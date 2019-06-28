Стариков прокомментировал основные тезисы Путина в интервью FTПолитика Сегодня 19:53

с чего всё началось

Интервью российского лидера Владимира Путина британскому изданию The Financial Times стало попыткой донести до Запада стремление России к сотрудничеству. Об этом в интервью ФАН заявил писатель и общественный деятель Николай Стариков.

Экономика Cтало известно, на сколько проиндексируют пенсии в 2020 году Напомним, в этом году страховые пенсии выросли на 7,05 процента (что почти вдвое выше уровня прошлогодней инфляции), увеличившись в среднегодовом выражении на тысячу рублей.

Экономика ЦБ рассказал о манипулировании акциями обанкротившейся «Трансаэро» ЦБ выявил два случая манипулирования акциями обанкротившейся авиакомпании «Трансаэро», рассказал журналистам директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.

Интернет «Яндекс» подтвердил попытку взлома сервисов компании Компания "Яндекс" подтвердила, что ее серверы подверглись попытке взлома, однако ущерб нанесен не был, поскольку специалистам холдинга удалось своевременно выявить атаку и нейтрализовать ее, передает НСН.

Интернет Сервис DeepNude, который «раздевает» человека на фото, закрыли через несколько дней после запуска Разработчики приложения DeepNude, которое удаляет одежду с людей на фотографиях при помощи нейросетей, объявили в твиттере о закрытии проекта.

Космос NASA отправит аппарат Dragonfly для поиска жизни на спутнике Сатурна Аппарат Dragonfly для поиска жизни отправит NASA к спутнику Сатурна Титану.

Футбол «Баллимена» обыграла «Рунавик» в предварительном раунде ЛЕ Североирландский клуб «Баллимена Юнайтед» победил «Рунавик» с Фарерских островов в рамках предварительного раунда Лиги Европы.

Политика Путин прибыл в Японию на саммит G20 Президент России Владимир Путин прибыл в японскую Осаку, где в пятницу начнется саммит "Группы двадцати".

Политика Делегации бывших стран советского лагеря покинули сессию ПАСЕ На сессии ПАСЕ 24 июня этого года делегации бывших стран советского лагеря безуспешно спорили по поводу привлечения РФ к ответственности за неплатеж членских взносов и за крушение рейса MH17.

Политика Путин назвал либеральную идею изжившей себя Либералы «просто не могут больше диктовать что-либо подобно тому, как они пытались это делать на протяжении последних десятилетий», заявил президент Владимир Путин в интервью газете Financial Times.

Политика Меркель вновь стало плохо на официальной встрече Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 27 июня, вновь почувствовала себя плохо во время официального мероприятия.

Происшествия В салонах автодилера «Рольф» проходят обыски Автодилер "Рольф" заявил, что в его подразделениях в Москве и Петербурге проходят следственные действия.

Политика Зеленский нашел виновных в возвращении России в ПАСЕ Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вина за восстановление полноценных прав российской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) лежит на депутатах Верховной Рады и членах украинской делегации в организации.

Общество Директор Алибасова объяснил «спектакль» с отравлением Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин объяснил свои слова о "спектакле" с отравлением продюсера и заявил, что никакого обмана не было.

Политика В Ираке осудили нападение на посольство Бахрейна в Багдаде Представитель МИД Ирака Ахмад ас-Саххаф заявил, что внешнеполитическое ведомство страны осуждает нападение на посольство Бахрейна в Багдаде.

Общество Источник обвинил летчика «Аэрофлота» в манипуляции Источник в летном отряде ВС А320 заявил «Известиям», что открытое письмо пилота Виталия Алексеева генеральному директору авиакомпании «Аэрофлот» Виталию Савельеву не имеет отношение к реальности.

Авто Ford сократит 12 тыс. сотрудников по всей Европе Американский автоконцерн Ford в рамках реструктуризации производства уволит 12 000 сотрудников по всей Европе, говорится в сообщении компании.

Политика Путин пошутил над журналистом Financial Times Президент России Владимир Путин пошутил над журналистом издания Financial Times, который брал у него интервью.

Шоу-бизнес В Москве простились с Аллой Покровской Проститься с Покровской пришли председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин, ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, худрук МХТ Сергей Женовач, худрук Театра Пушкина Евгений Писарев, актеры Евгений Миронов, Владимир Машков, режиссер Кирилл Серебренников, актриса Лия Ахеджакова и многие другие.

Шоу-бизнес Светлана Лобода сообщила поклонникам о свадьбе Кто будет выходить замуж, Лобода не рассказала, но сообщила поклонникам о грядущей свадьбе.

Интернет Google позволит автоматически удалять историю местоположений В приложении Google для iOS и Android появится функция автоматической очистки истории местоположений пользователя и его активности в сети, сообщается в официальном блоге компании.

Театры Во МХАТе прокомментировали требование актеров вернуть Доронину МХАТ имени Горького возник в 1987 году, после разделения Московского художественного академического театра на два театра (второй коллектив также назвался МХАТ, через два года получил имя Чехова).

Политика Зеленский призвал Путина освободить украинских моряков Украинский президент Владимир Зеленский обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с призывом освободить украинских моряков.

Общество Современный подход: почему лучше жить в одном городе, а работать в другом Что заставляет людей жить в одном городе, а работать в другом и какая в этом выгода, корреспондент Amic.ru узнал у Геннадия Журавлева, директора строительной компании Новоалтайска.