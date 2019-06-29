Политика
Путин дал поручения в связи с паводками в Иркутской областиRT на русском вчера в 15:12
Президент России Владимир Путин во время совещания в Братске дал поручения местным властями и федеральным органам в связи с паводками в Иркутской области.
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В. Путин: нужно незамедлительно, буквально уже сегодня начать выплаты пострадавшим гражданам
Иркутск Сегоднявчера в 20:46
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Здоровье
Естественная убыль населения в Оренбуржье подобралась к отметке в три тысячи человек
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Происшествия
В Красноярском крае произошел пожар в крупном торговом центре
В Красноярском крае в городе Заозерный локализован пожар в торговом комплексе "Планета".
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В Роструде пояснили, как правильно уходить в отпуск
Работодатель не имеет права самостоятельно решать вопрос о разделении ежегодного оплачиваемого отпуска на части, так же, как не может сам определить продолжительность этих частей.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
В Иркутской области из-за наводнения эвакуируют город
Всего в Тулуне живут 42 тысячи человек. Наводнение в Иркутской области началось из-за ливней.
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Обновлено 28 июня в 12:59
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Астролог рассказала об опасностях надвигающегося «коридора затмений»
Астролог Василиса Володина сообщила о скором наступлении «коридора затмений» — периода времени между двумя близкими затмениями.
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Гейб Ньюэлл намекнул на Half-life 3
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Политика
Минфин РФ назвал условие для начала выплаты взносов в Совет Европы
Выплаты взносов России в бюджет Совета Европы смогут начаться только после выработки «дорожной карты».
Обновлено вчера в 12:17
Наука
Физики из России сделали еще один шаг к созданию световых компьютеров
Физики из России выяснили, как устроены светочувствительные молекулы, которые можно использовать в качестве основы для оптической памяти компьютеров будущего.
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Наука
Что люди чувствуют «перед смертью», выяснили ученые
Ученые из Дании, Норвегии и Германии рассказали, что люди чувствуют "перед смертью". Об этом сообщает Medicalxpress.
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В жару возрастает риск инфаркта миокарда и инсульта, поэтому сердечникам следует придерживаться некоторых рекомендаций, чтобы избежать ухудшения здоровья.
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Единоборства
Андраде победил Сулецки и защитил титул чемпиона WBO
Американский боксер Деметриус Андраде провел удачную защиту своего титула чемпиона Всемирной боксёрской организации (WBO) в среднем весе, победив польского спортсмена Мацея Сулецки.
Обновлено в 02:12
Спорт
Российские волейболисты обыграли Китай в Лиге наций
В заключительном матче группового раунда турнира наша команда победила соперников из Китая – 3:0. Наша команда вместе с Бразилией, Ираном, Францией и Польшей вышла в Финал шести.
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Новосибирский ревнивец застрелил соперника и покончил с собой
Обновлено вчера в 14:45
Происшествия
МЧС доставит 30 тонн гуманитарной помощи в Иркутскую область
Обновлено вчера в 16:48
Политика
Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в Дании
Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG решила отменить заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм.
Обновлено 28 июня в 13:34
Общество
Названы регионы, где за услуги ЖКХ платят меньше 500 рублей
Минимальные суммы за услуги ЖКХ в прошлом году коммунальщики предъявили жителям Дагестана, Тувы и Ингушетии, пишет "Российская газета" со ссылкой на исследование аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.
Обновлено вчера в 23:01
Политика
Путин помог Меркель найти свое место перед встречей на саммите G20
Президент России Владимир Путин на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель помог ей найти ее кресло.
Обновлено вчера в 11:20
Политика
Освобожденного из плена украинца задержала СБУ
Радоваться освобождению из плена Дмитрию Великому пришлось недолго – по словам освобожденного, к нему ворвались вооруженные автоматами люди, сбив с ног отца, после чего ими было предъявлено удостоверение сотрудников СБУ.
Обновлено вчера в 11:36
Единоборства
Нганну за минуту нокаутировал Дос Сантоса на турнире UFC
Французско-камерунский боец смешанного стиля (ММА) Фрэнсис Нганну победил нокаутом бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) бразильца Джуниора Дос Сантоса на турнире UFC on ESPN 3, проходившем в Миннеаполисе.
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Происшествия
Рабочие в Казахстане избили иностранных коллег за неприличное фото
Многие местные жители сочли фото неприличным и оскорбительным. Данный снимок также стал поводом для забастовки.
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Алибасов ответил на обвинения в инсценировке отравления
Продюсер Бари Алибасов заявил, что СМИ, которые обвиняют его в инсценировке отравления, преследуют корыстные цели.
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Трамп и Ким Чен Ын впервые встретятся на границе двух Корей
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Шоу-бизнес
Орбакайте отреагировала на слухи о конфликте с Пугачевой
Певица и актриса Кристина Орбакайте отреагировала на слухи, что якобы у нее возник конфликт с матерью, Примадонной отечественной эстрады Аллой Пугачевой.
Обновлено в 01:14
Армия и оружие
Йеменские хуситы заявили об атаке на аэропорт в Саудовской Аравии
Шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы), удерживающее власть на севере Йемена, заявило об атаке на саудовский международный аэропорт в Абхе с помощью беспилотника, что якобы привело к нарушению работы воздушной гавани, передает подконтрольный хуситам телеканал "аль-Масира".
Обновлено вчера в 17:45
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В Магнитогорске тушат сильный пожар на ярмарке
На территории Центральной ярмарки Магнитогорска вспыхнул крупный пожар.
Обновлено вчера в 22:02