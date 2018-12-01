Политика

Путин анонсировал предложения по реформе ВТО в рамках площадки G20
Интерфакс
вчера в 16:09

Предложения по реформированию деятельности Всемирной торговой организации, необходимость которой на фоне неразрешимых противоречий в рамках Дохийского раунда переговоров признают все ключевые участники мировой торговли, будут сформулированы на площадке G20, сообщил президент РФ Владимир Путин.
Интерфаксвчера в 16:09

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Путин рассказал о договоренностях G20 по реформе ВТО

Комсомольская правдавчера в 19:29

Путин анонсировал предложения по реформе ВТО в рамках площадки G20

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Путин рассказал, когда страны G20 обсудят реформу ВТО

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В Белом доме назвали главное достижение саммита G20

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Путин предложил использовать G20 для выработки подходов к реформе ВТО

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Президент РФ предложил использовать площадку «двадцатки» для выработки реформы ВТО

Московский Комсомолец30 ноября в 16:10
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Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 02:30, Ашберн
Политика

Путин рассказал о беседе с Трампом на G20

Обновлено в 01:55
Политика

Трамп согласился не поднимать с 1 января пошлины в отношении Китая

"Президент Трамп согласился, что с 1 января 2019 года он оставит пошлины на товары объемом импорта в 200 миллиардов долларов в год на уровне 10% и не будет поднимать до 25% на данном этапе", — заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
Обновлено в 02:19
Политика

Экс-глава МИД ФРГ обвинил Киев в попытках втянуть Берлин в войну

Бывший глава немецкого МИД Зигмар Габриэль заявил, что власти Украины пытались втянуть Германию в войну после инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 02:23
Политика

Паспорт ОАЭ признали лучшим в мире

Рейтинг Global Passport Power Rank 2018 составлен на основании количества стран, в которые может въехать без визы обладатель того или иного паспорта.
Обновлено в 02:26
Армия и оружие

The National Interest оценил новый комплекс разведки «Пенициллин»

Журнал The National Interest оценил новейший комплекс звукотепловой артиллерийской разведки 1Б75 «Пенициллин».
Обновлено в 02:26
Армия и оружие

ВМС США сообщили о смерти в Бахрейне командующего Пятым флотом

"Командующий Пятым флотом ВМС США в Бахрейне вице-адмирал Скотт Стирни был найден мертвым в своей резиденции в Бахрейне 1 декабря 2018 года", — говорится в сообщении.
Обновлено в 02:18
Политика

Глава Пентагона заявил о новом вмешательстве России в выборы в США

Выступая на форуме по безопасности в Калифорнии, глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что «Россия вновь попыталась вмешаться в ход американских выборов в начале ноября».
Обновлено в 02:12
Политика

Посольство РФ в США приспустило флаг в связи со смертью Буша-старшего

Российские дипломаты выразили соболезнования в связи со смертью экс-президента США Джорджа Буша-старшего.
Обновлено вчера в 23:56
Политика

Путин назвал маловероятным сценарием сюжет «Хантера Киллера»

Президент РФ Владимир Путин назвал маловероятными, фантастическими события американского фильма Донована Марша "Хантер Киллер".
Обновлено в 02:20
Политика

Джоан Роулинг ответила стороннику Brexit на русском языке

Обновлено в 02:25
Политика

В Госдепе заявили о намерении ввести новые санкции по делу Скрипаля

Администрация США намеревается ввести вторую часть санкций в отношении России по делу Скрипаля, передаёт ТАСС со ссылкой на представителя Госдепартамента.
Обновлено в 02:25
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Спецслужбы Бельгии сообщили об активности террористов в Telegram

Служба безопасности Бельгии утверждает, что террористы «Исламского государства» (ИГ, запрещено в РФ) переходят от пропаганды в Facebook и Twitter «в более закрытые приложения».
Обновлено в 02:12
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Андрес Мануэль Лопес Обрадор вступил в должность президента Мексики

Андрес Мануэль Лопес Обрадор в субботу официально занял пост президента Мексики.
Обновлено в 01:48
Политика

Лидеры стран G20 согласовали совместное заявление по итогам саммита

Лидеры стран Группы двадцати смогли согласовать совместное заявление на саммите в Буэнос-Айресе.
Обновлено вчера в 23:53
Политика

Меркель обсудила с Путиным ситуации в Сирии и в Керченском проливе

Обновлено в 01:13
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