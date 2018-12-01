Предложения по реформированию деятельности Всемирной торговой организации, необходимость которой на фоне неразрешимых противоречий в рамках Дохийского раунда переговоров признают все ключевые участники мировой торговли, будут сформулированы на площадке G20, сообщил президент РФ Владимир Путин.

Путин анонсировал предложения по реформе ВТО в рамках площадки G20

Политика Политика Путин рассказал о беседе с Трампом на G20

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Армия и оружие Армия и оружие Порошенко обвинил Россию в стягивании военных к украинской границе Президент Украины Петр Порошенко утверждает, что Россия якобы развернула около украинской границы большую военную группировку.