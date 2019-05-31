Путин и Абэ встретятся 29 июня в ОсакеПолитика Сегодня 01:16

Встреча президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ запланирована на 29 июня в Осаке "на полях" саммита G20, заявил в пятницу глава МИД России Сергей Лавров.

с чего всё началось

Российский президент Владимир Путин и японский премьер-министр Синдзо Абэ встретятся на саммите «двадцатки» 29 июня, сообщил глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров с коллегой из Японии Таро Коно.

Путин и Абэ встретятся 29 июня в Осаке

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