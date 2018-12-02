Предложения по реформированию деятельности Всемирной торговой организации, необходимость которой на фоне неразрешимых противоречий в рамках Дохийского раунда переговоров признают все ключевые участники мировой торговли, будут сформулированы на площадке G20, сообщил президент РФ Владимир Путин.

Путин анонсировал предложения по реформе ВТО в рамках площадки G20

Политика Политика Путин рассказал о беседе с Трампом на G20

Армия и оружие Армия и оружие В Бахрейне обнаружили тело командующего Пятым флотом ВМС США "Командующий Пятым флотом ВМС США в Бахрейне вице-адмирал Скотт Стирни был найден мертвым в своей резиденции в Бахрейне 1 декабря 2018 года", — говорится в заявлении.

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