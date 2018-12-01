Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин дал разъяснения канцлеру Германии Ангеле Меркель относительно инцидента в Керченском проливе.
RT на русском11:34
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Путин дал исчерпывающие разъяснения по инциденту в Черном море, наглядно показал материалы Макрону и Меркель.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельИзвестия 11:28
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Путин и Меркель на переговорах затронули тему освобождения украинских моряков
Rambler News Service11:24
Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 13:51, Ашберн
Политика
Песков сообщил о коротком контакте Путина и Трампа на G20
Обновлено в 13:41
Политика
Меркель обсудила с Трампом инцидент в Керченском проливе и ДРСМД
Канцлер Германии Ангела Меркель обсудила с президентом США Дональдом Трампом ситуацию в Керченском проливе, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
Обновлено в 13:47
Политика
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Джорджа Буша-старшего
Обновлено в 12:06
Политика
Европарламент рассмотрит резолюцию о разрыве партнерства с Россией
Евродепутат от Латвии Сандра Калниете вынесла на рассмотрение Европарламента проект резолюции, предусматривающий отказ Евросоюза от Соглашения о партнерстве и сотрудничестве с Россией, подписанного в 1997 году.
Обновлено в 13:06
Армия и оружие
Порошенко обвинил РФ в переброске военных к границе с Украиной
Российская Федерация якобы развернула большое количество военнослужащих и военной техники вдоль границы с Украиной.
Обновлено в 12:58
Политика
Группа «Аквариум» перенесла турне по Украине на июнь
Группа "Аквариум" перенесла концерты на Украине, запланированные на декабрь текущего года, из-за непредвиденных обстоятельств.
Обновлено в 13:20
Политика
В ДНР назначили глав пяти министерств
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин в субботу назначил министров пяти ведомств, в числе которых МВД, МЧС и министерство государственной безопасности, говорится на официальном сайте ДНР.
Обновлено в 13:46
Политика
Андрес Мануэль Лопес Обрадор вступил в должность президента Мексики
Андрес Мануэль Лопес Обрадор в субботу официально занял пост президента Мексики.
Обновлено в 13:29
Политика
Более 20 священников канонической УПЦ вызваны в СБУ на допрос
Около 20 священнослужителей Ровенской епархии и неуточненное число Сарненской епархии канонической Украинской православной церкви вызваны на допрос в Службу безопасности Украины (СБУ), передает РИА "Новости" со ссылкой на УПЦ.
Обновлено в 12:30
Армия и оружие
На Украине начались учебные сборы резервистов
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в тех областях страны, где было объявлено о введении военного положения, пройдут учебные сборы резервистов.
Обновлено в 10:54
Политика
На Украине замминистра в прямом эфире напал на депутата Рады
На Украине замминистра по вопросам «временно оккупированных территорий» Юрий Грымчак напал на внефракционного депутата Верховной рады Евгения Мураева.
Обновлено в 12:30
Политика
Книга Мишель Обамы стала самой продаваемой в 2018 году в США
Автобиография Мишель Обамы Becoming («Становление») стала самой продаваемой книгой 2018 года в США, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на пресс-релиз издательства Penguin Random House.
Обновлено в 13:19
Политика
Летевшую на саммит G20 обычным рейсом Меркель засняли пассажиры
Канцлер Германии прилетела на саммита G20 в Аргентину регулярным пассажирским рейсом авиакомпании Iberia из Мадрида, после того как немецкий "борт номер один" из-за технической неисправности был вынужден вернуться в Европу.
Обновлено в 10:57
Армия и оружие
США обвинили Иран в испытании БР средней дальности
Помпео написал твит, в котором указывает на проведение испытаний баллистической ракеты средней дальности, способной нести несколько боеголовок.
Обновлено в 12:34
Политика
Россияне высмеяли упрек финского журналиста в «излишнем отоплении»
Пользователи социальных сетей с иронией отреагировали на слова финского журналиста, упрекнувшего россиян в расточительной трате энергии.
Обновлено в 11:26