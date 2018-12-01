Политика
Предложения по реформированию деятельности Всемирной торговой организации, необходимость которой на фоне неразрешимых противоречий в рамках Дохийского раунда переговоров признают все ключевые участники мировой торговли, будут сформулированы на площадке G20, сообщил президент РФ Владимир Путин.
Интерфаксвчера в 16:09
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Президент РФ предложил использовать площадку «двадцатки» для выработки реформы ВТО
Московский Комсомолец30 ноября в 16:10
Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 01:01, Ашберн
Политика
Трамп согласился не поднимать пошлины для Китая с 1 января
Дональд Трамп, в свою очередь, пообещал не повышать пошлины с 10% до 25% с 1 января в том случае, если Вашингтон и Пекин достигнут соглашения по определённому кругу вопросов в течение 90 дней.
Обновлено в 00:31
Политика
Путин рассказал о беседе с Трампом на G20
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита G20 рассказал, что пообщался с Дональдом Трампом "на ногах".
Обновлено в 00:55
Политика
Украина пыталась втянуть Германию в войну, заявил экс-глава МИД ФРГ
Украина пыталась втянуть Германию в войну, заявил бывший глава немецкого МИД Зигмар Габриэль в интервью телеканалу N-TV.
Обновлено в 00:50
Армия и оружие
National Interest назвал новый способ России уничтожать артиллерию США
Журнал The National Interest оценил новейший российский комплекс звукотепловой артиллерийской разведки 1Б75 "Пенициллин".
Обновлено в 00:52
Армия и оружие
ВМС США сообщили о смерти в Бахрейне командующего Пятым флотом
"Командующий Пятым флотом ВМС США в Бахрейне вице-адмирал Скотт Стирни был найден мертвым в своей резиденции в Бахрейне 1 декабря 2018 года", — говорится в сообщении.
Обновлено в 00:56
Политика
Путин назвал маловероятным сценарием сюжет фильма «Хантер Киллер»
Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции поделился мнением об американском боевике «Хантер Киллер».
Обновлено в 00:58
Политика
Посольство РФ в США приспустило флаг в связи со смертью Буша-старшего
Российские дипломаты выразили соболезнования в связи со смертью экс-президента США Джорджа Буша-старшего.
Обновлено вчера в 23:56
Политика
Меркель обсудила с Путиным ситуации в Сирии и в Керченском проливе
Обновлено вчера в 14:24
Политика
Спецслужбы Бельгии сообщили об активности террористов в Telegram
Служба безопасности Бельгии утверждает, что террористы «Исламского государства» (ИГ, запрещено в РФ) переходят от пропаганды в Facebook и Twitter «в более закрытые приложения».
Обновлено в 00:56
Политика
СМИ назвали «сильнейший» паспорт в мире
Паспорт ОАЭ стал самым сильным в мире согласно рейтингу Passport Index, сообщает в воскресенье эмиратское издание The National.
Обновлено в 00:54
Политика
Судно попавшей под санкции российской компании вернулось в Приморье
Теплоход "Севастополь" российской компании "Гудзон", задержанный ранее в южнокорейском порту Пусан предположительно из-за санкций США, прибывает во Владивосток.
Обновлено в 00:59
Политика
Эрдоган предложил Путину созвать еще один саммит по Идлибу
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил президенту России Владимиру Путину созвать еще один саммит по сирийскому Идлибу.
Обновлено вчера в 21:02
Армия и оружие
Отряд кораблей Тихоокеанского флота завершил визит в Сингапур
Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в воскресенье завершил деловой заход в Сингапур.
Обновлено в 00:19
Политика
Джоан Роулинг перешла на русский в споре со сторонником Brexit
Британская писательница Джоан Роулинг в твиттере вступила в перепалку с главным спонсором агитационной кампании в поддержку Brexit Арроном Бэнксом.
Обновлено в 00:35
Политика
Лукашенко считает Белоруссию с собой не нужной Западу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов сотрудничать с Западом, но страна во главе с нынешним президентом не нужна западным странам, передает ТАСС со ссылкой на белорусское телевидение.
Обновлено в 00:15