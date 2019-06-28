Политика
Стариков прокомментировал основные тезисы Путина в интервью FTПолитика Сегодня 19:53
Интервью российского лидера Владимира Путина британскому изданию The Financial Times стало попыткой донести до Запада стремление России к сотрудничеству. Об этом в интервью ФАН заявил писатель и общественный деятель Николай Стариков.
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В материале, текст которого также опубликован на сайте Кремля, были затронуты такие темы, как предстоящий саммит G20, торговая война Пекина и Вашингтона, причины победы Трампа на выборах, преемственность власти и демократия, позитивная динамика в российско-китайских отношениях, российская операция в Сирии и ситуация вокруг расследования отравления Скрипалей в Великобритании.ТАСС16:04
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Писатель Николай Стариков выделил главные тезисы Путина в интервью Financial Times
Политическая Экспертиза20:48
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 21:06, Вашингтон
Экономика
Cтало известно, на сколько проиндексируют пенсии в 2020 году
Напомним, в этом году страховые пенсии выросли на 7,05 процента (что почти вдвое выше уровня прошлогодней инфляции), увеличившись в среднегодовом выражении на тысячу рублей.
Обновлено в 20:03
Экономика
ЦБ рассказал о манипулировании акциями обанкротившейся «Трансаэро»
ЦБ выявил два случая манипулирования акциями обанкротившейся авиакомпании «Трансаэро», рассказал журналистам директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.
Обновлено в 10:25
Интернет
«Яндекс» подтвердил попытку взлома сервисов компании
Компания "Яндекс" подтвердила, что ее серверы подверглись попытке взлома, однако ущерб нанесен не был, поскольку специалистам холдинга удалось своевременно выявить атаку и нейтрализовать ее, передает НСН.
Обновлено в 17:20
Интернет
Сервис DeepNude, который «раздевает» человека на фото, закрыли через несколько дней после запуска
Разработчики приложения DeepNude, которое удаляет одежду с людей на фотографиях при помощи нейросетей, объявили в твиттере о закрытии проекта.
Обновлено в 15:29
Космос
NASA отправит аппарат Dragonfly для поиска жизни на спутнике Сатурна
Аппарат Dragonfly для поиска жизни отправит NASA к спутнику Сатурна Титану.
Обновлено в 17:04
Футбол
«Баллимена» обыграла «Рунавик» в предварительном раунде ЛЕ
Североирландский клуб «Баллимена Юнайтед» победил «Рунавик» с Фарерских островов в рамках предварительного раунда Лиги Европы.
Обновлено в 16:41
Политика
Путин прибыл в Японию на саммит G20
Президент России Владимир Путин прибыл в японскую Осаку, где в пятницу начнется саммит "Группы двадцати".
Обновлено в 20:00
Политика
В США одобрили введение санкций против «Северного потока-2»
Санкции планируется ввести против нескольких судов, которые занимаются строительством «Северного потока-2» и «Турецкий поток».
Обновлено в 12:43
Политика
Делегации бывших стран советского лагеря покинули сессию ПАСЕ
На сессии ПАСЕ 24 июня этого года делегации бывших стран советского лагеря безуспешно спорили по поводу привлечения РФ к ответственности за неплатеж членских взносов и за крушение рейса MH17.
Обновлено в 02:17
Кино
Первый трейлер новых «Ангелов Чарли» появился в Сети
Опубликован первый трейлер нового фильма «Ангелы Чарли» с Кристен Стюарт.
Обновлено в 12:31
Политика
Путин назвал либеральную идею изжившей себя
Либералы «просто не могут больше диктовать что-либо подобно тому, как они пытались это делать на протяжении последних десятилетий», заявил президент Владимир Путин в интервью газете Financial Times.
Обновлено в 14:21
Политика
Меркель вновь стало плохо на официальной встрече
Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 27 июня, вновь почувствовала себя плохо во время официального мероприятия.
