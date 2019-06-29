Политика

Путин дал поручения в связи с паводками в Иркутской областиRT на русском вчера в 15:12

Президент России Владимир Путин во время совещания в Братске дал поручения местным властями и федеральным органам в связи с паводками в Иркутской области.
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В. Путин: нужно незамедлительно, буквально уже сегодня начать выплаты пострадавшим гражданам

Иркутск Сегоднявчера в 20:46

Владимир Путин о детях из районов, пострадавших от наводнения в Иркутской области: Отправить в детские лагеря

КП - Иркутсквчера в 17:08

Путин распорядился по выплатам в затопленной Иркутской области

Газета.Ruвчера в 15:35

Путин поручил отправить детей из пострадавших регионов в летние лагеря

Rambler News Serviceвчера в 15:15

Путин дал ряд поручений властям в связи с наводнением в Иркутской области

Интерфакс - Россиявчера в 15:11

Путин поручил незамедлительно начать выплаты пострадавшим от паводка

RT на русскомвчера в 15:24

Путин поручил начать выплаты пострадавшим под Иркутском «уже сегодня»

РБКвчера в 15:32
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 04:12, Вашингтон
Политика

Трамп встретился с Кимом на границе КНДР и Южной Кореи

Обновлено в 03:15
Культура

Пермский краеведческий музей приглашает волонтёров на раскопки трогонтериевого слона

Татьяна Вострикова, заместитель директора Пермского краеведческого музея на своей странице в Facebook приглашает волонтёров принять участие в палеонтологических раскопках в Оханском районе Пермского края.
Обновлено в 03:59
Авто

В США выставили на продажу редчайший Porsche 911

Автосалон Duffy’s Classic Cars в городе Сидар-Рапидс штата Айова (США) выставил на продажу Porsche 911, доработанный в немецком тюнинг-ателье Strosek.
Обновлено вчера в 11:52
Общество

Сервис по поиску авиабилетов убрал рейсы в Крым

Сервис Skyscanne, который помогает найти авиабилеты, перестал показывать рейсы в Крым.
Обновлено вчера в 10:34
Общество

Появился рейтинг расходов на ЖКХ в регионах России

Жители российских регионов в среднем заплатили за услуги ЖКХ на 5,3% больше, чем за год до этого.
Обновлено в 00:32
Общество

В России утвердили список запрещенных к содержанию животных

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил список запрещенных к содержанию животных и обозначил исключения из этого запрета.
Обновлено 28 июня в 05:41
Шоу-бизнес

Анастасия Немоляева – декоратор или Ляля из «Интердевочки»

Анастасия Немоляева долго работала в театре и кино, но через несколько лет после свадьбы сменила профессию, став художником-декоратором.
Обновлено в 02:00
Шоу-бизнес

Меган Маркл поразила поклонников фигурой вскоре после родов

Как отметили поклонники бывшей актрисы, ей удалось сбросить почти 10 кг.
Обновлено вчера в 19:26
Происшествия

Количество погибших от паводка в Иркутской области выросло до пяти

Из-за паводка в Иркутской области погибли пять человек, пострадали 353 человек, доложил глава МЧС Евгений Зиничев президенту России Владимиру Путину.
Обновлено вчера в 15:35
Наука

Что люди чувствуют «перед смертью», выяснили ученые

Ученые из Дании, Норвегии и Германии рассказали, что люди чувствуют "перед смертью". Об этом сообщает Medicalxpress.
Обновлено в 01:44
Экономика

Турецкий регулятор одобрил продажу «дочки» Сбербанка Denizbank

Турецкое Агентство банковского регулирования и надзора (BDDK) одобрило заявку Emirates NBD Bank на покупку турецкой «дочки» Сбербанка Denizbank.
Обновлено 28 июня в 11:26
Общество

Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года

Пособия С 1 июля ежемесячные пособия по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы для неработающих родителей (усыновителей) или опекунов (попечителей) составят 10 тыс. руб. вместо 5,5 тыс. Маркировка товаров С 1 июля, согласно распоряжению правительства, начинается эксперимент по маркировке обуви, выпущенной в России или импортируемой в страну.
Обновлено в 03:01
Единоборства

