Политика
Путин анонсировал предложения по реформе ВТО в рамках площадки G20
Путин анонсировал предложения по реформе ВТО в рамках площадки G20Интерфакс16:09
Предложения по реформированию деятельности Всемирной торговой организации, необходимость которой на фоне неразрешимых противоречий в рамках Дохийского раунда переговоров признают все ключевые участники мировой торговли, будут сформулированы на площадке G20, сообщил президент РФ Владимир Путин.
Интерфакс16:09
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Политика
Путин рассказал о беседе с Трампом на G20
Обновлено в 18:27
Армия и оружие
В Бахрейне обнаружили тело командующего Пятым флотом ВМС США
"Командующий Пятым флотом ВМС США в Бахрейне вице-адмирал Скотт Стирни был найден мертвым в своей резиденции в Бахрейне 1 декабря 2018 года", — говорится в заявлении.
Обновлено в 18:17
Политика
Путин привел доказательства намеренной провокации Киева в Черном море
В судовых журналах украинских кораблей, задержанных в Черном море, прописано задание проникнуть в территориальные воды России.
Обновлено в 18:01
Политика
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Джорджа Буша-старшего
Обновлено в 14:51
Политика
Глава Пентагона рассказал о новом «вмешательстве России»
Ранее СМИ рассказали о новом повороте в расследовании "российского вмешательства" в США.
Обновлено в 18:22
Политика
Путин объяснил, для чего Россию ставят в один ряд с террористами
Россия вносит самый существенный вклад в борьбу с терроризмом в мире, а заявления о том, что Москва представляет большую угрозу, чем радикальные исламисты, произносятся для избирателей.
Обновлено в 17:25
Политика
Эрдоган предложил Путину провести еще один саммит по Идлибу
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил президенту России Владимиру Путину о необходимости еще одного саммита по ситуации в сирийской провинции Идлиб, сообщает Reuters.
Обновлено в 18:09
Политика
Лидеры G20 приняли итоговую декларацию саммита в Аргентине
По итогам саммита G20 лидеры стран-участниц приняли итоговую декларацию, документ опубликован на сайте встречи.
Обновлено в 17:51
Политика
Лукашенко считает Белоруссию с собой не нужной Западу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов сотрудничать с Западом, но страна во главе с нынешним президентом не нужна западным странам, передает ТАСС со ссылкой на белорусское телевидение.
Обновлено в 18:17
Политика
Из российско-саудовского фонда в проекты в России инвестируют $2 млрд
В ближайший год из российско-саудовского фонда в совместные проекты будет инвестировано ещё около $2 млрд, заявил глава РФПИ (Российский фонд прямых инвестиций — ИФ) Кирилл Дмитриев.
Обновлено в 18:31
Политика
Европарламент рассмотрит резолюцию о разрыве партнерства с Россией
Евродепутат от Латвии Сандра Калниете вынесла на рассмотрение Европарламента проект резолюции, предусматривающий отказ Евросоюза от Соглашения о партнерстве и сотрудничестве с Россией, подписанного в 1997 году.
Обновлено в 15:38
Политика
Группа «Аквариум» перенесла турне по Украине на июнь
Группа "Аквариум" перенесла концерты на Украине, запланированные на декабрь текущего года, из-за непредвиденных обстоятельств.
Обновлено в 14:21
Политика
Более 20 священников канонической УПЦ вызваны в СБУ на допрос
Около 20 священнослужителей Ровенской епархии и неуточненное число Сарненской епархии канонической Украинской православной церкви вызваны на допрос в Службу безопасности Украины (СБУ), передает РИА "Новости" со ссылкой на УПЦ.
Обновлено в 14:19
Политика
В ДНР назначили глав пяти министерств
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин в субботу назначил министров пяти ведомств, в числе которых МВД, МЧС и министерство государственной безопасности, говорится на официальном сайте ДНР.
Обновлено в 14:17
Политика
Андрес Мануэль Лопес Обрадор вступил в должность президента Мексики
Андрес Мануэль Лопес Обрадор в субботу официально занял пост президента Мексики.
Обновлено в 14:52