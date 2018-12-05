Мероприятие примечательное, важное с точки зрения экономики, с точки зрения развития национальной газовой отрасли, и по этому поводу президент проведет телемост с Бованенково.

Президент России Владимир Путин в режиме телемоста дал старт запуску газопровода Ухта–Торжок-2. Об этом 5 декабря сообщает ТАСС. Финальный третий газовый промысел Бованенковского месторождения на Ямале и газопровод «Ухта–Торжок – 2» запустила в эксплуатацию корпорация «Газпром».

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Энергетика Энергетика Новое нефтяное месторождение найдено в Саратовской области На территории Саратовской области специалисты обнаружили новое месторождение нефти, которое в ближайшее время планируется изучить.

Энергетика Энергетика DEA Фридмана покупает мексиканскую нефтегазовую компанию Sierra

Энергетика Энергетика «Интер РАО» может выкупить долю «Роснефти» в Нижневартовской ГРЭС Эксперты оценивают долю "Роснефти" в 25% плюс одну акцию АО "Нижневартовская ГРЭС" в 3, 4 – 5 млрд руб. Государственный энергохолдинг "Интер РАО" хочет в 2019 году выкупить долю "Роснефти" в АО "Нижневартовская ГРЭС" (владеет одноименной ГРЭС мощностью 2 ГВт в Ханты-Мансийском АО) в 2019 году, сообщили представители "Интер РАО" на дне инвестора 5 декабря.

Энергетика Энергетика Сбои прокачки произошли на двух ключевых нефтепроводах из Канады в США Сбои произошли на двух ключевых нефтепроводах из Канады в США: прокачка по проекту Keystone компании TransCanada остановлена, а трубопровод Mainline корпорации Enbridge снизил объемы поставок, сообщило агентство Рейтер.

Энергетика Энергетика Капзатраты на строительство ВЭС в России оказались ниже среднемировых Капитальные затраты, которые необходимы для строительства ветроэлектростанции (ВЭС) на территории России, опустились ниже среднемирового уровня.

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Энергетика Энергетика Польша запасла на зиму 3 млрд кубов газа Польша запасла на зиму три миллиарда кубометров природного газа, полностью заполнив подземные хранилища.

Энергетика Энергетика Через 10 лет над Югрой перестанут гореть факелы Стоит отметить, что сейчас добыча чёрного золота в регионе стабилизировалась, хотя последние несколько лет она снижалась.

Энергетика Энергетика Елховский НПЗ присоединили к Татнефтегазпереработке В состав управления «Татнефтегазпереработка» (УТНГП) ПАО «Татнефть» вошел Елховский нефтеперерабатывающий завод (Елховское нефтеперерабатывающее управление НГДУ «Елховнефть»).

Энергетика Энергетика 13 декабря в Москве пройдет нефтегазовый форум Refinitiv 13 декабря 2018 года в Москве, в отеле InterContinental Тверская, состоится ежегодный Нефтегазовый форум Refinitiv.

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Энергетика Энергетика Сахалинскую область ждут три года падения производства Свою роль должны сыграть и территории опережающего развития — на трех площадках сегодня зарегистрировано 27 резидентов, суммарные инвестиции в развитие территорий должны составить около 53 миллиардов рублей, а налоговые поступления за 10 лет — порядка 10 миллиардов.

Энергетика Энергетика Продающей «дочке» Газпромнефти не дали повысить цены на топливо ООО «Газпромнефть – корпоративные продажи» попало под подозрение с намерением повысить цены на топливо при закупках нефтепродуктов для государственных заказчиков на 2019 год.