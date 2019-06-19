Политика

Путин анонсировал повышение пенсий военным пенсионерамТК Звезда 05:32

Пенсии будут повышены с первого октября текущего года. В октябре текущего года будут повышены пенсии военных пенсионеров, заявил президент России Владимир Путин в ходе «Прямой линии».
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Владимир Путин
Видим проблему и будем ее решать, сосредоточим на этом внимание. Но откуда государство возьмет деньги? Тоже из того, как работает экономика.
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