Политика
REGNUMПутин пообещал Эрдогану продать Турции истребители Су-57
Российский и турецкий президенты на авиакосмическом салоне МАКС-2019 осматривали новейший российский многофункциональный истребитель. В ходе осмотра Реджеп Тайип Эрдоган спросил у президента России Владимира Путина, можно ли Турции купить такие самолёты.
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Шоу-бизнес
79-летний Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз
Толк вчера в 04:46
Политика
Politico: Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине
Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн.
ТАСС вчера в 22:24
Музыка
Филипп Киркоров обматерил со сцены персонал «Новой волны»
Певец Филипп Киркоров устроил скандал, обматерив персонал "Новой волны".
VSE42 Новости вчера в 23:23
Экономика
Forbes опубликовал список богатейших российских семей
Семья Гуцериевых (группа "Сафмар") вновь заняла первое место в списке самых успешных предпринимательских семей в России по версии журнала Forbes, следует из рейтинга, опубликованного в среду на сайте издания.
ТАСС вчера в 04:30
Экономика
В ведомствах обсудят судьбу индивидуального пенсионного капитала
Ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев сообщил, что новая пенсионная реформа не будет носить название ИПК (индивидуальный пенсионный капитал), а о новых деталях планируется объявить уже в ближайшую неделю.
Известия 27 августа в 10:23
Происшествия
Пострадавшая в Турции 12-летняя девочка из России умерла
В турецкой больнице умерла 12-летняя девочка из России, пострадавшая в бассейне отеля Бодрума.
Журналистская правда вчера в 11:15
Общество
Режим ЧС объявлен во Владивостоке
Во Владивостоке власти объявили режим ЧС из-за продолжающихся сильных дождей.
Газета.Ru вчера в 07:56
Происшествия
Число жертв взрыва во Львовской области увеличилось до восьми
В городе Дрогобыч Львовской области спасатели обнаружили тела восьми погибших во время взрыва в жилом доме, сообщили 29 августа в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.
REGNUM 00:28
Религия
Сегодня православные отмечают Успение Пресвятой Богородицы
По народным приметам, на Успение начинается бабье лето.
ГТРК Ока вчера в 03:00
Политика
Захарова согласилась с правом США предлагать Дании продажу Гренландии
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США имеют право предлагать Дании продажу острова Гренландия.
Известия вчера в 11:18
Наука
В Эфиопии нашли череп древнейшего вида австралопитеков
Международная группа палеонтологов и геологов нашла хорошо сохранившийся череп анамского австралопитека — самого древнего известного вида австралопитеков.
Индикатор вчера в 14:53
Происшествия
Суд арестовал двоих полицейских из Анапы по делу о принуждении к сексу
Суд арестовал двух бывших полицейских из Анапы по громкому делу о принуждении к сексу несовершеннолетней волейболистки, рассказали РИА Новости в среду в краевой прокуратуре.
РИА Новости вчера в 12:38
Игры
Компания LCG Entertainment выкупила студию Telltale Games
Студия прекратила работу над The Wolf Among Us 2, игрой по мотивам сериала «Очень странные дела», а права на финальный сезон The Walking Dead выкупила Skybound Entertainment.
Мир фантастики вчера в 10:43
Общество
Уровень реки у Комсомольска-на-Амуре превысил семь метров
Уровень воды у Комсомольска-на-Амуре утром в четверг достиг 703 сантиметров, сообщается на сайте краевого правительства.
РИА Новости вчера в 21:33
Здоровье
Ученые назвали продукты, провоцирующие рак
Ученые провели исследования и выяснили, какие продукты могут привести к развитию рака, сообщает MedicalXpress.
Газета.Ru вчера в 13:02
Недвижимость
Москвичи перестали покупать дешевое жилье
Риелторы российской столицы отмечают падение спроса на вторичные квартиры доступной ценовой категории — от 5 до 10 миллионов рублей.
Lenta.ru 00:40
Футбол
В Лиге чемпионов определились все участники группового этапа
В футбольной Лиге чемпионов определились все участники группового этапа.
РБК вчера в 17:36
Политика
Лукашенко отказался ехать в Польшу на годовщину Второй мировой войны
Белорусский президент Александр Лукашенко отказался от приглашения польских властей приехать на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны.
BFM.ru вчера в 15:20
Кино
Открывается 76-й Венецианский кинофестиваль
Завершится Венецианский фестиваль 7 сентября.
Дилетант вчера в 09:48
Происшествия
Теневого банкира в Москве осудили за кражу у вкладчиков ₽37 млрд
В Москве огласили приговоры в отношении целой группы, проходившей по делу о хищении 37 млрд рублей у вкладчиков девяти банков.
РБК вчера в 22:00
Происшествия
Два человека погибли при обрушении в Новосибирске
Не менее двух человек погибли при обрушении конструкций здания в Новосибирске, передает ТАСС со ссылкой на СУ СК РФ по области.
Москва 24 вчера в 02:34
Политика
Президент Грузии назвала условия возобновления диалога с Россией
Изменение позиции России может послужить основанием для возобновления диалога между Тбилиси и Москвой, только в этом случае Грузия будет готова к контактам с РФ.
ТАСС вчера в 03:42
Происшествия
В Минске задержали участника московской акции протеста 27 июля
Милиция Белоруссии задержала в Минске участника прошедшей в Москве 27 июля протестной акции Никиту Чирцова, сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на его бабушку.
Коммерсантъ вчера в 10:42
Шоу-бизнес
У Рудковской появилась конкурентка с ногами еще длиннее
«Замечу, я по-сочинскому, без каблуков, хотя не скрою, что у моих ног с появлением Светланы появился серьезный конкурент», — подписала общий кадр Рудковская.
Wday.ru 00:44
Политика
Российские космонавты полетят в космос на американских кораблях
Аргументы недели вчера в 08:23
Происшествия
Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд
Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
Вести.Ru вчера в 15:02
Авто
Руководство Opel подтвердило возвращение марки на российский рынок
Марка Opel вернется на российский рынок в четвертом квартале 2019 года.
Автоновости дня вчера в 09:21
Энергетика
Хлор вмешался в показатели «Татнефти»
Чистая прибыль «Татнефти» пострадала от остановки прокачки по нефтепроводу «Дружба» из-за загрязнения хлорорганическими соединениями в конце апреля, сообщила компания в отчете за второй квартал.
Коммерсантъ вчера в 15:03
Теннис
Киргиос объяснил, почему обвинил ATP в коррупции
Австралийский теннисист Ник Киргиос объяснил, что неправильно подобрал слова, когда обвинил ATP в коррупции.
Матч ТВ вчера в 15:25
Наука
Орнитологи определили смысл вороньего карканья
Карканье ворон оказалось управляемым специалистами, сообщает новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 08:55