Политика
Путин допустил упрощенную выдачу гражданства России жителям УкраиныИзвестия 07:53
Москва думает над упрощением предоставления гражданства не только жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), но и всем гражданам Украины. Об этом заявил президент России Владимир Путин в субботу, 27 апреля.
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Мы ведь не только людям, которые проживают в ЛНР или ДНР, предоставляем такой способ получения нашего гражданства. Мы вообще думаем о том, чтобы предоставлять гражданам Украины наше гражданство в упрощенном порядке.
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Владимир Путин упростил порядок получения российского гражданства для украинцев
Областная газета24 апреля в 09:47
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