Обновлено в 04:09
Экономика
В России сократилось развитие гипермаркетов
В России сворачивается развитие гипермаркетов.
Обновлено в 18:54
Происшествия
В салонах автодилера «Рольф» проходят обыски
Автодилер "Рольф" заявил, что в его подразделениях в Москве и Петербурге проходят следственные действия.
Обновлено в 06:40
Политика
Зеленский нашел виновных в возвращении России в ПАСЕ
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вина за восстановление полноценных прав российской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) лежит на депутатах Верховной Рады и членах украинской делегации в организации.
Обновлено в 11:02
Общество
Директор Алибасова объяснил «спектакль» с отравлением
Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин объяснил свои слова о "спектакле" с отравлением продюсера и заявил, что никакого обмана не было.
Обновлено в 11:36
Политика
В Ираке осудили нападение на посольство Бахрейна в Багдаде
Представитель МИД Ирака Ахмад ас-Саххаф заявил, что внешнеполитическое ведомство страны осуждает нападение на посольство Бахрейна в Багдаде.
Обновлено в 20:34
Шоу-бизнес
Дочь Татьяны Плетневой обвинила бойфренда мамы в домогательствах
21-летняя дочь артистки Алена отказывается делить с мужчиной жилье.
Обновлено в 11:00
Общество
Источник обвинил летчика «Аэрофлота» в манипуляции
Источник в летном отряде ВС А320 заявил «Известиям», что открытое письмо пилота Виталия Алексеева генеральному директору авиакомпании «Аэрофлот» Виталию Савельеву не имеет отношение к реальности.
Обновлено в 14:17
Футбол
ЦСКА проиграл «Краснодару» на Кубке «Матч Премьер»
Обновлено в 14:29
Авто
Ford сократит 12 тыс. сотрудников по всей Европе
Американский автоконцерн Ford в рамках реструктуризации производства уволит 12 000 сотрудников по всей Европе, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 08:31
Политика
Путин пошутил над журналистом Financial Times
Президент России Владимир Путин пошутил над журналистом издания Financial Times, который брал у него интервью.
Обновлено в 17:37
Шоу-бизнес
В Москве простились с Аллой Покровской
Проститься с Покровской пришли председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин, ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, худрук МХТ Сергей Женовач, худрук Театра Пушкина Евгений Писарев, актеры Евгений Миронов, Владимир Машков, режиссер Кирилл Серебренников, актриса Лия Ахеджакова и многие другие.
Обновлено в 06:03
Шоу-бизнес
Светлана Лобода сообщила поклонникам о свадьбе
Кто будет выходить замуж, Лобода не рассказала, но сообщила поклонникам о грядущей свадьбе.
Обновлено в 09:52
Интернет
Google позволит автоматически удалять историю местоположений
В приложении Google для iOS и Android появится функция автоматической очистки истории местоположений пользователя и его активности в сети, сообщается в официальном блоге компании.
Обновлено в 07:49
Театры
Во МХАТе прокомментировали требование актеров вернуть Доронину
МХАТ имени Горького возник в 1987 году, после разделения Московского художественного академического театра на два театра (второй коллектив также назвался МХАТ, через два года получил имя Чехова).
Обновлено в 13:00
Политика
Зеленский призвал Путина освободить украинских моряков
Украинский президент Владимир Зеленский обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с призывом освободить украинских моряков.
Обновлено в 09:34
Общество
Современный подход: почему лучше жить в одном городе, а работать в другом
Что заставляет людей жить в одном городе, а работать в другом и какая в этом выгода, корреспондент Amic.ru узнал у Геннадия Журавлева, директора строительной компании Новоалтайска.
Обновлено в 20:30
Происшествия
Два пилота погибли при аварийной посадке Ан-24 в Бурятии
В Северобайкальском районе Бурятии в аэропорту поселка Нижнеангарск пассажирский самолет АН-24 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, пробил ограждение и врезался в здание очистных сооружений.
Обновлено в 00:16