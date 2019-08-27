Политика

REGNUMREGNUMПутин пообещал Эрдогану продать Турции истребители Су-57

Российский и турецкий президенты на авиакосмическом салоне МАКС-2019 осматривали новейший российский многофункциональный истребитель. В ходе осмотра Реджеп Тайип Эрдоган спросил у президента России Владимира Путина, можно ли Турции купить такие самолёты.
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