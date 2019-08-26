Президент России Владимир Путин 27 августа обсудит с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на Международном авиакосмическом салоне МАКС-2019 сотрудничество в военно-технической сфере, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин и Эрдоган обсудят на МАКС-2019 сотрудничество в ВТС

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Общество Минтруд предложил устраивать одиноких стариков в семьи Как сообщают «Известия» подобная практика уже работает в Ханты-Мансийском автономном округе, где одиноким старикам назначают помощника, который принимает его в свою семью и помогает в ежедневных делах, получая пособие в размере 10 тыс. рублей.

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Армия и оружие Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России Как сообщил РИА Новости источник в авиапроме, решение о судьбе ТВС-2ДТС, а также о том, какие его технологические особенности будут использованы при создании нового самолета, примут в сентябре.

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