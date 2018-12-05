Энергетика
Путин дал старт запуску газопровода «Ухта–Торжок – 2»
Путин дал старт запуску газопровода «Ухта–Торжок – 2»Известия07:35
Президент России Владимир Путин в режиме телемоста дал старт запуску газопровода Ухта–Торжок-2. Об этом 5 декабря сообщает ТАСС. Финальный третий газовый промысел Бованенковского месторождения на Ямале и газопровод «Ухта–Торжок – 2» запустила в эксплуатацию корпорация «Газпром».
Известия07:35
Оценить
Мероприятие примечательное, важное с точки зрения экономики, с точки зрения развития национальной газовой отрасли, и по этому поводу президент проведет телемост с Бованенково.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельТАСС 05:08
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7126 источников, обновлено в 12:40, Ашберн
Энергетика
Комитет ОПЕК+ рекомендовал сократить добычу нефти
Мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендует участникам сделки сократить добычу нефти на первую половину 2019 года.
Обновлено в 12:36
Энергетика
В Саратовской области нашли новое нефтяное месторождение
Обновлено в 11:02
Энергетика
DEA Фридмана покупает мексиканскую нефтегазовую компанию Sierra
Обновлено в 07:30
Энергетика
Сбои прокачки произошли на двух ключевых нефтепроводах из Канады в США
Сбои произошли на двух ключевых нефтепроводах из Канады в США: прокачка по проекту Keystone компании TransCanada остановлена, а трубопровод Mainline корпорации Enbridge снизил объемы поставок, сообщило агентство Рейтер.
Обновлено в 05:38
Энергетика
Растут объемы потребления альтернативного моторного топлива
В качестве моторного топлива природный газ используется главным образом в двух разновидностях: в виде сжиженного углеводородного газа и в виде компримированного (или сжатого) природного газа.
Обновлено в 10:48
Энергетика
Через 10 лет над Югрой перестанут гореть факелы
Стоит отметить, что сейчас добыча чёрного золота в регионе стабилизировалась, хотя последние несколько лет она снижалась.
Обновлено в 11:57
Энергетика
Польша запасла на зиму 3 млрд кубов газа
Польша запасла на зиму три миллиарда кубометров природного газа, полностью заполнив подземные хранилища.
Обновлено в 06:11
Энергетика
Поставщик газа рекомендует встретить Новый год без долгов
В декабре 15 тысяч жителей Марий Эл получат от поставщика газа «Газпром межрегионгаз Йошкар-Ола» письма с поздравлениями с наступающими новогодними праздниками и предложением до конца года погасить задолженность за газ.
Обновлено в 08:33
Энергетика
13 декабря в Москве пройдет нефтегазовый форум Refinitiv
13 декабря 2018 года в Москве, в отеле InterContinental Тверская, состоится ежегодный Нефтегазовый форум Refinitiv.
Обновлено вчера в 09:59
Энергетика
Сахалинскую область ждут три года падения производства
Свою роль должны сыграть и территории опережающего развития — на трех площадках сегодня зарегистрировано 27 резидентов, суммарные инвестиции в развитие территорий должны составить около 53 миллиардов рублей, а налоговые поступления за 10 лет — порядка 10 миллиардов.
Обновлено в 01:27
Энергетика
Независимые амурские АЗС начали получать топливо в желаемых объемах
В Амурском топливном союзе сообщили, что с начала текущей недели ООО «РН-Востокнефтепродукт» начал удовлетворять заявки в адрес независимых компаний по бензину марок АИ-92 и АИ-95 в полном объеме.
Обновлено вчера в 23:58
Энергетика
На 3% увеличился экспорт нефти через терминал КТК в ноябре 2018
5,154 млн тонн нефти прокачал терминал КТК в прошедшем месяце В ноябре 2018 года объем экспорта нефти через терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) вырос на 3% по сравнению с показателем за аналогичный период 2017 года, до 5,154 млн тонн, сообщила пресс-служба КТК.
Обновлено вчера в 11:14
Энергетика
В Казахстане подорожает российский бензин
В постановлении правительства № 793 от 29 ноября 2018 года ставка акциза на одну тонну импортного бензина указана в размере 10 500 тенге — 1888 рублей (ранее она составляла 4500 тенге — 809 рублей).
Обновлено вчера в 09:04
Энергетика
Потребление электроэнергии в России за январь-ноябрь выросло на 1,3%
Потребление электроэнергии в России в январе-ноябре выросло на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 970,6 миллиарда кВт.ч, говорится в сообщении Системного оператора Единой энергосистемы (ЕЭС) РФ.
Обновлено вчера в 04:50
Энергетика
Дюков: функции единого органа контроля над шельфовыми проектами мог бы взять Ростехнадзор
Глава "Газпром нефти" Александр Дюков считает, что для контроля над шельфовыми проектами необходим единый орган, эти функции мог бы взять на себя Ростехнадзор.
Обновлено в 10:42