Политика
Путин: если бы США приняли российский план по ПРО, мир был бы другимВести.Ru 16:45
Владимир Путин в своем интервью Financial Times заявил, что если бы США приняли российский план по противоракетной обороне, сегодняшний мир был бы другим. Но этого, к сожалению, не произошло, отметил президент России.
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