Политика
Путин допустил упрощенную выдачу гражданства России жителям УкраиныИзвестия 07:53
Москва думает над упрощением предоставления гражданства не только жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), но и всем гражданам Украины. Об этом заявил президент России Владимир Путин в субботу, 27 апреля.
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