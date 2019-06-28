На закрытой части переговоров в присутствии только переводчиков Мэй говорила с Путиным о «деле Скрипалей», заявил Песков. Он отметил, что премьер Великобритании «получила необходимые ответы со стороны российского президента» по этому делу.

Общество Жителя Архангельска оштрафовали за критику Путина «ВКонтакте» Суд Архангельской области оштрафовал на 15 тыс. рублей жителя посёлка Авнюга по статье об оскорблении власти, сообщает местное издание 29.ru .

Происшествия Суд отправил топ-менеджера «Рольфа» под домашний арест Басманный суд Москвы санкционировал домашний арест директора департамента развития бизнеса "Рольфа" Анатолия Кайро по делу о выводе средств за рубеж, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Армия и оружие Обстановка в Донбассе накаляется на всей линии фронта На всей линии соприкосновения военных сил в Донбассе наблюдается обострение обстановки.

Политика Трамп дважды пошутил на встрече с Путиным Президент США Дональд Трамп несколько раз пошутил на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным на полях саммита Большой двадцатки в японской Осаке.

Космос Впервые определен источник отдельного быстрого радиовсплеска Астрономам удалось определить галактику, в которой находился источник быстрого радиовсплеска FRB 180924.

Шоу-бизнес Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.

Хоккей Хоккеист Миронов отправил заявку на романтическое шоу с Бузовой Хоккеист московского "Динамо" Андрей Миронов отправил заявку на участие в шоу телеканала ТНТ "Замуж за Бузову".

Политика Самые яркие цитаты Путина из интервью Financial Times Накануне поездки в Японию на саммит G20, который сегодня проходит в Осаке, президент России Владимир Путин дал интервью изданию Financial Times.

Происшествия Фигуранту дела «краснодарских каннибалов» вынесли приговор В Краснодаре суд приговорил Дмитрия Бакшеева к 13 годам и двум месяцам колонии строгого режима по обвинению в убийстве и расчленении женщины.

Политика В Грузии пообещали не пускать в страну депутата Госдумы Гаврилова Глава МВД Грузии Георгий Гахария заявил, что президента Межпарламентской ассоциации православия и депутата Госдумы России Сергея Гаврилова не пустят в страну, если он попытается приехать.

Транспорт В РЖД рассказали о транзитном потенциале проекта ВСМ Москва-Петербург Для актуализации ВСМ Москва-Петербург РЖД выделят 100 млн рублей из собственных средств, планируют пересмотреть трассировку линейной части проекта, говорил замглавы монополии Андрей Макаров.

Автоспорт Боттас и Ферстаппен разбили свои болиды во второй практике Гран-при Австрии Финн Вальттери Боттас из команды "Мерседес" и голландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл" попали в аварию во второй сессии свободных заездов девятого этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Австрии.

Транспорт «Аэрофлот» заверил Соломатину, что аптечка на борту была Ранее депутат Госдумы Татьяна Соломатина заявила, что на борту рейса SU1530 Москва – Томск не оказалось аптечки.

Политика Миллер отшутился на вопрос о транзите газа через Украину Отвечая на вопрос, что будет с 1 января с транзитом газа через Украину, глава российского холдинга заявил, что будет весело.

Политика Подсчитан ущерб от нахождения Крыма в составе Украины По итогам заседания рабочей группы Госсовета Крымской республики была подсчитана сумма ущерба, понесенного Крымом, когда он находился в составе Украины.

Транспорт Очевидцы сообщают о подтоплении подъезда к терминалу B Шереметьево Глубокая лужа образовалась на участке Лобненского шоссе примерно в районе пересечения с Авиационной улицей и Шереметьевским шоссе на подъезде к терминалу B московского аэропорта Шереметьево.

Гаджеты Western Digital и Toshiba несут убытки Появилась весьма интересная информация о заводах компаний Western Digital и Toshiba, которые приостановили свою деятельность в связи с отключением электричества.

Политика Освобожденный из плена украинец оказался дезертиром Один из четырех граждан Украины, освобожденных из плена в Донбассе, Дмитрий Великий оказался дезертиром и сейчас находится в розыске.

Здоровье Минздрав РФ ужесточит контроль качества донорской крови Минздравом России сформулированы новые требования для подготовки и использования донорской крови.

Происшествия В Ингушетии горит коттедж брата Юнус-Бека Евкурова Напомним, что младший брат Алисхана Юнус-Бек Евкуров 24 июня объявил о решении досрочно покинуть пост главы республики.

Происшествия Российским полицейским пригрозили делом из-за серийного отравителя Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело о халатности в отношении полицейских, отпустивших задержанного в Москве предполагаемого серийного отравителя.

Происшествия В Тольятти застрелили директора бойцовского клуба «Ахмат» Как передает телеканал РЕН ТВ, речь идет о директоре самарского филиала бойцовского клуба из Чечни «Ахмат» Илье Тягуне.