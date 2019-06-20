Общество

Путин анонсировал новые меры поддержки семей с детьмиНародные новости 06:37

Президент России Владимир Путин рассказал на прямой линии о новой мере поддержки семей. С 1 января 2020 года выплаты на ребенка в среднем по 10-11 тысяч рублей будут распространяться на семьи со средним доходом в два прожиточных минимума.
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с чего всё началось

Владимир Путин рассказал о помощи семьям с детьми

Во время прямой линии президент Владимир Путин рассказал о мерах поддержки семей с детьми, которые будут запущены в ближайшее время. Ответ на вопрос прямой линии касался и пресловутых "детских" в 50 рублей.
Брянский рабочий06:27

Подробнее о событии

С 2020 года около 70% семей будут получать пособие на первого ребенка

Российская газета07:15

Путин анонсировал повышение пособия на ребенка до 10–11 тыс. руб семьям с невысоким доходом

Коммерсантъ07:10

Путин рассказал о новой мере поддержки семей с детьми

Москва 2406:26

Путин принял решение по выплатам на ребенка в прямом эфире

Газета.Ru06:35

Путин рассказал об увеличении детских пособий

Lenta.ru06:32

Путин анонсировал новые пособия на детей в 2020 году

Известия06:54

Выплаты на детей до 3 лет должны иметь семьи с доходом в 2 два прожиточных минимума — Путин

Якутия 2407:00
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Путин рассказал о повышении МРОТ в России

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Сотрудник российского торгпредства погиб в ДТП в Норвегии

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Прямая линия с Владимиром Путиным началась

В 12:00 по московскому времени началась прямая линия с Владимиром Путиным.
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В России пересчитают цены на отопление

С 2020 года в России планируют изменить тарифы на отопление в зависимости от этажности.
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Общество

Путин удивился отсутствию питьевой воды в тюменском селе

Президента России Владимира Путина удивила ситуация в селе Каскара Тюменской области, жители которого пожаловались на отсутствие водопровода с питьевой водой.
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Политика

Парламентарии из России под охраной покинули здание парламента Грузии

Российские парламентарии вынуждены были под охраной покинуть здание парламента Грузии, где проходило заседание Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП).
Обновлено в 07:11
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Путин пообещал еще больше облегчить украинцам получение гражданства России

Президент России Владимир Путин пообещал внести коррективы в нормативные акты, чтобы еще больше облегчить получение гражданства РФ беженцами из Донбасса и другими гражданами Украины.
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ФИФА может перенести место проведения ЧМ-2022

Международная федерация футбола (ФИФА) может перенести место проведение чемпионата мира 2022 года по футболу из Катара в другую страну.
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Путин рассказал, куда делся народ чудь

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Биржевой курс доллара обновил минимум года

Биржевой курс доллара на старте торгов опустился более чем 0,5 процента к уровню закрытия предыдущего дня.
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Формат сдачи ЕГЭ планируют изменить

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Обновлено вчера в 05:04
Общество

Зарплаты в 10 тыс.: учителя из Твери и Орла жалуются Путину

О крайне низких зарплатах сообщили на «прямую линию» с президентом жители ряда городов, в частности, из Твери и Орла, сообщает ИА REGNUM.
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Алина Загитова задаст вопрос Владимиру Путину на Прямой линии

Фигуристка Алина Загитова рассказала, что хотела бы узнать у Владимира Путина, собирается ли Россия в ближайшее время проводить международный или мировой Чемпионат мира по фигурному катанию.
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Розамунд Пайк сыграет главную роль в фэнтези-сериале «Колесо времени».
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Спикер Рады заявил об угрозе реванша на Украине пророссийских сил

Спикер Верховной рады, о досрочном роспуске которой объявил президент Владимир Зеленский, заявил об угрозе реванша на Украине пророссийских сил.
Обновлено в 05:13
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Прямая линия с Путиным 2019Больше новостей по теме
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