Политика
РИА НовостиПутин и Эрдоган обсудят на МАКС-2019 сотрудничество в ВТС
Президент России Владимир Путин 27 августа обсудит с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на Международном авиакосмическом салоне МАКС-2019 сотрудничество в военно-технической сфере, сообщает пресс-служба Кремля.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 21:03, Ашберн
Политика
Европейские космонавты откажутся от российских «Союзов»
Европейское космическое агентство (ЕКА) в ближайшие годы откажется от российских кораблей «Союз» для доставки астронавтов на МКС.
BFM.ru 11:49
Здоровье
Ученые создали робота на замену нянечкам в больницах
ФедералПресс 08:04
Политика
Американский сенатор заявил об отказе ему в российской визе
Сенатор от Республиканской партии США от штата Висконсин Рон Джонсон заявил, что ему было отказано в получении въездной визы в Россию.
Известия 20:30
Здоровье
Британка попала в больницу с камнями в почках и лишилась конечностей
Жительница Британии с камнями в почках лишилась конечностей из-за развившегося у нее сепсиса.
РИА Новости 16:49
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин пожаловался на избранницу младшего пасынка
Российский продюсер Иосиф Пригожин пожаловался на избранницу младшего пасынка Арсения, отметив, что она плохо влияет на младшего сына Валерии.
Экономика сегодня 10:13
Происшествия
В Находке прооперировали пострадавшего при взрыве в жилом доме
Российская газета 08:50
Технологии
Huawei планирует создать планшеты с российской ОС «Аврора»
Китайская компания Huawei ведет переговоры об установке на свои планшеты принадлежащей «Ростелекому» операционной системы (ОС) «Аврора» для проведения переписи населения в России в 2020 году.
Известия 14:29
Политика
В США Johnson & Johnson обязали выплатить $572 млн по делу об опиоидах
Суд в штате Оклахома обязал Johnson & Johnson (J&J) выплатить $572 млн за соучастие в стимулировании опиоидного кризиса, передает CNN.
РБК 20:21
Футбол
Английские фанаты умоляют «Зенит» купить Джонса и Мустафи
«Зенит» позволил пользователям присылать личные сообщения в своём англоязычном «твиттере», после чего санкт-петербургский клуб завалили просьбами купить защитника лондонского «Арсенала» Шкодрана Мустафи и центрбека «Манчестер Юнайтед» Фила Джонса.
Чемпионат 19:15
Здоровье
Прокуратура начала проверку после увольнения хирургов в Нижнем Тагиле
Свердловская прокуратура проведет встречу с врачами-хирургами из больницы в Нижнем Тагиле, которые подали заявления об увольнении, а также с их руководством, сообщает в понедельник пресс-служба региональной прокуратуры.
РИА Новости 07:52
Футбол
Футболисты «Олимпиакоса» провели тренировку на стадионе «Краснодар»
Сегодня днем футболисты «Олимпиакоса» прилетели в Краснодар и уже вечером провели предматчевую тренировку на стадионе «быков».
Кубанские новости 14:14
Теннис
Серена Уильямс разгромила Шарапову в первом круге US Open
В личных встречах Шарапова проигрывает Уильямс — 3:20.
Спорт-Экспресс 20:49
Культура
Участники «Тавриды-Арт» получили гранты на 87 млн рублей
Участники творческого фестиваля в Крыму «Таврида-Арт» получили гранты, сумма которых составила 86 млн 937 тысяч рублей.
ПолитРоссия 10:28
Политика
40 тысяч украинцев трудоустроят в Чехии
Крупнейшая квота выделена для Украины — до 40 тысяч человек в год. В 2019 году работу в республике получили 19,6 тысячи украинцев.
Lenta.ru 19:15
Происшествия
На «Планерной» на рельсы упал человек
В Московском метрополитене на станции метро "Планерная" (Таганско-Краснопресненская линия) на рельсы упал человек.
