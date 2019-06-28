Политика
Путин дал Мэй ответы по «делу Скрипалей»BFM.ru 08:11
На закрытой части переговоров в присутствии только переводчиков Мэй говорила с Путиным о «деле Скрипалей», заявил Песков. Он отметил, что премьер Великобритании «получила необходимые ответы со стороны российского президента» по этому делу.
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Далее уже в расширенном составе затрагивались темы взаимной торговли, торгово-экономических отношений. Есть понимание необходимости выработки формата для оживления этого взаимодействия в интересах бизнеса двух стран.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельВзгляд.ру 07:59
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Главный дизайнер Apple Джони Айв уходит из компании
Обновлено вчера в 22:35
Финансы
Орешкин не согласился с ЦБ о роли потребкредитования в росте ВВП
Согласно выводам ЦБ, рост необеспеченного потребительского кредитования оказывает существенное положительное влияние на динамику потребления и ВВП: в первом квартале 2019 года рост экономики мог бы замедлиться до нуля при отсутствии такой поддержки.
Обновлено в 10:39
Недвижимость
Коллекторы напомнили ипотечникам о золотом правиле
Оформляя ипотеку, заемщику следует помнить о золотом правиле: на случай непредвиденных обстоятельств нужно отложить сумму, которой хватит на 2-4 платежа.
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Общество
Дроздов отреагировал на запрет держать дома экзотических животных
Телеведущий Николай Дроздов отреагировал на утвержденный в России список животных, которых запрещается держать дома.
Обновлено в 10:33
Наука
На Кипре обнаружили древний затонувший корабль с амфорами
Затонувший римский корабль с амфорами обнаружили на юге Кипра. Об этом пишет «МИР24» со ссылкой на РИА Новости.
Обновлено в 02:09
Политика
Освобожденные из плена в Донбассе украинцы прибыли в Киев
Четверо освобожденных самопровозглашенными ЛНР и ДНР украинцев прибыли в Киев, сообщили их родственники.
Обновлено в 10:13
Политика
Трамп дважды пошутил на встрече с Путиным
Встреча президентов России и США на полях саммита в Осаке прошла в конструктивной атмосфере.
Обновлено в 06:14
Политика
Гаврилов не исключил, что в будущем совершит паломничество в Грузию
Депутат Госдумы Сергей Гаврилов, который подвергся нападению в Грузии, не исключил возможности посетить эту страну вновь, но в личных целях, чтобы опробовать недавно принятый нижней палатой парламента закон "О паломничестве".
Обновлено в 05:37
Политика
В МИД Малайзии назвали незавершённым расследование по MH17
Малайзия считает, что расследование причин крушения Boeing, выполнявшего рейс МН17, в Донбассе не завершено, пока международное следствие не представило убедительных доказательств виновности обвиняемых лиц.
Обновлено в 10:11
Общество
Суд отклонил иск Маруани к Киркорову на 272 миллиона рублей
Обновлено в 09:43
Политика
Миллер отшутился на вопрос о транзите газа через Украину
Отвечая на вопрос, что будет с 1 января с транзитом газа через Украину, глава российского холдинга заявил, что будет весело.
Обновлено в 08:46
Общество
В работе «Яндекса» произошел сбой
В работе сервисов «Яндекса» в пятницу, 28 июня, произошел сбой, убедился корреспондент РБК при попытке загрузить главную страницу «Яндекса».
Обновлено в 09:57
Общество
Россияне рассказали о своих доходах на пенсии
Треть россиян считает, что для комфортной жизни на пенсии им хватит 30 тысяч рублей в месяц, такие результаты показал опрос НПФ «Сбербанка», имеющийся в распоряжении «Ленты.ру».
Обновлено в 08:40
Авто
Модель Opel Astra нового поколения появится в 2021 году
Компания Opel завершает работу над новым поколением Opel Astra.
Обновлено в 10:25
Транспорт
ГИБДД усилила контроль на Крымском мосту из-за увеличения трафика
ГИБДД усилила контроль на Крымском мосту из-за случаев серьезного превышения скоростного режима и увеличения автомобильного трафика.
Обновлено в 04:09
Происшествия
В Тольятти застрелили директора бойцовского клуба «Ахмат»
Как передает телеканал РЕН ТВ, речь идет о директоре самарского филиала бойцовского клуба из Чечни «Ахмат» Илье Тягуне.
Обновлено в 05:28
Политика
«Украинские патриоты» сообщили о «победе»: В центре Донецка вывешен флаг Украины
Стоит отметить, что здание, из окна которого был вывешен украинский флаг, уже более пяти лет находится в процессе ремонта и все годы войны стояло и стоит обтянутое строительной сеткой.
Обновлено в 09:08
Происшествия
В России ликвидировали межрегиональную финансовую пирамиду
Сотрудники МВД совместно с подразделением из Ярославской области задержали организаторов финансовой пирамиды, ущерб от которой оценивают больше чем в 1 млрд руб. Об этом сообщается на сайте МВД.
Обновлено в 03:09
Происшествия
В Иркутской области эвакуируют город Тулун из-за паводка
МЧС и муниципальные власти начали эвакуировать город Тулун в Иркутской области в связи с резким повышением уровня воды.
Обновлено в 07:55
Происшествия
Потоп добрался до самолетной стоянки в Шереметьево
Стоянка самолетов у терминала B московского аэропорта Шереметьево была затоплена дождевой водой.
Обновлено в 10:12
Экономика
Путин подписал закон о защите прав дольщиков
Владимир Путин подписал изменения в законы о долевом строительстве многоквартирных домов и о Фонде дольщиков, говорится в материалах на портале публикации правовых актов.
Обновлено в 06:34
Автоспорт
Хэмилтон выиграл первую практику Гран-при Австрии, Квят – на 12 месте
В пятницу состоялась первая практика гонщиков. Лучшее время продемонстрировал британец Льюис Хэмилтон из Mercedes.
Обновлено в 07:14
Космос
«Лаборатория Касперского» проведет ИБ-тренинг для космонавтов
«Лаборатория Касперского» объявила о начале партнёрства с научно-исследовательским испытательным центром подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина, входящим в состав госкорпорации «Роскосмос».
Обновлено в 07:18
Армия и оружие
ЛНР: Провинившихся бойцов ВСУ отправили на гей-парад
«По указанию командующего Операцией объединенных сил (ООС) Александра Сырского был сформирован сводный отряд из провинившихся военнослужащих ОТГ (оперативно-тактической группировки) "Восток" и "Север" в количестве 50 человек, которые под угрозой увольнения и дисциплинарных взысканий 24 июня были направлены в Киев для участия в гей-параде в так называемом Марше равенства», — рассказал Осадчий.
Обновлено в 09:39
Энергетика
Миллер рассказал о сроках постройки «Северного потока-2»
Строительство газопровода "Северный поток-2" завершится в срок, уверены в "Газпроме".
Обновлено в 09:03