Политика
Путин и Эрдоган обсудили поставку Турции российских С-400ФАН вчера в 22:58
В ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о поставках российских С-400. По словам турецкого лидера, процесс поставки российских систем противовоздушной обороны С-400 в Турцию идет без отсрочек.
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Происшествия
МЧС решило эвакуировать город в Иркутской области из-за наводнения
Обновлено вчера в 09:11
Общество
Список запрещенных к содержанию животных утвердил Медведев
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил список запрещенных к содержанию животных и обозначил исключения из этого запрета.
Обновлено вчера в 03:05
Интернет
«Раздевающее» девушек приложение взломали и слили в Сеть
Обновлено в 02:29
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой
Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено вчера в 09:39
Футбол
Аргентина вышла в полуфинал Кубка Америки и сыграет с Бразилией
В 1/4 финала Кубка Америки-2019 Аргентина победила Венесуэлу (2:0). В полуфинале турнира команда Лионеля Скалони сыграет с Бразилией.
Обновлено вчера в 12:18
Шоу-бизнес
Лолита рассказала о своем диагнозе
Российская певица Лолита Милявская рассказала о страшном для себя диагнозе, пишет «Собеседник».
Обновлено вчера в 21:21
Общество
На молодежном форуме в Крыму показали шоу с целующимися девушками
В рамках молодежного форума «Таврида», который проходит в окрестностях города Судак на юго-востоке Крыма, состоялся показ спектакля от московской театральной лаборатории Gogol School.
Обновлено вчера в 16:10
Политика
Белый дом сообщил об итогах переговоров Путина и Трампа
Обновлено вчера в 02:51
Происшествия
BBC назвала предполагаемого руководителя операции по «делу Скрипалей»
Предполагаемой спецоперацией по отравлению бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля в Великобритании мог руководить генерал-майор ГРУ Денис Сергеев.
Обновлено в 01:33
Общество
CNN (США): поиски ответа на рост подростковых преступлений в Великобритании (CNN)
Британская полиция сообщила о совершенных в прошлом году 40577 преступлениях, в которых использовались ножи или острые инструменты, — это на 10 тысяч преступлений больше, чем в 2011 году, и их количество увеличивается уже пятый год подряд.
Обновлено в 02:38
Политика
Лидеры G20 смогли принять общую декларацию по итогам саммита
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ сообщил, что лидеры G20 в Осаке смогли в итоге принять финальную декларацию саммита, хотя в ходе ее обсуждения были разногласия.
Обновлено в 02:26
Политика
Депутат Рады Скорик: Климкин позорит страну
В эфире украинского телеканала депутат Рады Николай Скорик дал нелестную оценку главе украинского МИДа Павлу Климкину.
Обновлено в 01:30
Политика
Россия и Саудовская Аравия договорились о продлении сделки ОПЕК+
Президент России Владимир Путин сообщил, что на встрече с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом были достигнуты договоренности о продлении сделки ОПЕК+ о сокращении добычи нефти.
Обновлено в 03:24
Происшествия
В жилом доме во Владимирской области взорвался газ
В пятиэтажном жилом доме в городе Ковров Владимирской области произошел взрыв бытового газа.
Обновлено вчера в 23:59
Авто
Стартовали продажи нового конкурента BMW X4 от Honda
Компания Honda объявила старт продаж роскошной модификации кросс-купе Honda Avancier. Новинка позиционируется как прямой конкурент BMW X4.
Обновлено вчера в 03:02
Политика
Путин впервые прокомментировал дело «Рольфа»
Президент РФ Владимир Путин впервые прокомментировал дело "Рольфа".
Обновлено в 03:32
Футбол
Глушаков стал футболистом грозненского «Ахмата»
Обновлено в 03:18
Политика
Элтон Джон обвинил Путина в двуличии из-за заявлений в интервью FT
Британский музыкант Элтон Джон написал в Instagram, что не согласен с мнением президента Владимира Путина о том, что политика, которая признает мультикультурализм и сексуальное разнообразие, устарела.
Обновлено вчера в 16:53
Баскетбол
Сборная России потерпела второе поражение кряду на чемпионате Европы
Сборная России проиграла команде Сербии во втором матче группового этапа чемпионата Европы. Встреча завершилась со счетом 77:63.
Обновлено вчера в 16:37
Происшествия
В Индии при обрушении стены погибли 16 человек
В индийском городе Пуна при обрушении стены погибли 16 человек.
Обновлено в 00:04
Армия и оружие
Над Донбассом замечен разведывательный беспилотник США
Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня 2019 года над территорией Донбасса и у берегов Крыма был замечен беспилотник ВВС США RQ-4A Global Hawk с бортовым номером 04−2021.
Обновлено вчера в 05:20
Армия и оружие
В Минобороны раскрыли причины снижения затрат на оборону
Заместитель министра обороны Российской Федерации Татьяна Шевцова рассказала о причинах снижения трат на оборону.
Обновлено в 02:15
Происшествия
В московском парке нашли пакет с новыми картами Сбербанка
В одном из парков Москвы нашли пакет, в котором оказались новые кредитные и дебетовые карты Сбербанка, передает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 15:14
Политика
Путин оценил встречу с Трампом как прагматичную и деловую
Российский президент Владимир Путин назвал переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом хорошими, деловыми и прагматичными.
Обновлено в 03:23
Политика
Путин рассказал о планах вывести отношения с Египтом на новый уровень
Президент РФ Владимир Путин рассказал на встрече с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси в рамках G20 о планах вывести отношения двух стран на новый уровень.
Обновлено в 01:54
Финансы
Стало известно, как проиндексируют пенсии в 2020 году
Обновлено вчера в 22:18
Космос
Тунгусский метеорит оказался увесистой диковинкой
Обновлено вчера в 11:18
Политика
Владимир Путин о наказании для предателей, Трампе и российских олигархах – большое интервью The Financial Times
В четверг, 27 июня, всего за несколько часов до начала саммита G20 в Осаке, Владимир Путин дал большое интервью авторитетному международному изданию The Financial Times.
Обновлено вчера в 09:33
Музыка
Концерт рэпера ЛСП на фестивале в Екатеринбурге отменили из-за давки
Концерт одного из хедлайнеров музыкального фестиваля Ural Music Night в Екатеринбурге, рэп-музыканта ЛСП, пришлось отменить из-за давки, произошедшей на площадке перед сценой.
Обновлено вчера в 17:00
Здоровье
Названы самые частые проблемы со здоровьем у домашних кошек
В московском комитете ветеринарии рассказали, с какими проблемами со здоровьем чаще всего сталкиваются домашние кошки и из-за чего они возникают.
Обновлено вчера в 21:05