Политика
Путин и Абэ встретятся 29 июня в ОсакеПолитика Сегодня 01:16
Российский президент Владимир Путин и японский премьер-министр Синдзо Абэ встретятся на саммите «двадцатки» 29 июня, сообщил глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров с коллегой из Японии Таро Коно.
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Встреча президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ запланирована на 29 июня в Осаке "на полях" саммита G20, заявил в пятницу глава МИД России Сергей Лавров.Интерфакс00:37
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СП подсчитала, сколько пенсионер может потратить в день
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Транспорт
Минтранс и Росавиацию накажут за ситуацию с аэропортом Благовещенска
В связи с плохой организацией торгов решили наказать руководство Минтранса и Росавиации.
Обновлено в 05:09
Общество
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Мэр Анапы Юрий Поляков поручил отменить электронные торги, предполагающие закупку услуги по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой.
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Происшествия
В Астрахани должника по алиментам достали из могилы
Обновлено в 03:28
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Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году
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Наука
Назван помогающий снизить риск инфаркта продукт
Результаты исследований опубликованы на "EurekAlert!". Для снижения риск инфаркта, людям необходимо каждый день есть по 150 гр черники.
Обновлено в 05:47
Здоровье
В Саратовской области в 7 раз снизилось число заболеваний бешенством
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Обновлено в 06:27
Кино
Вышел трейлер фильма «Рэмбо: Последняя кровь»
В Сети появился тизер-трейлер нового боевика «Рэмбо: Последняя кровь» с Сильвестром Сталлоне в главной роли.
Обновлено вчера в 13:00
Шоу-бизнес
Стало известно, сколько зарабатывает Тина Канделаки
Обновлено в 05:00
Футбол
Алисон: было грустно смотреть на ошибки Кариуса
Голкипер «Ливерпуля» Алисон рассказал, что он с грустью наблюдал за игрой голкипера мерсисайдской команды Лориса Кариуса, который в 2018 году в финале Лиги чемпионов с «Реалом» допустил две грубые ошибки.
Обновлено в 02:12
Происшествия
Суд отправил в психбольницу курсанта, обвинявшегося в терроризме
Московский окружной военный суд (МОВС) направил на принудительное лечение курсанта петербургской Военно-космической академии им. А.Ф. Можайского Вадима Осипова и освободил его от уголовной ответственности.
Обновлено в 06:00
Армия и оружие
Савченко обвинила Порошенко в подрыве армейских складов
Военный арсенал украинской армии в городе Балаклея Харьковской области был взорван по личному приказу экс-президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 00:11
Футбол
Антонио Конте стал главным тренером «Интера»
Обновлено в 01:56
Политика
В Великобритании Ассанж подвергался психологическим пыткам
Симптомы, выявленные у основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, говорят том, что в течение нескольких лет подвергался психологическим пыткам в Великобритании.
Обновлено в 01:50
Политика
ВЦИОМ начал измерять доверие к Путину по новой методике
На сайте ВЦИОМ появился новый раздел «Доверие политикам (закрытый вопрос)» с обновленной методикой измерения.
Обновлено в 04:10
Политика
Лукашенко допустил появление новой конституции в Белоруссии
В ближайшее время в Белоруссии может появиться новая конституция, заявил президент страны Александр Лукашенко на встрече с руководителями конституционных судов зарубежных стран.
Обновлено в 04:49
Музыка
Брат участницы шоу «Голос. Дети» написал заявление на Алсу и ее мужа
Шестнадцатого мая Первый канал аннулировал результаты голосования.
Обновлено в 03:25
Футбол
Реднапп: есть предчувствие, что Лигу чемпионов выиграет «Тоттенхэм»
Бывший главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Реднапп высказал мнение, что «шпоры» обыграют «Ливерпуль» в финальном матче Лиги чемпионов.
Обновлено в 02:27
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирован Тимур Бекмамбетов
Обновлено в 05:20
Космос
Роскосмос объявил набор в новый отряд космонавтов
Обновлено в 05:27
Здоровье
Минздрав поддержал запрет на курение кальянов в ресторанах и кафе
Минздрав поддерживает запрет курения кальянов в ресторанах и кафе, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства.
Обновлено в 02:10
Футбол
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв госпитализирован
Главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лёв госпитализирован из-за проблем со здоровьем.
Обновлено в 05:12
Общество
Законы июня затронут автомобилистов и держателей банковских карт
Россиян освободили от роуминга С 1 июня в России законодательно закрепляется отмена национального и внутрисетевого роуминга.
Обновлено вчера в 20:15
Политика
Кремль назвал условие для первой встречи Путина с Зеленским
24 мая пресс-секретарь российского лидера уже заявлял, что саммит в нормандском формате должен проходить на фоне сформировавшегося мировоззрения у новой политической команды на Украине.
Обновлено в 06:08