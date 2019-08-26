Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин и Эрдоган обсудят на МАКС-2019 сотрудничество в ВТС

Президент России Владимир Путин 27 августа обсудит с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на Международном авиакосмическом салоне МАКС-2019 сотрудничество в военно-технической сфере, сообщает пресс-служба Кремля.
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