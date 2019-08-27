В этом контексте мы наметили с президентом Турции дополнительные совместные меры для нейтрализации террористических очагов в Идлибе и нормализации обстановки и в этой зоне, и как следствие в Сирии в целом.

Президенты России и Турции на переговорах в рамках авиасалона МАКС обсудили ситуацию в Сирии, прежде всего, Идлиб, и наметили дополнительные совместные меры для нейтрализации террористических очагов.

Путин и Эрдоган договорились о мерах по стабилизации в Сирии

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