Политика
Путин и Абэ встретятся 29 июня в ОсакеПолитика Сегодня 01:16
Российский президент Владимир Путин и японский премьер-министр Синдзо Абэ встретятся на саммите «двадцатки» 29 июня, сообщил глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров с коллегой из Японии Таро Коно.
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с чего всё началось
Встреча президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ запланирована на 29 июня в Осаке "на полях" саммита G20, заявил в пятницу глава МИД России Сергей Лавров.Интерфакс00:37
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Исполнительный секретарь Содружества Независимых Государств (СНГ) Сергей Лебедев выразил сожаление в связи с тем, что представитель Украины в очередной раз не явился на заседание Совета глав правительств СНГ, передает ТАСС.
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Обновлено 29 мая в 08:31
Армия и оружие
Савченко обвинила Порошенко в подрыве военных складов в Балаклее
Депутат Верховный рады Надежда Савченко заявила, что склады с боеприпасами в Балаклее Харьковской области были взорваны в марте 2017 года по личному приказу бывшего президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 02:29
Происшествия
В ДТП под Владимиром погибли три человека, в том числе ребенок
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Общество
Названы самые прибыльные профессии в социальной сфере в Москве
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Обновлено в 00:52
Армия и оружие
Советские большие противолодочные корабли станут ударными
Большие противолодочные корабли (БПК), построенные в советские времена, прошли модернизацию по проекту 1155 «Удалой», и уже до конца 2019 года поступят на вооружение в Военно-морской флот России.
Обновлено 29 мая в 14:02
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Минздрав поддержал запрет кальянов в кафе и ресторанах
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