Президент РФ Владимир Путин оценил ситуацию на Украине после того, как в стране прошли президентские выборы, на которых победу одержал Владимир Зеленский. Путин высказал свою точку зрения в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну для фильма "В борьбе за Украину".

Путин дал оценку ситуации на Украине после выборов

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