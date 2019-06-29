Политика
Путин дал поручения в связи с паводками в Иркутской областиRT на русском вчера в 15:12
Президент России Владимир Путин во время совещания в Братске дал поручения местным властями и федеральным органам в связи с паводками в Иркутской области.
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В. Путин: нужно незамедлительно, буквально уже сегодня начать выплаты пострадавшим гражданам
Иркутск Сегоднявчера в 20:46
Путин поручил отправить детей из пострадавших регионов в летние лагеря
Rambler News Serviceвчера в 15:15
Путин дал ряд поручений властям в связи с наводнением в Иркутской области
Интерфакс - Россиявчера в 15:11
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 04:12, Вашингтон
Политика
Трамп встретился с Кимом на границе КНДР и Южной Кореи
Обновлено в 03:15
Культура
Пермский краеведческий музей приглашает волонтёров на раскопки трогонтериевого слона
Татьяна Вострикова, заместитель директора Пермского краеведческого музея на своей странице в Facebook приглашает волонтёров принять участие в палеонтологических раскопках в Оханском районе Пермского края.
Обновлено в 03:59
Авто
В США выставили на продажу редчайший Porsche 911
Автосалон Duffy’s Classic Cars в городе Сидар-Рапидс штата Айова (США) выставил на продажу Porsche 911, доработанный в немецком тюнинг-ателье Strosek.
Обновлено вчера в 11:52
Общество
Сервис по поиску авиабилетов убрал рейсы в Крым
Сервис Skyscanne, который помогает найти авиабилеты, перестал показывать рейсы в Крым.
Обновлено вчера в 10:34
Общество
Появился рейтинг расходов на ЖКХ в регионах России
Жители российских регионов в среднем заплатили за услуги ЖКХ на 5,3% больше, чем за год до этого.
Обновлено в 00:32
Общество
В России утвердили список запрещенных к содержанию животных
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил список запрещенных к содержанию животных и обозначил исключения из этого запрета.
Обновлено 28 июня в 05:41
Шоу-бизнес
Анастасия Немоляева – декоратор или Ляля из «Интердевочки»
Анастасия Немоляева долго работала в театре и кино, но через несколько лет после свадьбы сменила профессию, став художником-декоратором.
Обновлено в 02:00
Шоу-бизнес
Меган Маркл поразила поклонников фигурой вскоре после родов
Как отметили поклонники бывшей актрисы, ей удалось сбросить почти 10 кг.
Обновлено вчера в 19:26
Происшествия
Количество погибших от паводка в Иркутской области выросло до пяти
Из-за паводка в Иркутской области погибли пять человек, пострадали 353 человек, доложил глава МЧС Евгений Зиничев президенту России Владимиру Путину.
Обновлено вчера в 15:35
Наука
Что люди чувствуют «перед смертью», выяснили ученые
Ученые из Дании, Норвегии и Германии рассказали, что люди чувствуют "перед смертью". Об этом сообщает Medicalxpress.
Обновлено в 01:44
Экономика
Турецкий регулятор одобрил продажу «дочки» Сбербанка Denizbank
Турецкое Агентство банковского регулирования и надзора (BDDK) одобрило заявку Emirates NBD Bank на покупку турецкой «дочки» Сбербанка Denizbank.
Обновлено 28 июня в 11:26
Общество
Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года
Пособия С 1 июля ежемесячные пособия по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы для неработающих родителей (усыновителей) или опекунов (попечителей) составят 10 тыс. руб. вместо 5,5 тыс. Маркировка товаров С 1 июля, согласно распоряжению правительства, начинается эксперимент по маркировке обуви, выпущенной в России или импортируемой в страну.
Обновлено в 03:01
Единоборства
Нганну за минуту нокаутировал Дос Сантоса на турнире UFC
Французско-камерунский боец смешанного стиля (ММА) Фрэнсис Нганну победил нокаутом бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) бразильца Джуниора Дос Сантоса на турнире UFC on ESPN 3, проходившем в Миннеаполисе.
Обновлено в 01:16
Общество
В Роструде пояснили, как правильно уходить в отпуск
Работодатель не имеет права самостоятельно решать вопрос о разделении ежегодного оплачиваемого отпуска на части, так же, как не может сам определить продолжительность этих частей.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
В селе Хабарное Оренбургской области начался природный пожар
В Оренбургской области спасатели готовятся к эвакуации жителей села Хабарное, передает ОТР.
Обновлено вчера в 08:48
Футбол
Луис Адриано: пора забывать о личных амбициях и думать о «Спартаке»
Нападающий московского «Спартака» Луис Адриано признался, что спокойно относится к личной статистике.
Обновлено в 02:19
Политика
В Гагаузии начались выборы башкана автономии
В автономной области Молдавии — Гагаузии — в воскресенье начались выборы главы региона — башкана.
Обновлено в 00:11
Происшествия
За сутки в зоне паводка в иркутском Тулуне спасли более 100 животных
Сотрудники МЧС и кинологи за сутки спасли в зоне паводка в городе Тулуне Иркутской области свыше 100 животных.
Обновлено в 03:31
Происшествия
Основатель «Рольфа» не считает дело против себя заказным
Основатель автодилера «Рольф» экс-депутат Сергей Петров заявил о том, что он не считает уголовное дело о выводе за рубеж 4 млрд руб. заказным.
Обновлено вчера в 23:58
Гаджеты
Смартфон Xiaomi Mi CC9 стал доступен по предзаказу
Чтобы оформить заявку, производитель предлагает внести 15 долларов, а оставшуюся сумму оплатить уже после презентации, когда также будут названы цены на все конфигурации.
Обновлено вчера в 08:07
Общество
МЧС: На трех реках в Иркутской области ожидается подъем воды
На реках Ока, Уда и Бирюса ожидается повышение уровня воды.
Обновлено в 04:11
Происшествия
Британка умерла после купания в бассейне на испанском курорте
Британка умерла после купания в бассейне в курортной местности в Испании. У женщины начались судороги, спасти ее не смогли.
Обновлено вчера в 19:07
Армия и оружие
В ДНР заявили об обстреле ВСУ Донецка и Горловки
«Сегодня с 6.10 до 17.35 вооруженные формирования Украины вели обстрел окраин Донецка и Горловки», - цитирует РИА Новости представителя ДНР.
Обновлено вчера в 11:51
Политика
В Тбилиси проходит массовое шествие
Обновлено вчера в 16:27
Политика
Скабеева и Соловьев поспорили из-за слов Трампа о Путине
Телеведущие Владимир Соловьев и Ольга Скабеева поспорили относительно слов американского лидера Дональда Трампа о президенте России Владимире Путине.
Обновлено вчера в 14:12
Общество
Рогозин удалил твит о ЛГБТ-постановке на форуме Росмолодёжи в Крыму
Обновлено вчера в 03:39
Технологии
Проблемное ПО для Boeing 737 MAX писали в Индии за минимальную плату
Обновлено вчера в 12:10
Интернет
Одна из крупнейших платформ для знакомств Bumble добавляет голосовые и видео звонки
Специалисты компании Bumble встроили в собственное мобильное приложение для веб-знакомств новую функцию, которая позволяет совершать голосовые и видеовызовы.
Обновлено в 03:35
Шоу-бизнес
Темникова прокомментировала сообщения о ее «романе» с Серябкиной
Обновлено вчера в 17:31