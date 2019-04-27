Политика

Путин допустил упрощенную выдачу гражданства России жителям УкраиныИзвестия 07:53

Москва думает над упрощением предоставления гражданства не только жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), но и всем гражданам Украины. Об этом заявил президент России Владимир Путин в субботу, 27 апреля.
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Путин допустил предоставление упрощенного гражданства всем украинцам

РБК05:04

Путин допустил упрощенную выдачу гражданства России жителям Украины

Известия07:53

Путин: Россия думает об упрощенном порядке предоставления гражданства всем украинцам

ТАСС05:42

Путин допустил упрощенную выдачу российского гражданства жителям Украины

РИА Новости05:07

Путин допустил упрощение процедуры получения гражданства РФ для всех украинцев

RT на русском08:58

Путин заявил, что Россия может упростить выдачу гражданства жителям Украины

Life.ru04:48

Путин сообщил о планах упростить получение гражданства РФ для всех украинцев

Интерфакс04:47
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Путин пообещал упрощенное гражданство уже всей Украине

Вести.UZ06:40
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 11:47, Ашберн
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