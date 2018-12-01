Политика

Путин дал разъяснения Меркель по инциденту в Керченском проливе
RT на русском
11:34

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин дал разъяснения канцлеру Германии Ангеле Меркель относительно инцидента в Керченском проливе.
RT на русском11:34
Дмитрий Песков
Путин дал исчерпывающие разъяснения по инциденту в Черном море, наглядно показал материалы Макрону и Меркель.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельИзвестия 11:28
с чего всё началось

Путин нарисовал для Макрона и Меркель схему произошедшего в Керченском проливе

Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи "на полях" саммита G20 со своими немецким и французским коллегами Ангелой Меркель и Эмманюэлем Макроном подробно разъяснил им ситуацию с инцидентом в Керченском проливе, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Интерфакс11:41

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Канцлер Германии Ангела Меркель лично попросила Владимира Путина освободить захваченных Россией украинских моряков

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RT на русском11:34

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Путин на саммите G20 нарисовал схему керченского инцидента

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Песков: Путин дал исчерпывающие разъяснения Меркель по инциденту в Керченском проливе

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Газета.Ru11:47

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Rambler News Service11:24
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Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 16:35, Ашберн
Политика

Путин рассказал о беседе с Трампом на G20

Обновлено в 16:26
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов сотрудничать с Западом, но страна во главе с нынешним президентом не нужна западным странам, передает ТАСС со ссылкой на белорусское телевидение.
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