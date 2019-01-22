Политика

Путин и Абэ говорили более трех часовВести.Ru 10:14

Переговоры Владимира Путина и Синдзо Абэ заняли более трех часов, сообщает агентство ТАСС. Ранее стало известно, что одной из главных тем общения глав двух стран станет мирный договор между Россией и Японией.
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Синдзо Абэ
Уважаемый господин президент Путин, уважаемые коллеги! Мне радостно встретиться здесь с вами, как мы и договаривались. Сегодня я думаю обсудить вопросы заключения мирного договора как следует, с учетом результатов встречи между министрами иностранных дел и встречи переговорщиков на той неделе.
— Синдзо Абэ, японский политикТВ Центр 14:16

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Японский государственный и политический деятель, 57-й Премьер-министр Японии в 2006-2007 годах, и действующий на втором сроке Премьер-министр Японии с 26 декабря 2012 года, председатель Либерально-демократической партии Японии.
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