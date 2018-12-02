Политика

Путин анонсировал предложения по реформе ВТО в рамках площадки G20
Интерфакс
16:09

Предложения по реформированию деятельности Всемирной торговой организации, необходимость которой на фоне неразрешимых противоречий в рамках Дохийского раунда переговоров признают все ключевые участники мировой торговли, будут сформулированы на площадке G20, сообщил президент РФ Владимир Путин.
Интерфакс16:09

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Путин анонсировал предложения по реформе ВТО в рамках площадки G20

Интерфакс16:09

Путин рассказал, когда страны G20 обсудят реформу ВТО

ФАН15:55
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Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 18:37, Ашберн
Политика

Путин рассказал о беседе с Трампом на G20

Обновлено в 18:27
Армия и оружие

В Бахрейне обнаружили тело командующего Пятым флотом ВМС США

"Командующий Пятым флотом ВМС США в Бахрейне вице-адмирал Скотт Стирни был найден мертвым в своей резиденции в Бахрейне 1 декабря 2018 года", — говорится в заявлении.
Обновлено в 18:17
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Путин привел доказательства намеренной провокации Киева в Черном море

В судовых журналах украинских кораблей, задержанных в Черном море, прописано задание проникнуть в территориальные воды России.
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Политика

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Джорджа Буша-старшего

Обновлено в 14:51
Политика

Глава Пентагона рассказал о новом «вмешательстве России»

Ранее СМИ рассказали о новом повороте в расследовании "российского вмешательства" в США.
Обновлено в 18:22
Политика

Путин объяснил, для чего Россию ставят в один ряд с террористами

Россия вносит самый существенный вклад в борьбу с терроризмом в мире, а заявления о том, что Москва представляет большую угрозу, чем радикальные исламисты, произносятся для избирателей.
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Политика

Эрдоган предложил Путину провести еще один саммит по Идлибу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил президенту России Владимиру Путину о необходимости еще одного саммита по ситуации в сирийской провинции Идлиб, сообщает Reuters.
Обновлено в 18:09
Политика

Лидеры G20 приняли итоговую декларацию саммита в Аргентине

По итогам саммита G20 лидеры стран-участниц приняли итоговую декларацию, документ опубликован на сайте встречи.
Обновлено в 17:51
Политика

Лукашенко считает Белоруссию с собой не нужной Западу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов сотрудничать с Западом, но страна во главе с нынешним президентом не нужна западным странам, передает ТАСС со ссылкой на белорусское телевидение.
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Из российско-саудовского фонда в проекты в России инвестируют $2 млрд

В ближайший год из российско-саудовского фонда в совместные проекты будет инвестировано ещё около $2 млрд, заявил глава РФПИ (Российский фонд прямых инвестиций — ИФ) Кирилл Дмитриев.
Обновлено в 18:31
Политика

Европарламент рассмотрит резолюцию о разрыве партнерства с Россией

Евродепутат от Латвии Сандра Калниете вынесла на рассмотрение Европарламента проект резолюции, предусматривающий отказ Евросоюза от Соглашения о партнерстве и сотрудничестве с Россией, подписанного в 1997 году.
Обновлено в 15:38
Политика

Группа «Аквариум» перенесла турне по Украине на июнь

Группа "Аквариум" перенесла концерты на Украине, запланированные на декабрь текущего года, из-за непредвиденных обстоятельств.
Обновлено в 14:21
Политика

Более 20 священников канонической УПЦ вызваны в СБУ на допрос

Около 20 священнослужителей Ровенской епархии и неуточненное число Сарненской епархии канонической Украинской православной церкви вызваны на допрос в Службу безопасности Украины (СБУ), передает РИА "Новости" со ссылкой на УПЦ.
Обновлено в 14:19
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В ДНР назначили глав пяти министерств

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин в субботу назначил министров пяти ведомств, в числе которых МВД, МЧС и министерство государственной безопасности, говорится на официальном сайте ДНР.
Обновлено в 14:17
Политика

Андрес Мануэль Лопес Обрадор вступил в должность президента Мексики

Андрес Мануэль Лопес Обрадор в субботу официально занял пост президента Мексики.
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Путин Владимир Владимирович
российский государственный деятель, действующий президент Российской Федерации с 7 мая 2012 года.
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