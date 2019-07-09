Политика
Путин дал интервью Оливеру Стоуну об УкраинеРБК 02:20
В новый документальный фильм американского режиссера Оливера Стоуна «В борьбе за Украину» вошло его очередное интервью с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба «Первого канала».
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с чего всё началось
Как Украина пыталась повлиять на выборы в Соединенных Штатах, и кто подставлял под пули людей на Майдане?Первый каналвчера в 05:26
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Происшествия
Три участника ИГ осуждены за попытку теракта в московском регионе
Московский окружной военный суд во вторник вынес приговор трем сторонникам "Исламского государства" (запрещено в России) за участие в террористическом сообществе, попытку теракта и вербовку сторонников.
Обновлено в 03:57
Гаджеты
Apple вернула в App Store легендарную игру 11-летней давности
Купертинский гигант вернул в магазин игру Texas Hold’em — одну из первых игр для App Store. Конечно, Apple не просто вернула игру.
Обновлено в 03:44
Общество
В Японии гроздь винограда продали за 11 тысяч долларов
Необычный сорт был выведен в префектуре Исикава. В этом году на аукционах планируют продать 26 тысяч гроздей такого винограда.
Обновлено в 00:44
Политика
Путин подарил красноярскому школьнику щенка ретривера
12-летний красноярец Арсений Федоров получил в подарок от президента РФ Владимира Путина щенка золотистого ретривера.
Обновлено в 03:41
Общество
Стало известно о предложении Ассанжу сбежать в Россию
Испанское частное охранное агентство, которое занималось безопасностью посольства Эквадора в Великобритании в 2012-2018 годах, вело слежку за основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем.
Обновлено в 03:49
Культура
В Москве открылась выставка испанского скульптора Жауме Пленсы
В Московском музее современного искусства, в здании на Петровке, открылась выставка известного современного испанского художника и скульптора Жауме Пленсы.
Обновлено в 01:33
Политика
Кремль жестко отреагировал на оскорбление Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал оскорбления в адрес Владимира Путина на грузинском телевидении «большим позором для грузин».
Обновлено вчера в 06:47
Происшествия
Муж сотрудницы банка из Башкирии проиграл украденные 20 млн рублей
Обновлено вчера в 20:41
Общество
В Смоленске археологи нашли предполагаемые останки соратника Наполеона
Подтвердить принадлежность останков можно будет только после экспертизы Российско-французская археологическая экспедиция обнаружила на Королевском бастионе в Смоленске древнее захоронение, которое может принадлежать французскому генералу Гюдену, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 13:28
Игры
Обладатели ПК с AMD Ryzen 3000 больше не могут запустить Destiny 2
Поклонники Destiny 2 пожаловались на то, что игра больше не запускается на компьютерах, оборудованных процессорами AMD Ryzen 3000.
Обновлено вчера в 14:24
Финансы
Эксперты предупредили о возможном дефолте США в сентябре
США могут столкнуться с дефолтом уже в начале сентября из-за слишком низких налоговых поступлений, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на доклад Центра двухпартийной политики (BPC).
Обновлено вчера в 22:53
Экономика
Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в России
Обновлено в 04:03
Технологии
В России создали систему сигналов, снижающую вероятность авиакатастроф
Концерн "Радиоэлектронные технологии" создал новую систему воздушных сигналов (СВС-Л), позволяющую снизить вероятность аварий и авиакатастроф, сообщил РИА Новости гендиректор компании Николай Колесов.
Обновлено в 04:06
Политика
Znak.com стали известны подробности дела против помощника полпреда на Урале Александра Воробьева
Основанием для возбуждения уголовного дела против помощника полпреда президента в УрФО Николая Цуканова Александра Воробьева стало то, что он передавал за границу информацию с заседаний Совета безопасности РФ .
Обновлено в 03:30
Происшествия
В Петербурге обнаружили 168 тонн поддельного алкоголя и 15 тонн спирта
Обновлено вчера в 23:15
Футбол
Модель Волански пыталась выбежать на поле в финале Кубка Америки
Напомним, что за свои хулиганские действие в финале Лиги чемпионов Волански была оштрафована на € 15 тыс.
Обновлено вчера в 23:31
Общество
В России не нашли полезной воды в бутылках
Специалисты Росконтроля протестировали семь брендов воды в бутылках.
Обновлено в 03:36
Общество
В Магадане начнут штрафовать за кормление голубей
Власти Магадана ввели штраф за кормление птиц в городе, заявил глава муниципального бюджетного учреждения «Комбинат зеленого хозяйства» Алексей Гаврилов.
Обновлено вчера в 22:20
Происшествия
В Польше найдена мертвой 20-летняя гандболистка сборной России
Обновлено вчера в 07:53
Баскетбол
Уэстбрук заинтересован в переходе в «Майами»
По информации источника, «Майами» заинтересован в подписании Уэстбрука, который хочет продолжить карьеру в активно соревнующемся клубе.
Обновлено в 04:41
Армия и оружие
До конца года пройдут испытания сверхзвукового делового самолета «Туполева»
В России в 2019 году пройдут испытания модели сверхзвукового делового самолета разработки "Туполева" со сниженным уровнем звукового удара.
Обновлено в 03:15
Экономика
Основателя микрофинансовой организации «Домашние деньги» признали банкротом
61-летний Бернштам вину не признаёт, говорит, что он пенсионер, который живёт на пенсию в 24 тысячи рублей.
Обновлено в 04:25
Общество
Роспотребнадзор назвал опасные для здоровья сферы деятельности
Ранее в Роструде назвали строительство самой травмоопасной сферой деятельности.
Обновлено в 02:55
Авто
Hyundai анонсировал новую модель тизером
Первое тизерное изображение модели, которая «предложит покупателю совершенно новый дизайн экстерьера и салона, передовые функции безопасности и мультимедиа», корейский автопроизводитель опубликовал в своих социальных сетях.
Обновлено в 02:50
Происшествия
66% россиян сочли обычной практикой подбрасывание полицией наркотиков
Подбрасывание полицейскими наркотиков и фальсификация дел против неугодных — обычная практика в сегодняшней России, считают 66% опрошенных.
Обновлено в 00:00
Общество
Около 80% граждан РФ выступают за продление программы маткапитала
Большинство жителей России (78%) поддерживают продление программы материнского капитала, которая рассчитана до 2021 года (84% — среди молодых людей 25−34 лет).
Обновлено в 03:28
Происшествия
Россияне пострадали в ДТП с маршруткой в Абхазии
В Абхазии произошло ДТП с участием маршрутки, в результате девять человек были госпитализированы, среди них есть россияне.
Обновлено вчера в 20:57