Политика

Путин и Абэ встретятся 29 июня в ОсакеПолитика Сегодня 01:16

Российский президент Владимир Путин и японский премьер-министр Синдзо Абэ встретятся на саммите «двадцатки» 29 июня, сообщил глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров с коллегой из Японии Таро Коно.
Читать в источнике
с чего всё началось

Владимир Путин и Синдзо Абэ встретятся 29 июня в Осаке

Встреча президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ запланирована на 29 июня в Осаке "на полях" саммита G20, заявил в пятницу глава МИД России Сергей Лавров.
Интерфакс00:37

Подробнее о событии

Лавров анонсировал переговоры Путина и Абэ на саммите G20

Ведомости01:30

Путин встретится с Абэ на полях саммита G20, — Лавров

РЕН ТВ00:21

Путин и Абэ встретятся 29 июня на полях саммита G20 в Осаке

ТАСС00:31

Что случилось этой ночью: пятница, 31 мая

Интерфакс01:08

Лавров: МИД РФ и Японии есть что рассказать главам государств

Life.ruвчера в 23:23

В Японии начались переговоры Сергея Лаврова и Таро Коно

Российская газетавчера в 23:10

Политолог предположил, какие темы обсудят российские и японские министры

РИА Новостивчера в 01:39
Показать все источники
Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 07:00, Ашберн
Политика

Премьер Малайзии раскритиковал итоги расследования крушения MH17

Обновлено в 02:30
Экономика

СП подсчитала, сколько пенсионер может потратить в день

Российские пенсионеры могут тратить не более 200 рублей в день. такие данные, как сообщает РИА Новости, представила аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова.
Обновлено в 04:42
Транспорт

Минтранс и Росавиацию накажут за ситуацию с аэропортом Благовещенска

В связи с плохой организацией торгов решили наказать руководство Минтранса и Росавиации.
Обновлено в 05:09
Общество

Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Волочковой из бюджета

Мэр Анапы Юрий Поляков поручил отменить электронные торги, предполагающие закупку услуги по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой.
Обновлено в 02:16
Экономика

Назван самый богатый ректор в России

Сообщается, что он стал лидером рейтинга самых богатых ректоров России в четвертый раз.
Обновлено в 02:52
Происшествия

В Астрахани должника по алиментам достали из могилы

Обновлено в 03:28
Общество

Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году

В 2020 году новогодние каникулы продлятся восемь дней. Выходные сократят по "техническим причинам", пишет "Российская газета".
Обновлено в 02:15
Происшествия

Арестован капитан затонувшего в Венгрии прогулочного катера

Обновлено в 03:25
Политика

Бизнес-партнер Зеленского считает, что с Путиным можно договориться

Бизнес-партнер президента Украины Владимира Зеленского Борис Шефир считает, что с президентом РФ Владимиром Путиным можно договориться.
Обновлено в 06:09
Наука

Назван помогающий снизить риск инфаркта продукт

Результаты исследований опубликованы на "EurekAlert!". Для снижения риск инфаркта, людям необходимо каждый день есть по 150 гр черники.
Обновлено в 05:47
Здоровье

В Саратовской области в 7 раз снизилось число заболеваний бешенством

В 2019 году уровень заболеваемости бешенства в Саратовской области снизился в 7 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Обновлено в 06:27
Кино

Вышел трейлер фильма «Рэмбо: Последняя кровь»

В Сети появился тизер-трейлер нового боевика «Рэмбо: Последняя кровь» с Сильвестром Сталлоне в главной роли.
Обновлено вчера в 13:00
Шоу-бизнес

Стало известно, сколько зарабатывает Тина Канделаки

Обновлено в 05:00
Футбол

Алисон: было грустно смотреть на ошибки Кариуса

Голкипер «Ливерпуля» Алисон рассказал, что он с грустью наблюдал за игрой голкипера мерсисайдской команды Лориса Кариуса, который в 2018 году в финале Лиги чемпионов с «Реалом» допустил две грубые ошибки.
Обновлено в 02:12
Шоу-бизнес

Дима Билан признался в страхе забыть текст во время выступления

Обновлено в 01:42
Происшествия

Суд отправил в психбольницу курсанта, обвинявшегося в терроризме

Московский окружной военный суд (МОВС) направил на принудительное лечение курсанта петербургской Военно-космической академии им. А.Ф. Можайского Вадима Осипова и освободил его от уголовной ответственности.
Обновлено в 06:00
Армия и оружие

Савченко обвинила Порошенко в подрыве армейских складов

Военный арсенал украинской армии в городе Балаклея Харьковской области был взорван по личному приказу экс-президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 00:11
Футбол

Антонио Конте стал главным тренером «Интера»

Обновлено в 01:56
Политика

В Великобритании Ассанж подвергался психологическим пыткам

Симптомы, выявленные у основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, говорят том, что в течение нескольких лет подвергался психологическим пыткам в Великобритании.
Обновлено в 01:50
Политика

ВЦИОМ начал измерять доверие к Путину по новой методике

На сайте ВЦИОМ появился новый раздел «Доверие политикам (закрытый вопрос)» с обновленной методикой измерения.
Обновлено в 04:10
Политика

Лукашенко допустил появление новой конституции в Белоруссии

В ближайшее время в Белоруссии может появиться новая конституция, заявил президент страны Александр Лукашенко на встрече с руководителями конституционных судов зарубежных стран.
Обновлено в 04:49
Музыка

Брат участницы шоу «Голос. Дети» написал заявление на Алсу и ее мужа

Шестнадцатого мая Первый канал аннулировал результаты голосования.
Обновлено в 03:25
Футбол

Реднапп: есть предчувствие, что Лигу чемпионов выиграет «Тоттенхэм»

Бывший главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Реднапп высказал мнение, что «шпоры» обыграют «Ливерпуль» в финальном матче Лиги чемпионов.
Обновлено в 02:27
Шоу-бизнес

Экстренно госпитализирован Тимур Бекмамбетов

Обновлено в 05:20
Космос

Роскосмос объявил набор в новый отряд космонавтов

Обновлено в 05:27
Здоровье

Минздрав поддержал запрет на курение кальянов в ресторанах и кафе

Минздрав поддерживает запрет курения кальянов в ресторанах и кафе, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства.
Обновлено в 02:10
Футбол

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв госпитализирован

Главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лёв госпитализирован из-за проблем со здоровьем.
Обновлено в 05:12
Общество

Законы июня затронут автомобилистов и держателей банковских карт

Россиян освободили от роуминга С 1 июня в России законодательно закрепляется отмена национального и внутрисетевого роуминга.
Обновлено вчера в 20:15
Политика

Кремль назвал условие для первой встречи Путина с Зеленским

24 мая пресс-секретарь российского лидера уже заявлял, что саммит в нормандском формате должен проходить на фоне сформировавшегося мировоззрения у новой политической команды на Украине.
Обновлено в 06:08
Происшествия

В Нижнем Тагиле двое рабочих «Водоканала» погибли в колодце

Обновлено в 04:48
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное