Политика

Путин дал интервью Оливеру Стоуну об УкраинеРБК 02:20

В новый документальный фильм американского режиссера Оливера Стоуна «В борьбе за Украину» вошло его очередное интервью с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба «Первого канала».
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Оливер Стоун представил новый фильм — «В борьбе за Украину»

Как Украина пыталась повлиять на выборы в Соединенных Штатах, и кто подставлял под пули людей на Майдане?
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Путин дал интервью Стоуну для фильма про Украину

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Владимир Путин рассказал Оливеру Стоуну о кознях Порошенко на выборах

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РБК02:20

Путин дал интервью американскому режиссеру Стоуну для его фильма «В борьбе за Украину»

URA.Ruвчера в 20:14

Путин дал интервью для фильма Оливера Стоуна об Украине

Ведомости03:00
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Стало известно о предложении Ассанжу сбежать в Россию

Испанское частное охранное агентство, которое занималось безопасностью посольства Эквадора в Великобритании в 2012-2018 годах, вело слежку за основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем.
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В Московском музее современного искусства, в здании на Петровке, открылась выставка известного современного испанского художника и скульптора Жауме Пленсы.
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Кремль жестко отреагировал на оскорбление Путина

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В Смоленске археологи нашли предполагаемые останки соратника Наполеона

Подтвердить принадлежность останков можно будет только после экспертизы Российско-французская археологическая экспедиция обнаружила на Королевском бастионе в Смоленске древнее захоронение, которое может принадлежать французскому генералу Гюдену, передает РИА Новости.
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Обновлено в 04:06
Политика

Znak.com стали известны подробности дела против помощника полпреда на Урале Александра Воробьева

Основанием для возбуждения уголовного дела против помощника полпреда президента в УрФО Николая Цуканова Александра Воробьева стало то, что он передавал за границу информацию с заседаний Совета безопасности РФ .
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Модель Волански пыталась выбежать на поле в финале Кубка Америки

Напомним, что за свои хулиганские действие в финале Лиги чемпионов Волански была оштрафована на € 15 тыс.
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Врачи рассказали о риске развития меланомы для каждого фототипа кожи

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Специалисты Росконтроля протестировали семь брендов воды в бутылках.
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Власти Магадана ввели штраф за кормление птиц в городе, заявил глава муниципального бюджетного учреждения «Комбинат зеленого хозяйства» Алексей Гаврилов.
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По информации источника, «Майами» заинтересован в подписании Уэстбрука, который хочет продолжить карьеру в активно соревнующемся клубе.
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В России в 2019 году пройдут испытания модели сверхзвукового делового самолета разработки "Туполева" со сниженным уровнем звукового удара.
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Первое тизерное изображение модели, которая «предложит покупателю совершенно новый дизайн экстерьера и салона, передовые функции безопасности и мультимедиа», корейский автопроизводитель опубликовал в своих социальных сетях.
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Россияне пострадали в ДТП с маршруткой в Абхазии

В Абхазии произошло ДТП с участием маршрутки, в результате девять человек были госпитализированы, среди них есть россияне.
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