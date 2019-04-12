Путин допустил упрощенную выдачу гражданства России жителям УкраиныИзвестия 07:53

Мы ведь не только людям, которые проживают в ЛНР или ДНР, предоставляем такой способ получения нашего гражданства. Мы вообще думаем о том, чтобы предоставлять гражданам Украины наше гражданство в упрощенном порядке.

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