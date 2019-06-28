Политика
Путин дал Мэй ответы по «делу Скрипалей»BFM.ru 08:11
На закрытой части переговоров в присутствии только переводчиков Мэй говорила с Путиным о «деле Скрипалей», заявил Песков. Он отметил, что премьер Великобритании «получила необходимые ответы со стороны российского президента» по этому делу.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 12:22, Вашингтон
Общество
Жителя Архангельска оштрафовали за критику Путина «ВКонтакте»
Суд Архангельской области оштрафовал на 15 тыс. рублей жителя посёлка Авнюга по статье об оскорблении власти, сообщает местное издание 29.ru .
Обновлено в 10:48
Происшествия
Суд отправил топ-менеджера «Рольфа» под домашний арест
Басманный суд Москвы санкционировал домашний арест директора департамента развития бизнеса "Рольфа" Анатолия Кайро по делу о выводе средств за рубеж, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 11:32
Армия и оружие
Обстановка в Донбассе накаляется на всей линии фронта
На всей линии соприкосновения военных сил в Донбассе наблюдается обострение обстановки.
Обновлено в 10:27
Политика
Трамп дважды пошутил на встрече с Путиным
Президент США Дональд Трамп несколько раз пошутил на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным на полях саммита Большой двадцатки в японской Осаке.
Обновлено в 11:17
Космос
Впервые определен источник отдельного быстрого радиовсплеска
Астрономам удалось определить галактику, в которой находился источник быстрого радиовсплеска FRB 180924.
Обновлено вчера в 15:14
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой
Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено в 09:39
Хоккей
Хоккеист Миронов отправил заявку на романтическое шоу с Бузовой
Хоккеист московского "Динамо" Андрей Миронов отправил заявку на участие в шоу телеканала ТНТ "Замуж за Бузову".
Обновлено в 07:50
Политика
Самые яркие цитаты Путина из интервью Financial Times
Накануне поездки в Японию на саммит G20, который сегодня проходит в Осаке, президент России Владимир Путин дал интервью изданию Financial Times.
Обновлено в 02:25
Происшествия
Фигуранту дела «краснодарских каннибалов» вынесли приговор
В Краснодаре суд приговорил Дмитрия Бакшеева к 13 годам и двум месяцам колонии строгого режима по обвинению в убийстве и расчленении женщины.
Обновлено в 09:19
Политика
В Грузии пообещали не пускать в страну депутата Госдумы Гаврилова
Глава МВД Грузии Георгий Гахария заявил, что президента Межпарламентской ассоциации православия и депутата Госдумы России Сергея Гаврилова не пустят в страну, если он попытается приехать.
Обновлено в 12:16
Политика
Макрон обратился к Путину по-русски
Обновлено в 11:13
Транспорт
В РЖД рассказали о транзитном потенциале проекта ВСМ Москва-Петербург
Для актуализации ВСМ Москва-Петербург РЖД выделят 100 млн рублей из собственных средств, планируют пересмотреть трассировку линейной части проекта, говорил замглавы монополии Андрей Макаров.
Обновлено в 11:58
Автоспорт
Боттас и Ферстаппен разбили свои болиды во второй практике Гран-при Австрии
Финн Вальттери Боттас из команды "Мерседес" и голландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл" попали в аварию во второй сессии свободных заездов девятого этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Австрии.
Обновлено в 10:08
Транспорт
«Аэрофлот» заверил Соломатину, что аптечка на борту была
Ранее депутат Госдумы Татьяна Соломатина заявила, что на борту рейса SU1530 Москва – Томск не оказалось аптечки.
Обновлено в 10:04
Политика
Миллер отшутился на вопрос о транзите газа через Украину
Отвечая на вопрос, что будет с 1 января с транзитом газа через Украину, глава российского холдинга заявил, что будет весело.
Обновлено в 08:46
Политика
Подсчитан ущерб от нахождения Крыма в составе Украины
По итогам заседания рабочей группы Госсовета Крымской республики была подсчитана сумма ущерба, понесенного Крымом, когда он находился в составе Украины.
Обновлено в 07:58
Происшествия
Цех завода ГАЗ горит в Нижнем Новгороде
Обновлено в 06:03
Кино
Александр Петров покинет сериал «Полицейский с Рублевки»
Обновлено в 09:06
Транспорт
Очевидцы сообщают о подтоплении подъезда к терминалу B Шереметьево
Глубокая лужа образовалась на участке Лобненского шоссе примерно в районе пересечения с Авиационной улицей и Шереметьевским шоссе на подъезде к терминалу B московского аэропорта Шереметьево.
Обновлено в 04:42
Гаджеты
Western Digital и Toshiba несут убытки
Появилась весьма интересная информация о заводах компаний Western Digital и Toshiba, которые приостановили свою деятельность в связи с отключением электричества.
Обновлено в 04:58
Политика
Освобожденный из плена украинец оказался дезертиром
Один из четырех граждан Украины, освобожденных из плена в Донбассе, Дмитрий Великий оказался дезертиром и сейчас находится в розыске.
Обновлено в 11:59
Здоровье
Минздрав РФ ужесточит контроль качества донорской крови
Минздравом России сформулированы новые требования для подготовки и использования донорской крови.
Обновлено в 00:50
Происшествия
В Ингушетии горит коттедж брата Юнус-Бека Евкурова
Напомним, что младший брат Алисхана Юнус-Бек Евкуров 24 июня объявил о решении досрочно покинуть пост главы республики.
Обновлено в 08:11
Происшествия
Российским полицейским пригрозили делом из-за серийного отравителя
Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело о халатности в отношении полицейских, отпустивших задержанного в Москве предполагаемого серийного отравителя.
Обновлено в 12:15
Происшествия
В Тольятти застрелили директора бойцовского клуба «Ахмат»
Как передает телеканал РЕН ТВ, речь идет о директоре самарского филиала бойцовского клуба из Чечни «Ахмат» Илье Тягуне.
Обновлено в 05:28
Футбол
Виталий Шашков: Не планируем приглашать Глушакова в «Крылья Советов»
Напомним, что 19 июня Спартак объявил о расторжении контракта с Глушаковым.
Обновлено в 10:52
Происшествия
Помощница мэра Новороссийска напала на журналистку местной газеты
Обновлено вчера в 13:21
Политика
Песков объяснил отношение Путина к либерализму
Песков отметил, что либеральные идеи сегодня «стали агрессивно доминирующими».
Обновлено в 08:44