Вести.Ru 19:10
Экономика
Путин заявил, что обеспокоен медленным ростом доходов россиян
Низкие темпы роста доходов россиян вызывают беспокойство, заявил в понедельник президент Владимир Путин на совещании по вопросам экономики.
DP.RU 07:01
Общество
Минсельхоз планирует упростить изъятие неиспользуемых земель
"Законопроект позволит сократить сроки изъятия земельных участков, неиспользуемых по целевому назначению, за счет исключения необходимости органами Россельхознадзора подтверждать факт неиспользования таких земельных участков в течение трех лет с момента выявления такого факта", - говорится в пояснительной записке к документу.
Российская газета 02:31
Кино
«Легенда №17» стала самым популярным российским фильмом 21 века
Спортивная драма "Легенда №17" режиссера Николая Лебедева, главную роль в которой исполнил Данила Козловский, стала самым популярным российским фильмом, выпущенным в 21 веке, сообщает РИА Новости со ссылкой на статистику проекта "Кино Mail.ru".
Радио Sputnik 20:00
Политика
Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены
Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова бразильского лидера Жаира Болсонару, посмеявшегося над внешностью его жены в соцсетях.
Известия 09:28
Футбол
«Спартак» показал речь Кононова в раздевалке после победы в Самаре
Ролик содержит кадры открытия матча с участием бывшего футболиста красно-белых Александра Самедова, сэйвы Александра Максименко, командное празднование дебютного гола Гуса Тила и видео из победной раздевалки.
Спорт-Экспресс 17:31
Происшествия
Умер бывший глава Volkswagen Фердинанд Пиех
Бывший глава автоконцерна Volkswagen и акционер Porsche Фердинанд Пиех скончался в Германии в возрасте 82 лет, сообщает издание Bild.
РИА Новости 16:41
Политика
Родовое село Кадыровых переименовали в Чечне
Родовое село Кадыровых под названием Центарой переименовали в Ахмат-Юрт в честь первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова.
Вечерняя Москва 11:59
Политика
Парламент Венесуэлы не признал военное соглашение Каракаса и Москвы
Национальная ассамблея Венесуэлы, находящаяся под контролем оппозиции, объявила недействительными новое соглашение с Россией в военной сфере.
RT на русском 19:55
Политика
Грузинские авиакомпании задолжали России миллион долларов
Задолженность грузинских авиакомпаний перед Россией за аэронавигационное обслуживание достигла одного миллиона долларов, заявила в беседе с РИА Новости директор департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса России Светлана Петрова.
Lenta.ru 20:38
Политика
Умер британский политтехнолог, работавший с Тэтчер и Ельциным
Британский политтехнолог Тим Белл, который работал со многими мировыми лидерами, в том числе премьер-министром Великобритании Маргарет Тэтчер и президентом России Борисом Ельциным, умер в Великобритании в возрасте 77 лет.
ТАСС 14:45
Энергетика
Росстат сообщил о снижении цен на бензин
В июле 2019 года производители снизили стоимость бензина, снижение составило 0,8% против роста на 8,6% в июне, сообщил Росстат.
Взгляд.ру 10:55
Происшествия
Двоих полицейских в Анапе подозревают в принуждении 17-летней к сексу
Следователи возбудили уголовное дело в отношении двух сотрудников полиции в Анапе, они подозреваются в принуждении 17-летней девушки к сексуальным действиям, пишет ТАСС со ссылкой на СК России по Краснодарскому краю.
RT на русском 13:49
Общество
Минтруд предложил устраивать одиноких стариков в семьи
Одним из способов улучшить жизнь пожилых людей может быть их устройство в приемные семьи, считают в ведомстве.
Известия 15:00
Культура
В Москве представили сборник православной фантастики
В Москве прошла презентация сборника фантастических повестей разных писателей "Поворот рек истории".
Интерфакс 07:59
Происшествия
Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП
Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.
Ведомости 05:17