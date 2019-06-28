Политика

Путин дал Мэй ответы по «делу Скрипалей»BFM.ru 08:11

На закрытой части переговоров в присутствии только переводчиков Мэй говорила с Путиным о «деле Скрипалей», заявил Песков. Он отметил, что премьер Великобритании «получила необходимые ответы со стороны российского президента» по этому делу.
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Как Путин ответил на ультиматум Мэй, рассказал Песков

Газета.Ru08:35

Кремль заявил о получении Мэй необходимых ответов по делу Скрипалей

РБК07:42

Песков: Путин и Мэй с глазу на глаз обсудили дело Скрипалей

ТАСС07:58

Стала известна тема беседы Путина и Мэй с глазу на глаз

Lenta.ru07:57

Путин провёл переговоры с Мэй в формате один на один

RT на русском07:45

Песков рассказал, о чём Путин говорил с Мэй с глазу на глаз

Life.ru08:09

Песков: Мэй получила от Путина необходимые ответы по «делу Скрипалей»

РЕН ТВ07:40
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 12:22, Вашингтон
Общество

Жителя Архангельска оштрафовали за критику Путина «ВКонтакте»

Суд Архангельской области оштрафовал на 15 тыс. рублей жителя посёлка Авнюга по статье об оскорблении власти, сообщает местное издание 29.ru .
Обновлено в 10:48
Происшествия

Суд отправил топ-менеджера «Рольфа» под домашний арест

Басманный суд Москвы санкционировал домашний арест директора департамента развития бизнеса "Рольфа" Анатолия Кайро по делу о выводе средств за рубеж, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 11:32
Армия и оружие

Обстановка в Донбассе накаляется на всей линии фронта

На всей линии соприкосновения военных сил в Донбассе наблюдается обострение обстановки.
Обновлено в 10:27
Политика

Трамп дважды пошутил на встрече с Путиным

Президент США Дональд Трамп несколько раз пошутил на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным на полях саммита Большой двадцатки в японской Осаке.
Обновлено в 11:17
Космос

Впервые определен источник отдельного быстрого радиовсплеска

Астрономам удалось определить галактику, в которой находился источник быстрого радиовсплеска FRB 180924.
Обновлено вчера в 15:14
Шоу-бизнес

Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой

Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено в 09:39
Хоккей

Хоккеист Миронов отправил заявку на романтическое шоу с Бузовой

Хоккеист московского "Динамо" Андрей Миронов отправил заявку на участие в шоу телеканала ТНТ "Замуж за Бузову".
Обновлено в 07:50
Политика

Самые яркие цитаты Путина из интервью Financial Times

Накануне поездки в Японию на саммит G20, который сегодня проходит в Осаке, президент России Владимир Путин дал интервью изданию Financial Times.
Обновлено в 02:25
Происшествия

Фигуранту дела «краснодарских каннибалов» вынесли приговор

В Краснодаре суд приговорил Дмитрия Бакшеева к 13 годам и двум месяцам колонии строгого режима по обвинению в убийстве и расчленении женщины.
Обновлено в 09:19
Политика

В Грузии пообещали не пускать в страну депутата Госдумы Гаврилова

Глава МВД Грузии Георгий Гахария заявил, что президента Межпарламентской ассоциации православия и депутата Госдумы России Сергея Гаврилова не пустят в страну, если он попытается приехать.
Обновлено в 12:16
Политика

Макрон обратился к Путину по-русски

Обновлено в 11:13
Транспорт

В РЖД рассказали о транзитном потенциале проекта ВСМ Москва-Петербург

Для актуализации ВСМ Москва-Петербург РЖД выделят 100 млн рублей из собственных средств, планируют пересмотреть трассировку линейной части проекта, говорил замглавы монополии Андрей Макаров.
Обновлено в 11:58
Автоспорт

Боттас и Ферстаппен разбили свои болиды во второй практике Гран-при Австрии

Финн Вальттери Боттас из команды "Мерседес" и голландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл" попали в аварию во второй сессии свободных заездов девятого этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Австрии.
Обновлено в 10:08
Происшествия

Сбой в движении поездов в Подмосковье произошел из-за кражи кабеля

Обновлено в 07:01
Транспорт

«Аэрофлот» заверил Соломатину, что аптечка на борту была

Ранее депутат Госдумы Татьяна Соломатина заявила, что на борту рейса SU1530 Москва – Томск не оказалось аптечки.
Обновлено в 10:04
Политика

Миллер отшутился на вопрос о транзите газа через Украину

Отвечая на вопрос, что будет с 1 января с транзитом газа через Украину, глава российского холдинга заявил, что будет весело.
Обновлено в 08:46
Общество

На Кубани объявили пять экстренных предупреждений по непогоде

Обновлено в 07:43
Политика

Подсчитан ущерб от нахождения Крыма в составе Украины

По итогам заседания рабочей группы Госсовета Крымской республики была подсчитана сумма ущерба, понесенного Крымом, когда он находился в составе Украины.
Обновлено в 07:58
Происшествия

Цех завода ГАЗ горит в Нижнем Новгороде

Обновлено в 06:03
Кино

Александр Петров покинет сериал «Полицейский с Рублевки»

Обновлено в 09:06
Транспорт

Очевидцы сообщают о подтоплении подъезда к терминалу B Шереметьево

Глубокая лужа образовалась на участке Лобненского шоссе примерно в районе пересечения с Авиационной улицей и Шереметьевским шоссе на подъезде к терминалу B московского аэропорта Шереметьево.
Обновлено в 04:42
Гаджеты

Western Digital и Toshiba несут убытки

Появилась весьма интересная информация о заводах компаний Western Digital и Toshiba, которые приостановили свою деятельность в связи с отключением электричества.
Обновлено в 04:58
Политика

Освобожденный из плена украинец оказался дезертиром

Один из четырех граждан Украины, освобожденных из плена в Донбассе, Дмитрий Великий оказался дезертиром и сейчас находится в розыске.
Обновлено в 11:59
Здоровье

Минздрав РФ ужесточит контроль качества донорской крови

Минздравом России сформулированы новые требования для подготовки и использования донорской крови.
Обновлено в 00:50
Происшествия

В Ингушетии горит коттедж брата Юнус-Бека Евкурова

Напомним, что младший брат Алисхана Юнус-Бек Евкуров 24 июня объявил о решении досрочно покинуть пост главы республики.
Обновлено в 08:11
Происшествия

Российским полицейским пригрозили делом из-за серийного отравителя

Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело о халатности в отношении полицейских, отпустивших задержанного в Москве предполагаемого серийного отравителя.
Обновлено в 12:15
Происшествия

В Тольятти застрелили директора бойцовского клуба «Ахмат»

Как передает телеканал РЕН ТВ, речь идет о директоре самарского филиала бойцовского клуба из Чечни «Ахмат» Илье Тягуне.
Обновлено в 05:28
Футбол

Виталий Шашков: Не планируем приглашать Глушакова в «Крылья Советов»

Напомним, что 19 июня Спартак объявил о расторжении контракта с Глушаковым.
Обновлено в 10:52
Происшествия

Помощница мэра Новороссийска напала на журналистку местной газеты

Обновлено вчера в 13:21
Политика

Песков объяснил отношение Путина к либерализму

Песков отметил, что либеральные идеи сегодня «стали агрессивно доминирующими».
Обновлено в 08:44
Как работают Яндекс.Новости?
Дело об отравлении СкрипалейБольше новостей по теме
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