Общество
Путин анонсировал новые меры поддержки семей с детьмиНародные новости 06:37
Президент России Владимир Путин рассказал на прямой линии о новой мере поддержки семей. С 1 января 2020 года выплаты на ребенка в среднем по 10-11 тысяч рублей будут распространяться на семьи со средним доходом в два прожиточных минимума.
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с чего всё началось
Во время прямой линии президент Владимир Путин рассказал о мерах поддержки семей с детьми, которые будут запущены в ближайшее время. Ответ на вопрос прямой линии касался и пресловутых "детских" в 50 рублей.Брянский рабочий06:27
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