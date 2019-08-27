Политика
Российская газетаПутин и Эрдоган договорились о мерах по стабилизации в Сирии
Президенты России и Турции на переговорах в рамках авиасалона МАКС обсудили ситуацию в Сирии, прежде всего, Идлиб, и наметили дополнительные совместные меры для нейтрализации террористических очагов.
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В этом контексте мы наметили с президентом Турции дополнительные совместные меры для нейтрализации террористических очагов в Идлибе и нормализации обстановки и в этой зоне, и как следствие в Сирии в целом.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 21:23, Вашингтон
Политика
Помпео подтвердил, что США будут работать над возвращением России в G7
Администрация США займется возвращением России в G7, как того хочет президент Дональд Трамп, заявил госсекретарь Майк Помпео в интервью телеканалам FOX59 WXIN и CBS4 WTTV.
РИА Новости 20:05
Политика
Пушков высказался о заявлении Макрона о конце доминирования Запада
Сенатор Алексей Пушков согласился с заявлением президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что доминирование Запада движется к концу.
Российская газета 18:42
Политика
Уникальный Су-47 показали на МАКС
Перспективный палубный истребитель Су-47 "Беркут" выставили на статической экспозиции авиасалона МАКС-2019.
РИА Новости 11:14
Транспорт
На МЦК остановилось движение поездов по часовой стрелке
Движение поездов на Московском центральном кольце (МЦК) во вторник вечером временно приостановлено по техническим причинам, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе метро.
Интерфакс 15:04
Общество
Американский суд заблокировал закон штата Миссури о запрете абортов
Суд в США заблокировал закон штата Миссури о запрете абортов после восьмой недели беременности, сообщает во вторник, 27 августа, агентство Reuters.
Известия 18:46
Происшествия
Пожар на пяти этажах произошел в многоэтажке на юге Москвы
В 24-этажном жилом доме на юге Москвы произошло возгорание кабелей в кабельканалах, жильцов эвакуировали, рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС.
Интерфакс 17:52
Экономика
Минэнерго поддерживает допуск иностранных инвесторов к шельфу Арктики
Минэнерго считает целесообразным привлечение иностранных инвесторов к разработке арктического шельфа РФ для нераспределенных лицензий, сообщил журналистам министр энергетики Александр Новак.
ТАСС 13:12
Шоу-бизнес
Волочкова назвала «Вечным огнем» мангал с шашлыками
Экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова назвала посиделки у костра с друзьями «Вечным огнем».
URA.Ru 12:10
Спорт
Союз биатлонистов России и биатлонисты нашли компромисс по контрактам
Напомним, ранее лидер нашей сборной Александр Логинов сказал, что не будет подписывать контракт, выражая недовольство его условиями.
Эхо Москвы 06:32
Авто
Китайская Great Wall Motor наращивает сбыт подержанных авто в Африку и Азию
Всего 60 подержанных авто стоимостью $700 тыс. уже были экспортированы другим внешнеторговым поставщиком в Нигерию из Тяньцзиня в июле текущего года.
REGNUM 03:23
Политика
Песков высказался о возможности перерождения G7 в G8
Участие России в саммите G7 и переход формата «большой семерки» в «восьмерку» не является самоцелью для России.
Rambler News Service 13:57
Религия
Православные христиане отмечают Успение Пресвятой Богородицы
Православные христиане отмечают 28 августа Успение Пресвятой Богородицы.
ТАСС 17:13
Армия и оружие
Серийное производство беспилотников «Охотник» начнется после 2024 года
Первый полет "Охотника", масса которого составляет 20 тонн, производства ОКБ "Сухого" состоялся 7 августа.
РИА Новости 03:27
Армия и оружие
На Украине сохраняют призыв в армию
В украинской президентской партии "Слуга народа" заявили, что призыв на срочную службу в стране отменять не планируют.
Московский Комсомолец 12:06
Общество
Во Владивостоке подтопило ливнями десятки дорог и аэропорт
Как сообщил РИА Новости очевидец, затоплен подъезд и парковка международного аэропорта Владивостока.
РИА Новости 20:50
Здоровье
Хирург из Нижнего Тагила назвал причины массового увольнения коллег
Заведующий хирургическим отделением ГКБ №1 в Нижнем Тагиле Юрий Изотеев назвал причины массового увольнения коллег.
RT на русском 16:28
Футбол
«Динамо» подписало Карапузова
Soccer.ru 16:58
Экономика
СМИ узнали предложения Шредера Медведеву по качеству российской нефти
Глава совета директоров «Роснефти» Герхард Шредер предложил создать институт независимых инспекторов для контроля за качеством российской нефти, а также снизить норматив по содержанию в ней хлорорганики.
РБК 13:02
Политика
В МИД Польши сравнили «Северный поток» с пактом Молотова-Риббентропа
Замглавы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк сравнил газопровод "Северный поток" с пактом Молотова-Риббентропа.
РИА Новости 08:07
Футбол
«Краснодар» снова проиграл «Олимпиакосу» и вылетел из Лиги чемпионов
Российский клуб "Краснодар" потерпел поражение от греческого клуба "Олимпиакос" в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
Газета.Ru 16:57
Политика
Социологи говорят о победе врио губернаторов в первом туре выборов
Закрытые социологические исследования, проведенные для администрации президента, показали, что рейтинги всех врио губернаторов, которым предстоит избираться на прямых выборах в единый день голосования 8 сентября, позволяют им победить в первом туре.
Infox.ru 09:26
Армия и оружие
Опубликовано видео стрельбы из самого мощного в мире миномета
Военное обозрение 04:22
Транспорт
Пассажиры рассказали, чего им не хватает в российских поездах
Пассажиры российских поездов ценят вежливости проводников и ценят свежую прессу и вкусные завтраки, но отмечают, что проблему отсутствия Wi-Fi в поездах дальнего следования решить все еще не удалось.
ТАСС 20:10
Кино
Умерла известная актриса Людмила Мальцева
На 70 году жизни умерла известная актриса Людмила Мальцева, она снималась в кино с 1978 года и имеет обширную фильмографию: от боевиков и комедий до драм и документальных фильмов, сообщается на сайте союза кинематографистов Российской Федерации.
РИАМО 10:41
Шоу-бизнес
Юлия Ковальчук прокомментировала слухи о своем «алкоголизме»
Экс-солистка группы «Блестящие» Юлия Ковальчук нетривиально ответила хейтерам, которые обвинили ее в алкоголизме на фоне послеродовой депрессии.
Пятый канал 19:10
Культура
Модный показ под открытым небом пройдёт 8 сентября на ВДНХ
Модный показ Fashion Parade Moscow под открытым небом пройдёт 8 сентября на ВДНХ, сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на оргкомитет цикла мероприятий «Московские сезоны».
RT на русском 15:52
Политика
Парламент Венесуэлы не признал военное соглашение Каракаса и Москвы
Национальная ассамблея Венесуэлы, находящаяся под контролем оппозиции, объявила недействительным новое соглашение с Россией в военной сфере.
RT на русском вчера в 19:55