Политика
Путин дал оценку ситуации на Украине после выборовЭкономика сегодня вчера в 15:23
Президент РФ Владимир Путин оценил ситуацию на Украине после того, как в стране прошли президентские выборы, на которых победу одержал Владимир Зеленский. Путин высказал свою точку зрения в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну для фильма "В борьбе за Украину".
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Политика
Экипаж задержанного Ираном британского танкера останется на борту
19 июля Иран задержал танкер Stena Impero под флагом Великобритании в районе Ормузского пролива.
Обновлено в 02:06
Политика
Украинцев возмутило поведение Зеленского при встрече с Полтораком
Обновлено вчера в 22:41
Музыка
В Великобритании выбрали самую популярную песню XXI века
В Великобритании определили самую популярную песню XXI века.
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Армия и оружие
Что ждет ВСУ при атаке на Донбасс и Крым, рассказали у Зеленского
Обновлено вчера в 16:33
Гаджеты
Xiaomi готовит бюджетный смартфон с вытянутым экраном
Компания Xiaomi начала на собственной краудфандинговой платформе сбор средств на новый смартфон с вытянутым экраном.
Обновлено вчера в 23:44
Происшествия
Лукашенко объявил амнистию для шести тысяч заключенных
Указ подписан в честь 75-летия освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил амнистию в честь 75-летия освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков, под которую попадают около 6 тысяч человек.
Обновлено в 03:13
Игры
Создатели Half-Life разрабатывают новую игру
На YouTube-канале Valve News Network, основной деятельностью которого является освещение различных слухов и новостей о создателях Half-Life, вышло новое видео.
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Армия и оружие
Неизвестный беспилотник нанес авиаудар по базе иракского ополчения
Беспилотный летательный аппарат неизвестной принадлежности атаковал позиции членов шиитского народного ополчения Ирака «аль-Хашд аш-Шааби», передает РИА Новости.
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Происшествия
Взорвавшийся на «Лошарике» аккумулятор могли сделать в Петербурге
Аккумулятор, который загорелся на атомной глубоководной станции проекта 10831 «Лошарик», могли сделать в Петербурге.
Обновлено вчера в 09:42
Экономика
«Ростех» впервые выпустит облигации
Более 30 млрд руб. из привлеченных средств «Ростех» планирует потратить на покупку вертолетов «Ансат» и Ми-8 в медицинской комплектации (выпускает принадлежащий «Ростеху» холдинг «Вертолеты России») для Национальной службы санитарной авиации, которая оказывает медицинскую помощь людям в труднодоступных регионах России.
Обновлено вчера в 09:34
Наука
Гелий облегчил переход воды в суперионное состояние
Обновлено 17 июля в 05:36
Политика
Украинский министр назвал цирком новый указ Зеленского
Украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что новый указ об улучшении качества дорог главы страны Владимира Зеленского похож на цирк.
Обновлено вчера в 20:32
Гаджеты
Honor анонсировал российскую презентацию Honor 20 Pro
Обновлено вчера в 15:09
Политика
Путин оценил ликвидацию последствий наводнений в Иркутской области
Обновлено вчера в 22:41
Шоу-бизнес
Лобода ужаснула поклонников фотографией своих ног
На снимке запечатлены колени Лободы крупным планом. Можно увидеть, что ноги певицы имеют синий цвет из-за огромных гематом.
Обновлено вчера в 23:30
Политика
Российское посольство показало карту с украинским Крымом
Посольство России в Великобритании опубликовало в Twitter карту, на которой Крым обозначен как территория Украины.
Обновлено вчера в 23:29
Общество
В музее Есенина сняли на видео «привидение»
Обновлено вчера в 10:38
Политика
На Украине пиццерия вывесила табличку с оскорблением русскоязычных
На Украине сотрудники пиццерии в Черновцах прикрепили на входе в свой ресторан табличку с оскорблениями в адрес русскоговорящих клиентов.
Обновлено вчера в 12:08
Недвижимость
Путин задумал оплатить россиянам первый взнос ипотеки
Российские власти рассмотрят возможность предоставления гражданам бюджетных субсидий на оплату первоначального взноса по ипотеке либо компенсацию процентной ставки.
Обновлено вчера в 01:44
Хоккей
«Рейнджерс» подписал семилетний контракт с Трубой
По прошлому контракту хоккеист зарабатывал 5,5 млн долларов. «Рейнджерс» приобрели права на Трубу в результате обмена с «Виннипегом».
Обновлено в 02:35
Общество
Названы наименее востребованные в России профессии
Ранее в Росстате назвали самые распространенные профессии среди мужчин и женщин в России.
Обновлено вчера в 23:02
Кино
Netflix показал первый трейлер сериала «Ведьмак»
Обновлено в 02:06
Кино
Скончался актер сериала «Государственная граница» Август Милованов
Известный народный артист Белоруссии Август Милованов скончался. На момент смерти ему было 82 года.
Обновлено в 02:48
Здоровье
Медики назвали разницу между рыбным и рыбьим жиром
Медики рассказали, какая разница существует между рыбным и рыбьим жиром.
Обновлено в 02:28
Происшествия
Первый энергоблок Калининской АЭС подключили к сети
Энергоблок №1 на Калининской атомной электростанции в Тверской области включен в сеть после частичной остановки утром 18 июля из-за короткого замыкания в одном из трансформаторов тока на открытом распределительном устройстве.
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Футбол
Сборная Алжира выиграла Кубок африканских наций
Алжир во второй раз в своей истории выиграл Кубок африканских наций. Впервые эта команда стала обладателем трофея в 1990 году.
Обновлено вчера в 17:12
Наука
Илон Маск вживит в мозг человека чип
Обновлено 17 июля в 09:33
Здоровье
Диетолог рассказала о последствиях отказа от сахара
Диетолог Саманта Куган, научный сотрудник Университета Невады, рассказала о последствиях такого решения.
Обновлено вчера в 10:20
Политика
Саакашвили снял свою партию с выборов в Раду ради Зеленского
Бывший президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что снимает свою партию с выборов в Раду и призывает голосовать за партию президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 22:42