Путин анонсировал новые меры поддержки семей с детьмиНародные новости 06:37

Во время прямой линии президент Владимир Путин рассказал о мерах поддержки семей с детьми, которые будут запущены в ближайшее время. Ответ на вопрос прямой линии касался и пресловутых "детских" в 50 рублей.

с чего всё началось

Президент России Владимир Путин рассказал на прямой линии о новой мере поддержки семей. С 1 января 2020 года выплаты на ребенка в среднем по 10-11 тысяч рублей будут распространяться на семьи со средним доходом в два прожиточных минимума.

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