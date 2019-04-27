Путин допустил упрощенную выдачу гражданства России жителям УкраиныИзвестия 07:53

Москва думает над упрощением предоставления гражданства не только жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), но и всем гражданам Украины. Об этом заявил президент России Владимир Путин в субботу, 27 апреля.

Культура Нагиев предложил аннулировать результаты «Голоса» при выявлении махинаций На телеканале заявили, что окончательные выводы можно будет сделать лишь после детальной проверки.

Футбол «Динамо» — «Ахмат». Объявлены стартовые составы Стали известны стартовые составы «Динамо» и «Ахмата» на матч 26-го тура российской Премьер-лиги.

Экономика В ЕС прекратили выпуск банкнот по 500 евро Европейский центральный банк (ЕЦБ) прекратил выпуск банкнот достоинством 500 евро.

Экономика Сбербанк перечислил главные хакерские тренды Топ-менеджер Сбербанка назвал главные направления угроз от хакеров: DDoS-атаки, утечки данных и мошенничество с использованием методов социальной инженерии.

Шоу-бизнес Виктория Лопырева снялась в купальнике самого модного весеннего цвета В блоге Лопыревой появилось фото, на котором она позирует перед камерой, облаченная в купальнике одного из самых модных желто-оранжевых оттенков весенне-летнего сезона – «манго мохито».

Футбол Дортмундская «Боруссия» в меньшинстве уступила «Шальке» Футболисты дортмундской "Боруссии" на своем поле проиграли "Шальке" в матче 31-го тура чемпионата Германии.

Религия Благодатный огонь сошел в Иерусалиме В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Прямую трансляцию вел телеканал НТВ.

Политика Суд приговорил Марию Бутину к тюрьме Суд в США приговорил россиянку Марию Бутину к 18 месяцам заключения. Ей зачтутся девять месяцев, уже проведенных в застенках.

Путешествия Лодку Федора Конюхова сняли на видео Пилоты военного самолета Чили сняли на видео российского путешественника Федора Конюхова, совершающего одиночный морской переход на весельной лодке "Акрос".

Авто Составлен рейтинг регионов РФ с самыми большими продажами новых авто Всего же с января по март в России реализовано 317 458 новых легковых автомобилей - это на 1,2 процента меньше, нежели в первом квартале 2018 года.

Шоу-бизнес Мама финалиста шоу «Голос. Дети» оценила ситуацию с конкурсом Оценить идеально всегда сложно, поскольку есть определённые процедуры голосования как для жюри, так и для зрителей.

Общество У здания Европарламента в Страсбурге против «жилетов» применили газ В Страсбурге группа радикально настроенных манифестантов попыталась прорваться к зданию Европарламента и начала бросать камни и бутылки в стражей порядка.

Авто В продажу поступил обновленный кроссовер Chery Tiggo 8 Автопроизводитель Chery из КНР сообщил о начале продаж обновленной версии модели Tiggo в Китае.

Происшествия В ФРГ выразили соболезнования в связи с гибелью горняков в ЛНР Министерство иностранных дел Германии выразило соболезнования в связи с гибелью 17 человек в результате взрыва метана на угольной шахте «Схидкарбон» в самопровозглашённой Луганской народной республике.

Политика Зеленский опроверг информацию об отдыхе в Турции на яхте Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский опроверг информацию турецких СМИ о том, что он отдыхает в Турции на большой яхте.

Политика Коломойский вернется на Украину и поможет Зеленскому Украинский олигарх и политик Игорь Коломойский заявил, что собирается вернуться на Украину и готов помогать победителю президентских выборов Владимиру Зеленскому.

Футбол «Локомотив» предложил Денисову отказаться от контракта Согласно информации источника, "Локомотив" предложил полузащитнику Игорю Денисову отказаться от контракта, который был продлен в декабре прошлого года, незадолго до ухода Ильи Геркуса.