Политика
Путин анонсировал повышение пенсий военным пенсионерамКапитал страны 16:36
Владимир Путин, являющийся президентом Российской Федерации, в ходе проведения «Прямой линии» сообщил о предстоящем повышении военных пенсий, а также довольствия действующих военнослужащих, сообщает «ТАСС».
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Мы, как я уже говорил, мы повысили минимальный уровень оплаты труда до прожиточного минимума. Это коснулось 44 миллионов человек. В этом году мы проведем индексацию денежного довольствия военнослужащих. Обеспечение пенсионеров нормальным доходом это одна из приоритетных задач государства.
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