Энергетика
Росстат отметил снижение цен производителей на бензин
В июле производители снизили цены на бензин, доложил Росстат. В месячном выражении уменьшение составило 0,8% против роста на 8,6% в июне.
РИА Новости 09:30
Политика
Макрон: лидеры G7 не приняли решения по России
Как писал News.ru, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Россия примет приглашение вернуться в G7, но сама проситься не будет.
News.ru 12:25
Общество
Forbes назвал самых высокооплачиваемых певиц
Американская певица Тейлор Свифт, заработав 185 миллионов долларов, возглавила список самых высокооплачиваемых женщин в музыкальной индустрии 2019 года по версии журнала Forbes.
РИА Новости 11:01
Происшествия
Помощник главы УФСБ по Москве лишился должности после дела Голунова
37-летний Медоев работал помощником главы управления ФСБ по Москве и Московской области Алексея Дорофеева.
РБК 10:30
Происшествия
Против полицейских в Анапе возбудили дело о понуждении девушки к сексу
В Анапе против двух полицейских возбудили уголовное дело о понуждении несовершеннолетней девушки к действиям сексуального характера, сообщил РИА Новости в СУСК по Краснодарскому краю.
РИА Новости 13:49
Политика
Трамп заявил о готовности Китая к переговорам по торговле
Президент США Дональд Трамп заявил на полях саммита G7 во французском Биаррице, что Китай выразил готовность к проведению новых переговоров по торговле.
РБК 04:50
Авто
Энтузиаст из России скрестил ГАЗ-52 и BMW 740
Житель Ингушетии создал уникальный хот-род, скрестив между собой ГАЗ-52, BMW 740 и старый «Форд».
Автоновости дня 03:21
Футбол
«Барселона» извинилась перед «Бетисом» за издевательский твит
Спорт-Экспресс 07:08
Космос
Американский беспилотник Х-37 побил рекорд продолжительности полета
Вечерний курьер 16:58
Экономика
Почта России попросила 85 млрд рублей на создание «Центров притяжения»
Российская государственная компания «Почта России» попросила выделить из бюджета 85 млрд рублей на создание специализированных центров торговли и услуг на базе отделений, сообщают 26 августа «Известия» со ссылкой на проект концепции «Центры притяжения» на 2020−2027 годы.
REGNUM 01:57
Музыка
Новую песню представил брянский ансамбль «Бабкины внуки»
Стародубский вестник 03:28
Футбол
«Спартак» показал речь Кононова в раздевалке после победы в Самаре
Ролик содержит кадры открытия матча с участием бывшего футболиста красно-белых Александра Самедова, сэйвы Александра Максименко, командное празднование дебютного гола Гуса Тила и видео из победной раздевалки.
Спорт-Экспресс 17:31
Армия и оружие
В Кремле пообещали ответить на испытания США новой ракеты
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона приступила к подготовке ответа Соединённым Штатам в связи с испытанием ракеты средней дальности после выхода из ДРСМД.
RT на русском 06:24
Гаджеты
Dell представила два новых ноутбука под управлением Chrome OS
В ноутбуке трансформере установлен 13,3-дюймовый дисплей разрешением Full HD, а в классической модели диагональ экрана составляет 14-дюймов и он будет доступен в разрешении HD и Full HD, причем при максимальном разрешении дисплея будет использоваться сенсорная матрица.
Astera 12:49
Политика
Порошенко пообещал поднять над Донецком флаг Украины
CBS Media 13:31
Политика
На Украине сократили поставки дизельного топлива из России в два раза
Представитель президента Украины в кабмине Андрей Герус рассказал в своем Facebook о сокращении поставок дизтоплива из России в августе на 45% от потребностей рынка.
Суть событий вчера в 12:30