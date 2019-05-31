Политика

Путин и Абэ встретятся 29 июня в ОсакеПолитика Сегодня 01:16

Российский президент Владимир Путин и японский премьер-министр Синдзо Абэ встретятся на саммите «двадцатки» 29 июня, сообщил глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров с коллегой из Японии Таро Коно.
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Владимир Путин и Синдзо Абэ встретятся 29 июня в Осаке

Встреча президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ запланирована на 29 июня в Осаке "на полях" саммита G20, заявил в пятницу глава МИД России Сергей Лавров.
Интерфакс00:37

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Путин и Абэ встретятся 29 июня на полях саммита G20 в Осаке

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