Политика

Путин и Эрдоган обсудили поставку Турции российских С-400ФАН вчера в 22:58

В ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о поставках российских С-400. По словам турецкого лидера, процесс поставки российских систем противовоздушной обороны С-400 в Турцию идет без отсрочек.
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Путин и Эрдоган обсудили поставки С-400

Lenta.ruвчера в 23:19

Эрдоган рассказал о ходе поставок российских С-400

Газета.Ruвчера в 22:44

Эрдоган заявил об отсутствии отсрочек по поставкам Турции С-400

Известиявчера в 22:54

Эрдоган на встрече с Путиным поднял тему поставок С-400

РБКвчера в 22:51

Эрдоган заявил об отсутствии отсрочек в поставке Турции С-400

Интерфаксвчера в 22:48

Эрдоган: отсрочки в поставках С-400 в Турцию нет

Вести.Ruвчера в 23:11

Эрдоган сообщил об отсутствии отсрочек по поставкам Турции С-400

RT на русскомвчера в 22:31
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 03:41, Вашингтон
Происшествия

МЧС решило эвакуировать город в Иркутской области из-за наводнения

Обновлено вчера в 09:11
Общество

Список запрещенных к содержанию животных утвердил Медведев

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил список запрещенных к содержанию животных и обозначил исключения из этого запрета.
Обновлено вчера в 03:05
Интернет

«Раздевающее» девушек приложение взломали и слили в Сеть

Обновлено в 02:29
Шоу-бизнес

Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой

Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено вчера в 09:39
Футбол

Аргентина вышла в полуфинал Кубка Америки и сыграет с Бразилией

В 1/4 финала Кубка Америки-2019 Аргентина победила Венесуэлу (2:0). В полуфинале турнира команда Лионеля Скалони сыграет с Бразилией.
Обновлено вчера в 12:18
Шоу-бизнес

Лолита рассказала о своем диагнозе

Российская певица Лолита Милявская рассказала о страшном для себя диагнозе, пишет «Собеседник».
Обновлено вчера в 21:21
Общество

На молодежном форуме в Крыму показали шоу с целующимися девушками

В рамках молодежного форума «Таврида», который проходит в окрестностях города Судак на юго-востоке Крыма, состоялся показ спектакля от московской театральной лаборатории Gogol School.
Обновлено вчера в 16:10
Политика

Белый дом сообщил об итогах переговоров Путина и Трампа

Обновлено вчера в 02:51
Происшествия

BBC назвала предполагаемого руководителя операции по «делу Скрипалей»

Предполагаемой спецоперацией по отравлению бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля в Великобритании мог руководить генерал-майор ГРУ Денис Сергеев.
Обновлено в 01:33
Общество

CNN (США): поиски ответа на рост подростковых преступлений в Великобритании (CNN)

Британская полиция сообщила о совершенных в прошлом году 40577 преступлениях, в которых использовались ножи или острые инструменты, — это на 10 тысяч преступлений больше, чем в 2011 году, и их количество увеличивается уже пятый год подряд.
Обновлено в 02:38
Политика

Лидеры G20 смогли принять общую декларацию по итогам саммита

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ сообщил, что лидеры G20 в Осаке смогли в итоге принять финальную декларацию саммита, хотя в ходе ее обсуждения были разногласия.
Обновлено в 02:26
Политика

Депутат Рады Скорик: Климкин позорит страну

В эфире украинского телеканала депутат Рады Николай Скорик дал нелестную оценку главе украинского МИДа Павлу Климкину.
Обновлено в 01:30
Политика

Россия и Саудовская Аравия договорились о продлении сделки ОПЕК+

Президент России Владимир Путин сообщил, что на встрече с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом были достигнуты договоренности о продлении сделки ОПЕК+ о сокращении добычи нефти.
Обновлено в 03:24
Происшествия

В жилом доме во Владимирской области взорвался газ

В пятиэтажном жилом доме в городе Ковров Владимирской области произошел взрыв бытового газа.
Обновлено вчера в 23:59
Авто

Стартовали продажи нового конкурента BMW X4 от Honda

Компания Honda объявила старт продаж роскошной модификации кросс-купе Honda Avancier. Новинка позиционируется как прямой конкурент BMW X4.
Обновлено вчера в 03:02
Политика

Путин впервые прокомментировал дело «Рольфа»

Президент РФ Владимир Путин впервые прокомментировал дело "Рольфа".
Обновлено в 03:32
Футбол

Глушаков стал футболистом грозненского «Ахмата»

Обновлено в 03:18
Политика

Элтон Джон обвинил Путина в двуличии из-за заявлений в интервью FT

Британский музыкант Элтон Джон написал в Instagram, что не согласен с мнением президента Владимира Путина о том, что политика, которая признает мультикультурализм и сексуальное разнообразие, устарела.
Обновлено вчера в 16:53
Баскетбол

Сборная России потерпела второе поражение кряду на чемпионате Европы

Сборная России проиграла команде Сербии во втором матче группового этапа чемпионата Европы. Встреча завершилась со счетом 77:63.
Обновлено вчера в 16:37
Происшествия

В Индии при обрушении стены погибли 16 человек

В индийском городе Пуна при обрушении стены погибли 16 человек.
Обновлено в 00:04
Армия и оружие

Над Донбассом замечен разведывательный беспилотник США

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня 2019 года над территорией Донбасса и у берегов Крыма был замечен беспилотник ВВС США RQ-4A Global Hawk с бортовым номером 04−2021.
Обновлено вчера в 05:20
Армия и оружие

В Минобороны раскрыли причины снижения затрат на оборону

Заместитель министра обороны Российской Федерации Татьяна Шевцова рассказала о причинах снижения трат на оборону.
Обновлено в 02:15
Происшествия

В московском парке нашли пакет с новыми картами Сбербанка

В одном из парков Москвы нашли пакет, в котором оказались новые кредитные и дебетовые карты Сбербанка, передает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 15:14
Политика

Путин оценил встречу с Трампом как прагматичную и деловую

Российский президент Владимир Путин назвал переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом хорошими, деловыми и прагматичными.
Обновлено в 03:23
Политика

Путин рассказал о планах вывести отношения с Египтом на новый уровень

Президент РФ Владимир Путин рассказал на встрече с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси в рамках G20 о планах вывести отношения двух стран на новый уровень.
Обновлено в 01:54
Финансы

Стало известно, как проиндексируют пенсии в 2020 году

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Обновлено вчера в 11:18
Политика

Владимир Путин о наказании для предателей, Трампе и российских олигархах – большое интервью The Financial Times

В четверг, 27 июня, всего за несколько часов до начала саммита G20 в Осаке, Владимир Путин дал большое интервью авторитетному международному изданию The Financial Times.
Обновлено вчера в 09:33
Музыка

Концерт рэпера ЛСП на фестивале в Екатеринбурге отменили из-за давки

Концерт одного из хедлайнеров музыкального фестиваля Ural Music Night в Екатеринбурге, рэп-музыканта ЛСП, пришлось отменить из-за давки, произошедшей на площадке перед сценой.
Обновлено вчера в 17:00
Здоровье

Названы самые частые проблемы со здоровьем у домашних кошек

В московском комитете ветеринарии рассказали, с какими проблемами со здоровьем чаще всего сталкиваются домашние кошки и из-за чего они возникают.
Обновлено вчера в 21:05
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