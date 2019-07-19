Политика

Путин дал оценку ситуации на Украине после выборовЭкономика сегодня вчера в 15:23

Президент РФ Владимир Путин оценил ситуацию на Украине после того, как в стране прошли президентские выборы, на которых победу одержал Владимир Зеленский. Путин высказал свою точку зрения в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну для фильма "В борьбе за Украину".
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