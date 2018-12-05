Мероприятие примечательное, важное с точки зрения экономики, с точки зрения развития национальной газовой отрасли, и по этому поводу президент проведет телемост с Бованенково.

Президент России Владимир Путин в режиме телемоста дал старт запуску газопровода Ухта–Торжок-2. Об этом 5 декабря сообщает ТАСС. Финальный третий газовый промысел Бованенковского месторождения на Ямале и газопровод «Ухта–Торжок – 2» запустила в эксплуатацию корпорация «Газпром».

Энергетика Энергетика Новак провел встречу с министром энергетики Саудовской Аравии Министр энергетики РФ Александр Новак назвал хорошей двустроннюю встречу с министром энергетики Саудовской Аравии Халидом аль-Фалихом, прошедшую перед началом заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+.

Энергетика Энергетика DEA Фридмана покупает мексиканскую нефтегазовую компанию Sierra DEA Deutsche Erdoel AG достигла договоренности о покупке мексиканской нефтегазовой компании Sierra Oil & Gas, сообщается в пресс-релизе DEA Group, принадлежащей LetterOne российского бизнесмена Михаила Фридмана.

Энергетика Энергетика Сбои прокачки произошли на двух ключевых нефтепроводах из Канады в США Сбои произошли на двух ключевых нефтепроводах из Канады в США: прокачка по проекту Keystone компании TransCanada остановлена, а трубопровод Mainline корпорации Enbridge снизил объемы поставок, сообщило агентство Рейтер.

Энергетика Энергетика ExxonMobil уходит из Азербайджана Американская нефтяная компания ExxonMobil намерена продать свою долю (6,8%) в крупнейшем нефтяном месторождении Азербайджана «Азери-Чираг-Гюнешли» (АЧГ) за $2 млрд.

Энергетика Энергетика В Югре прекратят сжигать попутный нефтяной газ к 2030 году Замдиректора югорского департамента недропользования и природных ресурсов Максим Новиков заявил, что округ поддержал инициативу глобального партнерства по полному прекращению сжигания попутного нефтяного газа на факелах к 2030 году.

Энергетика Энергетика В Саратовской области открыто новое нефтяное месторождение Геологи обнаружили новое месторождение нефти на территории Саратовской области, в ближайшее время его планируется изучить и начать разрабатывать, сообщил во вторник ТАСС официальный представитель министерства промышленности и энергетики региона Владимир Комаров.

Энергетика Энергетика Цена пропан-бутана на газовых заправках в Астрахани упала уже на рубль В середине ноября литр пропан-бутана на автозаправках, торгующих сжиженным газом, стоил 25,60 рублей.

Энергетика Энергетика Польша запасла на зиму 3 млрд кубов газа Польша запасла на зиму три миллиарда кубометров природного газа, полностью заполнив подземные хранилища.

Энергетика Энергетика Сахалинскую область ждут три года падения производства Свою роль должны сыграть и территории опережающего развития — на трех площадках сегодня зарегистрировано 27 резидентов, суммарные инвестиции в развитие территорий должны составить около 53 миллиардов рублей, а налоговые поступления за 10 лет — порядка 10 миллиардов.

Энергетика Энергетика На 3% увеличился экспорт нефти через терминал КТК в ноябре 2018 5,154 млн тонн нефти прокачал терминал КТК в прошедшем месяце В ноябре 2018 года объем экспорта нефти через терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) вырос на 3% по сравнению с показателем за аналогичный период 2017 года, до 5,154 млн тонн, сообщила пресс-служба КТК.

Энергетика Энергетика Продающей «дочке» Газпромнефти не дали повысить цены на топливо ООО «Газпромнефть – корпоративные продажи» попало под подозрение с намерением повысить цены на топливо при закупках нефтепродуктов для государственных заказчиков на 2019 год.

Энергетика Энергетика Потребление электроэнергии в России за январь-ноябрь выросло на 1,3% Потребление электроэнергии в России в январе-ноябре выросло на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 970,6 миллиарда кВт.ч, говорится в сообщении Системного оператора Единой энергосистемы (ЕЭС) РФ.

Энергетика Энергетика Компании «ИЭК» пригрозили отключением газа из-за долгов В письме от 20 ноября «Газпром» сообщает, что отключит ресурс из-за долгов «ИЭК».

Энергетика Энергетика В Казахстане подорожает импортный бензин Проект постановления об изменении акцизов был выложен на общественное обсуждение на сайте правительства Казахстана еще в июне 2018 г. Тогда журналисты подсчитали, что в случае его принятия импортный бензина подорожает почти на 5 тенге/л (почти на 1 руб./л). Напомни, что в прошлом Казахстан испытывал дефицит бензина и ему приходилось импортировать его из России.