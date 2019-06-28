Политика

Путин дал Мэй ответы по «делу Скрипалей»BFM.ru 08:11

На закрытой части переговоров в присутствии только переводчиков Мэй говорила с Путиным о «деле Скрипалей», заявил Песков. Он отметил, что премьер Великобритании «получила необходимые ответы со стороны российского президента» по этому делу.
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Дмитрий Песков
Далее уже в расширенном составе затрагивались темы взаимной торговли, торгово-экономических отношений. Есть понимание необходимости выработки формата для оживления этого взаимодействия в интересах бизнеса двух стран.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельВзгляд.ру 07:59

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