Нганну за минуту нокаутировал Дос Сантоса на турнире UFC

Французско-камерунский боец смешанного стиля (ММА) Фрэнсис Нганну победил нокаутом бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) бразильца Джуниора Дос Сантоса на турнире UFC on ESPN 3, проходившем в Миннеаполисе.
Обновлено в 01:16
Общество

В Роструде пояснили, как правильно уходить в отпуск

Работодатель не имеет права самостоятельно решать вопрос о разделении ежегодного оплачиваемого отпуска на части, так же, как не может сам определить продолжительность этих частей.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия

В селе Хабарное Оренбургской области начался природный пожар

В Оренбургской области спасатели готовятся к эвакуации жителей села Хабарное, передает ОТР.
Обновлено вчера в 08:48
Футбол

Луис Адриано: пора забывать о личных амбициях и думать о «Спартаке»

Нападающий московского «Спартака» Луис Адриано признался, что спокойно относится к личной статистике.
Обновлено в 02:19
Политика

В Гагаузии начались выборы башкана автономии

В автономной области Молдавии — Гагаузии — в воскресенье начались выборы главы региона — башкана.
Обновлено в 00:11
Происшествия

За сутки в зоне паводка в иркутском Тулуне спасли более 100 животных

Сотрудники МЧС и кинологи за сутки спасли в зоне паводка в городе Тулуне Иркутской области свыше 100 животных.
Обновлено в 03:31
Происшествия

Основатель «Рольфа» не считает дело против себя заказным

Основатель автодилера «Рольф» экс-депутат Сергей Петров заявил о том, что он не считает уголовное дело о выводе за рубеж 4 млрд руб. заказным.
Обновлено вчера в 23:58
Происшествия

Бывшую супругу Цеповяза задержали по подозрению в вымогательстве

Обновлено в 03:56
Гаджеты

Смартфон Xiaomi Mi CC9 стал доступен по предзаказу

Чтобы оформить заявку, производитель предлагает внести 15 долларов, а оставшуюся сумму оплатить уже после презентации, когда также будут названы цены на все конфигурации.
Обновлено вчера в 08:07
Общество

МЧС: На трех реках в Иркутской области ожидается подъем воды

На реках Ока, Уда и Бирюса ожидается повышение уровня воды.
Обновлено в 04:11
Происшествия

Британка умерла после купания в бассейне на испанском курорте

Британка умерла после купания в бассейне в курортной местности в Испании. У женщины начались судороги, спасти ее не смогли.
Обновлено вчера в 19:07
Армия и оружие

В ДНР заявили об обстреле ВСУ Донецка и Горловки

«Сегодня с 6.10 до 17.35 вооруженные формирования Украины вели обстрел окраин Донецка и Горловки», - цитирует РИА Новости представителя ДНР.
Обновлено вчера в 11:51
Политика

В Тбилиси проходит массовое шествие

Обновлено вчера в 16:27
Политика

Скабеева и Соловьев поспорили из-за слов Трампа о Путине

Телеведущие Владимир Соловьев и Ольга Скабеева поспорили относительно слов американского лидера Дональда Трампа о президенте России Владимире Путине.
Обновлено вчера в 14:12
Общество

Рогозин удалил твит о ЛГБТ-постановке на форуме Росмолодёжи в Крыму

Обновлено вчера в 03:39
Технологии

Проблемное ПО для Boeing 737 MAX писали в Индии за минимальную плату

Обновлено вчера в 12:10
Интернет

Одна из крупнейших платформ для знакомств Bumble добавляет голосовые и видео звонки

Специалисты компании Bumble встроили в собственное мобильное приложение для веб-знакомств новую функцию, которая позволяет совершать голосовые и видеовызовы.
Обновлено в 03:35
Шоу-бизнес

Темникова прокомментировала сообщения о ее «романе» с Серябкиной

Обновлено вчера в 17:31
Как работают Яндекс.Новости?
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