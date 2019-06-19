Политика

Путин анонсировал повышение пенсий военным пенсионерамКапитал страны 16:36

Владимир Путин, являющийся президентом Российской Федерации, в ходе проведения «Прямой линии» сообщил о предстоящем повышении военных пенсий, а также довольствия действующих военнослужащих, сообщает «ТАСС».
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Владимир Путин
Мы, как я уже говорил, мы повысили минимальный уровень оплаты труда до прожиточного минимума. Это коснулось 44 миллионов человек. В этом году мы проведем индексацию денежного довольствия военнослужащих. Обеспечение пенсионеров нормальным доходом это одна из приоритетных задач государства.
— Владимир ПутинТК Звезда 12:46

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