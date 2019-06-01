Политика

Путин: если бы США приняли российский план по ПРО, мир был бы другимВести.Ru 16:45

Владимир Путин в своем интервью Financial Times заявил, что если бы США приняли российский план по противоракетной обороне, сегодняшний мир был бы другим. Но этого, к сожалению, не произошло, отметил президент России.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Политолог Захаров прокомментировал интервью Путина перед G20

Политическая Экспертиза19:23

Политолог оценил интервью Путина перед G20

Политика Сегодня18:47

«Главный принцип — защитить Россию»: политолог оценил интервью Путина перед G20

iReactor17:45

О преемнике, торговых войнах, сирийском риске: самые яркие моменты интервью Владимира Путина

Вести.Ru18:31

Что сказал Путин в интервью Financial Times. Главное

ТАСС16:04

Путин дал откровенное интервью газете Financial Times

Piter.tv15:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 19:36, Вашингтон
Футбол

«Валенсия» подпишет Черышева по скидке

Обновлено в 16:28
Наука

Неандертальцы вымерли, потому что не любили общаться с сородичами

Ученые провели анализ ДНК неандертальцев и выяснили, что эта ветвь человечества вела максимально оседлый образ жизни, почти не покидала ареал привычного обитания и редко встречалась с сородичами.
Обновлено в 13:39
Происшествия

Очередные поиски Янтарной комнаты в Польше закончились провалом

Очередной этап поисков Янтарной комнаты, украденной нацистами в годы Великой Отечественной войны из Царского Села в России, завершился неудачей.
Обновлено в 09:39
Политика

Представители семи стран решили покинуть сессию ПАСЕ из-за РФ

Представители Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии вслед за Украиной приняли решение покинуть сессию ПАСЕ из-за резолюции ассамблеи, которая позволяет РФ вернуться к работе в этой организации.
Обновлено вчера в 15:24
Происшествия

В США семь человек пострадали в результате стрельбы

Семь человек пострадали в результате стрельбы из проезжавшего автомобиля в городе Атланта американского штата Джорджия, сообщает местный телеканал WSB-TV со ссылкой на полицию.
Обновлено в 13:15
Шоу-бизнес

Светлана Лобода сообщила поклонникам о свадьбе

Кто будет выходить замуж, Лобода не рассказала, но сообщила поклонникам о грядущей свадьбе.
Обновлено в 09:52
Политика

Путин о деле Скрипаля: «предатели должны быть наказаны»

Путин заявил, что экс-офицера ГРУ * Сергея Скрипаля "и так наказали".
Обновлено в 17:40
Политика

Зеленский гневно отреагировал на вопрос о Медведчуке

Президент Украины Владимир Зеленский эмоционально прокомментировал заданный на брифинге журналистами вопрос о переговорах главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктора Медведчука с лидерами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Обновлено в 10:22
Политика

Врач прокомментировал сообщения о самочувствии Меркель

Диагноз канцлеру Германии Ангеле Меркель, которой за последнее время дважды становилось плохо на официальных встречах, должны поставить специалисты при детальном осмотре.
Обновлено в 09:18
Армия и оружие

В Идлибе при обстреле пункта ВС Турции погиб военный

При обстреле наблюдательного пункта Вооружённых сил Турции в сирийском Идлибе погиб турецкий военнослужащий, ещё трое получили ранения, сообщили в Министерстве обороны страны.
Обновлено в 16:55
Политика

Бахрейн отозвал посла из Ирака после нападения на посольство в Багдаде

МИД Бахрейна принял решение об отзыве для консультация посла в Ираке Салаха аль-Малики после нападения на посольство королевства в Багдаде.
Обновлено в 19:30
Происшествия

Забайкальских школьниц заставили работать официантками в Китае

Обновлено в 07:44
Финансы

Россия и Китай отказались от расчетов в долларах

Межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах — рублях и юанях — заключили Россия и Китай.
Обновлено в 18:10
Политика

США ввели санкции против двух чиновников Венесуэлы

Как уточняется, санкции введены в отношении заместителя министра финансов Венесуэлы Луго Гомеса и главы национальной электрокорпорации Corpoelec, экс-министра электрических мощностей Мотты Домингеса.
Обновлено в 17:35
Кино

Бари Алибасов появится в фильме «Брат-3»

Идущий на поправку продюсер Бари Алибасов сыграет роль в фильме "Брат-3", срежиссированом шоуменом Стасом Барецким.
Обновлено в 10:07
Авто

Легендарный Mitsubishi Lancer Evolution возродят с двигателем Renault

Как удалось узнать британскому изданию Autocar, японская компания готовит новое поколение Lancer Evolution.
Обновлено в 12:09
Космос

NASA готовит экспедицию на «золотой» астероид

Обновлено в 15:44
Происшествия

Возбуждено дело против основателя «Рольфа»

Следственный комитет России (СКР) возбудил в отношении основателя группы компаний «Рольф» Сергея Петрова и нескольких ее руководителей уголовное дело о махинациях с валютой.
Обновлено в 08:55
Политика

Зеленский обвинил депутатов Рады в решении ПАСЕ по России

Зеленский напомнил, что именно украинский парламент провалил решение по назначению на пост руководителя дипведомства кандидатуру предложенного им Вадима Пристайко.
Обновлено в 11:23
Кино

Умер актер Макс Райт из сериала «Альф»

Обновлено в 03:04
Здоровье

В поселке Краснодарском возобновили подачу воды

Сегодня вечером, 27 июня, в поселке Краснодарском, где было зафиксировано порядка 20 случаев отравления, возобновили подачу воды.
Обновлено в 15:40
Политика

Климкин ответил на претензии Зеленского

Павел Климкин – глава внешнеполитического ведомства Украины – ответил на претензии президента «незалежной» Владимира Зеленского, который обвинил руководителя МИД в том, что министерство предпринимает действия на международной арене, о которых он как глава государства узнает из Интернета.
Обновлено в 12:10
Гаджеты

Главный дизайнер Apple Джони Айв покинет компанию

Главный дизайнер Apple Джонанатан Айв уйдет в отставку. Об этом говорится в сообщении компании.
Обновлено в 18:05
Общество

Как и зачем в Петербурге запустили сервис покупки нереализованной еды из кафе и ресторанов со скидкой от 30 до 70%

Обновлено в 11:00
Футбол

«Краснодар» обыграл ЦСКА на турнире в Австрии

Обновлено в 14:20
Шоу-бизнес

Алена Водонаева подала на развод с Алексеем Косинусом

Накануне бывшие возлюбленные официально подали на развод. Спустя месяц суд расторгнет брак знаменитостей.
Обновлено в 08:38
Политика

Перенести столицу Украины из Киева предлагает команда Зеленского

По словам депутата от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» в администрации президента Украины предлагают перенести столицу страны из Киева в другой город.
Обновлено в 05:00
Армия и оружие

США заявили, что следят за фрегатом «Адмирал Горшков» в Гаване

Обновлено в 03:13
Политика

Путин рассказал об отношении России к нетрадиционной ориентации

Президент России Владимир Путин в интервью газете Financial Times накануне саммита G20 заявил, что в РФ ничего не имеют против людей нетрадиционной сексуальной ориентации, но некоторые вещи, в том числе такие, как шесть полов, избыточны.
Обновлено в 17:54
Здоровье

Для спасения Алеши Кузьмина не хватает 701 312 рублей

Обновлено в 18:51
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное