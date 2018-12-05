Энергетика
Путин дал старт запуску газопровода «Ухта–Торжок – 2»
Путин дал старт запуску газопровода «Ухта–Торжок – 2»Известия07:35
Президент России Владимир Путин в режиме телемоста дал старт запуску газопровода Ухта–Торжок-2. Об этом 5 декабря сообщает ТАСС. Финальный третий газовый промысел Бованенковского месторождения на Ямале и газопровод «Ухта–Торжок – 2» запустила в эксплуатацию корпорация «Газпром».
Известия07:35
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Мероприятие примечательное, важное с точки зрения экономики, с точки зрения развития национальной газовой отрасли, и по этому поводу президент проведет телемост с Бованенково.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельТАСС 05:08
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Энергетика
Новак провел встречу с министром энергетики Саудовской Аравии
Министр энергетики РФ Александр Новак назвал хорошей двустроннюю встречу с министром энергетики Саудовской Аравии Халидом аль-Фалихом, прошедшую перед началом заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+.
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DEA Deutsche Erdoel AG достигла договоренности о покупке мексиканской нефтегазовой компании Sierra Oil & Gas, сообщается в пресс-релизе DEA Group, принадлежащей LetterOne российского бизнесмена Михаила Фридмана.
Обновлено в 07:30
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Сбои прокачки произошли на двух ключевых нефтепроводах из Канады в США
Сбои произошли на двух ключевых нефтепроводах из Канады в США: прокачка по проекту Keystone компании TransCanada остановлена, а трубопровод Mainline корпорации Enbridge снизил объемы поставок, сообщило агентство Рейтер.
Обновлено в 05:38
Энергетика
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Энергетика
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Энергетика
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Обновлено в 06:11
Энергетика
Через 10 лет над Югрой перестанут гореть факелы
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Энергетика
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13 декабря 2018 года в Москве, в отеле InterContinental Тверская, состоится ежегодный Нефтегазовый форум Refinitiv.
Обновлено вчера в 09:59
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Обновлено вчера в 23:30
Энергетика
Компании «ИЭК» пригрозили отключением газа из-за долгов
В письме от 20 ноября «Газпром» сообщает, что отключит ресурс из-за долгов «ИЭК».
Обновлено в 08:33
Энергетика
Сахалинскую область ждут три года падения производства
Свою роль должны сыграть и территории опережающего развития — на трех площадках сегодня зарегистрировано 27 резидентов, суммарные инвестиции в развитие территорий должны составить около 53 миллиардов рублей, а налоговые поступления за 10 лет — порядка 10 миллиардов.
Обновлено в 01:27
Энергетика
Продающей «дочке» Газпромнефти не дали повысить цены на топливо
ООО «Газпромнефть – корпоративные продажи» попало под подозрение с намерением повысить цены на топливо при закупках нефтепродуктов для государственных заказчиков на 2019 год.
Обновлено вчера в 09:47
Энергетика
Потребление электроэнергии в России за январь-ноябрь выросло на 1,3%
Потребление электроэнергии в России в январе-ноябре выросло на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 970,6 миллиарда кВт.ч, говорится в сообщении Системного оператора Единой энергосистемы (ЕЭС) РФ.
Обновлено вчера в 04:50
Энергетика
В Казахстане подорожает импортный бензин
Проект постановления об изменении акцизов был выложен на общественное обсуждение на сайте правительства Казахстана еще в июне 2018 г. Тогда журналисты подсчитали, что в случае его принятия импортный бензина подорожает почти на 5 тенге/л (почти на 1 руб./л). Напомни, что в прошлом Казахстан испытывал дефицит бензина и ему приходилось импортировать его из России.
Обновлено вчера в 09:04
Энергетика
Роснефть повторно объявила тендер на строительство резервуарного парка для нефти на Комсомольском НПЗ
Компания уже объявляла такой тендер в августе с подведением итогов в ноябре, но в итоге отказалась от него.
Обновлено в 06:01