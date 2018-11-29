Политика
Путин договорился с Абэ о визите в Россию в начале 2019 года
Путин договорился с Абэ о визите в Россию в начале 2019 годаФАН15:37
Президент России Владимир Путин договорился с премьер-министром Японии Синдзо Абэ о визите в Россию в начале 2019 года. Путин на пресс-конференции в рамках G20 рассказал о договоренности с Абэ по решению вопроса о мирном договоре стран.
ФАН15:37
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Абэ намерен согласовать с РФ новый формат обсуждения мирного договора
Российская газета29 ноября в 01:44
Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 20:08, Ашберн
Политика
Путин рассказал о беседе с Трампом на G20
Обновлено в 19:09
Армия и оружие
ВМС США сообщили о смерти в Бахрейне командующего Пятым флотом
Обновлено в 20:03
Политика
Глава Пентагона заявил о новом вмешательстве России в выборы в США
Выступая на форуме по безопасности в Калифорнии, глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что «Россия вновь попыталась вмешаться в ход американских выборов в начале ноября».
Обновлено в 19:56
Политика
США и Китай договорились не вводить новые пошлины с 1 января
Президента США Дональда Трампа и председатель КНР Си Цзиньпина во время переговоров на полях саммита G20 Буэнос-Айресе договорились, что Соединенные Штаты с 1 января 2019 года не будут вводить дополнительные пошлины на импортируемые в страну китайские товары.
Обновлено в 20:04
Политика
Россия и Аргентина планируют совместную работу по плавучим АЭС
Россия планирует сотрудничать с Аргентиной в сфере малых реакторов, в том числе и в сфере плавучих атомных электростанций.
Обновлено в 19:58
Политика
Посольство РФ в США приспустило флаг в связи со смертью Буша-старшего
Российские дипломаты выразили соболезнования в связи со смертью экс-президента США Джорджа Буша-старшего.
Обновлено в 19:59
Политика
Путин назвал маловероятным сценарием сюжет «Хантера Киллера»
Президент РФ Владимир Путин назвал маловероятными, фантастическими события американского фильма Донована Марша "Хантер Киллер".
Обновлено в 19:19
Политика
Эрдоган предложил Путину созвать еще один саммит по Идлибу
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил президенту России Владимиру Путину созвать еще один саммит по сирийскому Идлибу.
Обновлено в 18:09
Политика
Путин объяснил, для чего Россию ставят в один ряд с террористами
Россия вносит самый существенный вклад в борьбу с терроризмом в мире, а заявления о том, что Москва представляет большую угрозу, чем радикальные исламисты, произносятся для избирателей.
Обновлено в 18:49
Политика
Лукашенко считает Белоруссию с собой не нужной Западу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов сотрудничать с Западом, но страна во главе с нынешним президентом не нужна западным странам, передает ТАСС со ссылкой на белорусское телевидение.
Обновлено в 18:50
Политика
Из российско-саудовского фонда в проекты в России инвестируют $2 млрд
В ближайший год из российско-саудовского фонда в совместные проекты будет инвестировано ещё около $2 млрд, заявил глава РФПИ (Российский фонд прямых инвестиций — ИФ) Кирилл Дмитриев.
Обновлено в 18:49
Политика
Европарламент рассмотрит резолюцию о разрыве партнерства с Россией
Евродепутат от Латвии Сандра Калниете вынесла на рассмотрение Европарламента проект резолюции, предусматривающий отказ Евросоюза от Соглашения о партнерстве и сотрудничестве с Россией, подписанного в 1997 году.
Обновлено в 15:38
Армия и оружие
Порошенко обвинил Россию в стягивании военных к украинской границе
Президент Украины Петр Порошенко утверждает, что Россия якобы развернула около украинской границы большую военную группировку.
Обновлено в 15:32
Политика
Захарова ответила на попытку Киева запретить журналистам посещать Крым
Украинские власти не имеют права запрещать иностранным журналистам посещать Крым, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Обновлено в 20:01
Политика
Группа «Аквариум» перенесла турне по Украине на июнь
Группа "Аквариум" перенесла концерты на Украине, запланированные на декабрь текущего года, из-за непредвиденных обстоятельств.
Обновлено в 14:21